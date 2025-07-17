Для чего России нужна буферная зона под Сумами? Военкор Ермаков раскрыл главную цель
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Малка" артиллерийских подразделений ЦВО на Авдеевском направлении
Действия российских войск в Сумской области направлены на создание эффективной буферной зоны, которая защитит приграничные территории от вражеских обстрелов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
"По поводу освобождения Сум пока говорить рановато. Верховный пока только озвучил цели о буферной зоне. Вот она и создается", - заявил Ермаков. Он подчеркнул, что текущие действия носят строго взвешенный и планомерный характер.
Эксперт объяснил стратегическое значение региона: "Сейчас линия фронта смещается к Хотеню и Писаревке - рокадной дороге". По его словам, контроль над этими коммуникациями значительно осложнит положение ВСУ.
"Если мы ее возьмем, у врага будут больше проблемы. Поэтому киевский режим бросает сюда резервы", - отметил военкор. Он добавил, что это, в свою очередь, ослабляет украинскую оборону на других направлениях.
Ермаков подчеркнул комплексный эффект от этих действий: "Это дает нам возможность продвигаться у Северска, Купянска и даже на Запорожье". Он напомнил, что подобная стратегия уже доказала свою эффективность.
"Повторюсь, надо рассматривать всю линию фронта в целом", - заключил собеседник издания, подчеркивая взаимосвязь действий ВС РФ на разных участках СВО.
Полный текст интервью "Тимофей Ермаков: ВС РФ добьют ВСУ в Часов Яре, откроют путь на Константиновку и возьмут Покровск в карман" на сайте Украина.ру.
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