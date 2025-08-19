https://ukraina.ru/20250819/itog-peregovorov-reshatsya-na-pole-boya-veteran-svo-yansen-ob-usloviyakh-mira-s-ukrainoy-1067270006.html
Судьба переговоров решится на поле боя: ветеран СВО Янсен об условиях мира с Украиной
Параметры мирного договора с Украиной будут основаны на ходе боевых действий - об этом изданию Украина.ру рассказал ветеран СВО и медиатехнолог Илья Янсен
Вчера в Белом доме прошли масштабные переговоры с участием США, Владимира Зеленского и лидеров стран Евросоюза - и пока что рано подводить итоги, считает медитехнолог Илья Янсен. По его словам, публичная часть переговорного процесса выглядела весьма странно. Эксперт отметил, что официальные лица России неоднократно заявляли о недопустимости базирования иностранных войск на территории Украины -- соответственно, со стороны лидеров ЕС прозвучали условия, на которые Россия не согласится. Янсен отметил, что в настоящий момент происходит дипломатическая игра между Украиной и ЕС с одной стороны и Россией с другой, цель которой - показать США недоговороспособность оппонента.По словам эксперта, европейская сторона пытается показать, что они готовы к переговорам, но не готовы к "капитуляции", которую якобы навязывает Россия. В связи с этим, подчеркивает Янсен, европейские лидеры не позволят Зеленскому пойти на условия, которые устраивают Россию, а Россия не пойдет на условия, которые будут подразумевать фактическую подготовку к следующей войне с Украиной. Медиатехнолог отметил, что заявления о скорой встрече Зеленского с президентом России Владимиром Путиным является преждевременной. "На данный момент Зеленский все еще не согласовал наши требования. Нет рабочей карты, нет протокола, по которому будет проходить некое соглашение. До этого момента встречу Путина и Зеленского я считаю маловероятным", - заявил Янсен и напомнил, что Путин согласен на встречу с Зеленским только на этапе финализации соглашения - а на текущий момент условия стороны еще не согласованы. Отдельно эксперт подчеркнул, что параметры договора между Россией и Украиной во многом будут определены ситуацией на поля боя - по его словам, ключевым участком линии фронта является оккупированная часть ДНР. Таким образом, подводит итоги собеседник издания, сейчас все внимание следует обращать не столько на дипломатические встречи, сколько на ситуацию на поле боя, особенно в Донбассе. При этом Янсен допускает, что если Зеленский принимает все условия, озвученные Президентом России на Аляске, то боевые действия завершатся раньше - однако в остальных случаях до поздней осени никаких серьезных изменений с точки зрения прекращения огня или устойчивого перемирия ожидать не стоит.Про встречу Дональда Трампа с Зеленским и лидерами ЕС — в статье Павла Котова "Трамп начал подготовку встречи Путина и Зеленского. Что произошло в Белом доме" на сайте Украина.ру.
16:09 19.08.2025 (обновлено: 16:22 19.08.2025)
Вчера в Белом доме прошли масштабные переговоры с участием США, Владимира Зеленского и лидеров стран Евросоюза
- и пока что рано подводить итоги, считает медитехнолог Илья Янсен. По его словам, публичная часть переговорного процесса выглядела весьма странно.
Сначала явно Зеленского проинструктировали выглядеть и вести себя так, чтобы ни в коем случае не вызвать отторжения у Трампа... Однако уже во время открытого собрания вместе с лидерами западных держав, западные державы внезапно начали тянуть одеяло на себя - выдвигать условия о предварительном перемирии, о четырехсторонней встрече, требовать достаточно странные условия гарантий безопасности.
Илья Янсен
Медиатехнолог, ветеран СВО
Эксперт отметил, что официальные лица России неоднократно заявляли о недопустимости базирования иностранных войск на территории Украины -- соответственно, со стороны лидеров ЕС прозвучали условия, на которые Россия не согласится.
Янсен отметил, что в настоящий момент происходит дипломатическая игра между Украиной и ЕС с одной стороны и Россией с другой, цель которой - показать США недоговороспособность оппонента.
Нашей ключевой целью, на мой взгляд, здесь является вывести Трампа из этого конфликта, заключить с ним некие соглашения, которые позволят нам проводить разрядку в наших отношениях, при этом ни в коем случае не соглашаясь на невыгодные условия.
Илья Янсен
Медиатехнолог, ветеран СВО
По словам эксперта, европейская сторона пытается показать, что они готовы к переговорам, но не готовы к "капитуляции", которую якобы навязывает Россия. В связи с этим, подчеркивает Янсен, европейские лидеры не позволят Зеленскому пойти на условия, которые устраивают Россию, а Россия не пойдет на условия, которые будут подразумевать фактическую подготовку к следующей войне с Украиной.
Медиатехнолог отметил, что заявления о скорой встрече Зеленского с президентом России Владимиром Путиным является преждевременной.
Трамп не утверждал, что эта встреча уже согласована, он утверждал, что он начал к ней подготовку. Наша сторона в лице Ушакова заявила, что мы согласились с Трампом поднять уровень переговорных делегаций. Это еще не значит встречу на уровне глав государств - в составе первой делегации, например не присутствовал никто из министров, никто из федеральных чиновников высшего уровня.
Заявления лидеров Франции и Германии о том, что это вот-вот произойдет, являются манипуляцией с целью давления на Россию.
Илья Янсен
Медиатехнолог, ветеран СВО
"На данный момент Зеленский все еще не согласовал наши требования. Нет рабочей карты, нет протокола, по которому будет проходить некое соглашение. До этого момента встречу Путина и Зеленского я считаю маловероятным", - заявил Янсен и напомнил, что Путин согласен на встречу с Зеленским только на этапе финализации соглашения - а на текущий момент условия стороны еще не согласованы.
Отдельно эксперт подчеркнул, что параметры договора между Россией и Украиной во многом будут определены ситуацией на поля боя - по его словам, ключевым участком линии фронта является оккупированная часть ДНР.
На данном этапе российская армия проводит наступательную операцию на Донбассе - его судьба решится в ближайшие 2-3 месяца. Либо Украина предварительно выводит оттуда войска, либо мы освобождаем Донбасс силой - тогда условия мира будут другими. Третий вариант - Украине удается отбить наше наступление, и тогда наша переговорная позиция ухудшается.
Илья Янсен
Медиатехнолог, ветеран СВО
Таким образом, подводит итоги собеседник издания, сейчас все внимание следует обращать не столько на дипломатические встречи, сколько на ситуацию на поле боя, особенно в Донбассе. При этом Янсен допускает, что если Зеленский принимает все условия, озвученные Президентом России на Аляске, то боевые действия завершатся раньше - однако в остальных случаях до поздней осени никаких серьезных изменений с точки зрения прекращения огня или устойчивого перемирия ожидать не стоит.