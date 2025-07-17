https://ukraina.ru/20250717/dlya-chego-rossii-nuzhna-bufernaya-zona-pod-sumami-voenkor-ermakov-raskryl-glavnuyu-tsel--1065374229.html

Для чего России нужна буферная зона под Сумами? Военкор Ермаков раскрыл главную цель

Для чего России нужна буферная зона под Сумами? Военкор Ермаков раскрыл главную цель - 17.07.2025 Украина.ру

Для чего России нужна буферная зона под Сумами? Военкор Ермаков раскрыл главную цель

Действия российских войск в Сумской области направлены на создание эффективной буферной зоны, которая защитит приграничные территории от вражеских обстрелов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков

2025-07-17T04:00

2025-07-17T04:00

2025-07-17T04:00

россия

новости

украина

сумы

украина.ру

наступление на сумы

северск

купянское направление

купянск

запорожье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/0d/1056850567_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_924998ac537b5d6ede9581e01ce391f2.jpg

"По поводу освобождения Сум пока говорить рановато. Верховный пока только озвучил цели о буферной зоне. Вот она и создается", - заявил Ермаков. Он подчеркнул, что текущие действия носят строго взвешенный и планомерный характер.Эксперт объяснил стратегическое значение региона: "Сейчас линия фронта смещается к Хотеню и Писаревке - рокадной дороге". По его словам, контроль над этими коммуникациями значительно осложнит положение ВСУ."Если мы ее возьмем, у врага будут больше проблемы. Поэтому киевский режим бросает сюда резервы", - отметил военкор. Он добавил, что это, в свою очередь, ослабляет украинскую оборону на других направлениях.Ермаков подчеркнул комплексный эффект от этих действий: "Это дает нам возможность продвигаться у Северска, Купянска и даже на Запорожье". Он напомнил, что подобная стратегия уже доказала свою эффективность."Повторюсь, надо рассматривать всю линию фронта в целом", - заключил собеседник издания, подчеркивая взаимосвязь действий ВС РФ на разных участках СВО.Полный текст интервью "Тимофей Ермаков: ВС РФ добьют ВСУ в Часов Яре, откроют путь на Константиновку и возьмут Покровск в карман" на сайте Украина.ру.Про новый виток милитаризации Украины — в статье Алексея Туманова "Пороховой альянс. Новый завод D&M – очередной шаг к милитаризации Украины под контролем США" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250716/1065350223.html

россия

украина

сумы

наступление на сумы

северск

купянское направление

купянск

запорожье

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, новости, украина, сумы, украина.ру, наступление на сумы, северск, купянское направление, купянск, запорожье, вс рф, наступление вс рф, наступление, наступление россии, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво россия, война, война на украине