https://ukraina.ru/20250820/kakaya-strana-ne-perezhivet-krizis-i-chto-budet-kogda-zakonchitsya-istoriya-s-ukrainoy--ischenko-1067331772.html

Какая страна не переживет кризис и что будет, когда закончится история с Украиной — Ищенко

Какая страна не переживет кризис и что будет, когда закончится история с Украиной — Ищенко - 20.08.2025

Какая страна не переживет кризис и что будет, когда закончится история с Украиной — Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей:

2025-08-20T14:39

украина

запад

россия

ростислав ищенко

нато

видео

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/14/1067331650_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_82e021ba046d1870288735ae12e661eb.jpg.webp

00:27 - О границах НАТО и гарантиях безопасности РФ.03:04 - О современном ритме жизни.16:29 - О жизни в вечном противостоянии с Западом.42:55 - Примет ли Европа предложения по результатам саммита на Аляске? 47:41 - Экономическая модель Запада обречена? 57:28 - Об идее золотого миллиарда.1:01:19 - О национальностях и русском языке на Украине.1:10:50 - Об обвале американской финансовой системы.1:20:07 - О донских казаках.1:26:21- Об интересах Финляндии в украинском конфликте.1:28:06 - О вмешательстве во внутренние дела других стран.

