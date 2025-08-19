https://ukraina.ru/20250819/itog-peregovorov-reshatsya-na-pole-boya-veteran-svo-yansen-ob-usloviyakh-mira-s-ukrainoy-1067270006.html

Судьба переговоров решится на поле боя: ветеран СВО Янсен об условиях мира с Украиной

Судьба переговоров решится на поле боя: ветеран СВО Янсен об условиях мира с Украиной - 19.08.2025 Украина.ру

Судьба переговоров решится на поле боя: ветеран СВО Янсен об условиях мира с Украиной

Параметры мирного договора с Украиной будут основаны на ходе боевых действий - об этом изданию Украина.ру рассказал ветеран СВО и медиатехнолог Илья Янсен

2025-08-19T16:09

2025-08-19T16:09

2025-08-19T16:22

трамп и зеленский

новости

россия

украина

донбасс

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

украина.ру

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/03/1047755170_57:21:848:466_1920x0_80_0_0_972949a7e8439dbd04918df5db3bddff.jpg

Вчера в Белом доме прошли масштабные переговоры с участием США, Владимира Зеленского и лидеров стран Евросоюза - и пока что рано подводить итоги, считает медитехнолог Илья Янсен. По его словам, публичная часть переговорного процесса выглядела весьма странно. Эксперт отметил, что официальные лица России неоднократно заявляли о недопустимости базирования иностранных войск на территории Украины -- соответственно, со стороны лидеров ЕС прозвучали условия, на которые Россия не согласится. Янсен отметил, что в настоящий момент происходит дипломатическая игра между Украиной и ЕС с одной стороны и Россией с другой, цель которой - показать США недоговороспособность оппонента.По словам эксперта, европейская сторона пытается показать, что они готовы к переговорам, но не готовы к "капитуляции", которую якобы навязывает Россия. В связи с этим, подчеркивает Янсен, европейские лидеры не позволят Зеленскому пойти на условия, которые устраивают Россию, а Россия не пойдет на условия, которые будут подразумевать фактическую подготовку к следующей войне с Украиной. Медиатехнолог отметил, что заявления о скорой встрече Зеленского с президентом России Владимиром Путиным является преждевременной. "На данный момент Зеленский все еще не согласовал наши требования. Нет рабочей карты, нет протокола, по которому будет проходить некое соглашение. До этого момента встречу Путина и Зеленского я считаю маловероятным", - заявил Янсен и напомнил, что Путин согласен на встречу с Зеленским только на этапе финализации соглашения - а на текущий момент условия стороны еще не согласованы. Отдельно эксперт подчеркнул, что параметры договора между Россией и Украиной во многом будут определены ситуацией на поля боя - по его словам, ключевым участком линии фронта является оккупированная часть ДНР. Таким образом, подводит итоги собеседник издания, сейчас все внимание следует обращать не столько на дипломатические встречи, сколько на ситуацию на поле боя, особенно в Донбассе. При этом Янсен допускает, что если Зеленский принимает все условия, озвученные Президентом России на Аляске, то боевые действия завершатся раньше - однако в остальных случаях до поздней осени никаких серьезных изменений с точки зрения прекращения огня или устойчивого перемирия ожидать не стоит.Про встречу Дональда Трампа с Зеленским и лидерами ЕС — в статье Павла Котова "Трамп начал подготовку встречи Путина и Зеленского. Что произошло в Белом доме" на сайте Украина.ру.

россия

украина

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Фёдор Громов

Фёдор Громов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Фёдор Громов

трамп и зеленский, новости, россия, украина, донбасс, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, украина.ру, ес