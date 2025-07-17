Для чего России нужна буферная зона под Сумами? Военкор Ермаков раскрыл главную цель - 17.07.2025 Украина.ру
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Для чего России нужна буферная зона под Сумами? Военкор Ермаков раскрыл главную цель
Для чего России нужна буферная зона под Сумами? Военкор Ермаков раскрыл главную цель - 17.07.2025 Украина.ру
Для чего России нужна буферная зона под Сумами? Военкор Ермаков раскрыл главную цель
Действия российских войск в Сумской области направлены на создание эффективной буферной зоны, которая защитит приграничные территории от вражеских обстрелов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
2025-07-17T04:00
2025-07-17T04:00
россия
новости
украина
сумы
украина.ру
наступление на сумы
северск
купянское направление
купянск
запорожье
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"По поводу освобождения Сум пока говорить рановато. Верховный пока только озвучил цели о буферной зоне. Вот она и создается", - заявил Ермаков. Он подчеркнул, что текущие действия носят строго взвешенный и планомерный характер.Эксперт объяснил стратегическое значение региона: "Сейчас линия фронта смещается к Хотеню и Писаревке - рокадной дороге". По его словам, контроль над этими коммуникациями значительно осложнит положение ВСУ."Если мы ее возьмем, у врага будут больше проблемы. Поэтому киевский режим бросает сюда резервы", - отметил военкор. Он добавил, что это, в свою очередь, ослабляет украинскую оборону на других направлениях.Ермаков подчеркнул комплексный эффект от этих действий: "Это дает нам возможность продвигаться у Северска, Купянска и даже на Запорожье". Он напомнил, что подобная стратегия уже доказала свою эффективность."Повторюсь, надо рассматривать всю линию фронта в целом", - заключил собеседник издания, подчеркивая взаимосвязь действий ВС РФ на разных участках СВО.Полный текст интервью "Тимофей Ермаков: ВС РФ добьют ВСУ в Часов Яре, откроют путь на Константиновку и возьмут Покровск в карман" на сайте Украина.ру.Про новый виток милитаризации Украины — в статье Алексея Туманова "Пороховой альянс. Новый завод D&amp;M – очередной шаг к милитаризации Украины под контролем США" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250716/1065350223.html
россия
украина
сумы
наступление на сумы
северск
купянское направление
купянск
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Для чего России нужна буферная зона под Сумами? Военкор Ермаков раскрыл главную цель

04:00 17.07.2025
 
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Боевая работа САУ Малка артиллерийских подразделений ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Действия российских войск в Сумской области направлены на создание эффективной буферной зоны, которая защитит приграничные территории от вражеских обстрелов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
"По поводу освобождения Сум пока говорить рановато. Верховный пока только озвучил цели о буферной зоне. Вот она и создается", - заявил Ермаков. Он подчеркнул, что текущие действия носят строго взвешенный и планомерный характер.
Эксперт объяснил стратегическое значение региона: "Сейчас линия фронта смещается к Хотеню и Писаревке - рокадной дороге". По его словам, контроль над этими коммуникациями значительно осложнит положение ВСУ.
"Если мы ее возьмем, у врага будут больше проблемы. Поэтому киевский режим бросает сюда резервы", - отметил военкор. Он добавил, что это, в свою очередь, ослабляет украинскую оборону на других направлениях.
Ермаков подчеркнул комплексный эффект от этих действий: "Это дает нам возможность продвигаться у Северска, Купянска и даже на Запорожье". Он напомнил, что подобная стратегия уже доказала свою эффективность.
"Повторюсь, надо рассматривать всю линию фронта в целом", - заключил собеседник издания, подчеркивая взаимосвязь действий ВС РФ на разных участках СВО.
Полный текст интервью "Тимофей Ермаков: ВС РФ добьют ВСУ в Часов Яре, откроют путь на Константиновку и возьмут Покровск в карман" на сайте Украина.ру.
Про новый виток милитаризации Украины — в статье Алексея Туманова "Пороховой альянс. Новый завод D&M – очередной шаг к милитаризации Украины под контролем США" на сайте Украина.ру.
Минобороны РФ опубликовало кадры освобождения населенного пункта Новохатское в ДНР - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
16 июля, 15:46
Российские войска освободили село Новохатское в ДНР: Минобороны поделилось кадрами Министерство обороны России 16 июля опубликовало кадры завершения операции по освобождению населенного пункта Новохатское в Донецкой Народной Республике. Подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" полностью установили контроль над территорией после интенсивных боевых действий
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