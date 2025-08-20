Какая страна не переживет кризис и что будет, когда закончится история с Украиной — Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей:
00:27 - О границах НАТО и гарантиях безопасности РФ.
03:04 - О современном ритме жизни.
16:29 - О жизни в вечном противостоянии с Западом.
42:55 - Примет ли Европа предложения по результатам саммита на Аляске?
47:41 - Экономическая модель Запада обречена?
57:28 - Об идее золотого миллиарда.
1:01:19 - О национальностях и русском языке на Украине.
1:10:50 - Об обвале американской финансовой системы.
1:20:07 - О донских казаках.
1:26:21- Об интересах Финляндии в украинском конфликте.
1:28:06 - О вмешательстве во внутренние дела других стран.
