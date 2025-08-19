Благодарный Зеленский, провалы ВСУ, гарантии безопасности. Главное на Украине на утро 19 августа

https://ukraina.ru/20250819/blagodarnyy-zelenskiy-provaly-vsu-garantii-bezopasnosti-glavnoe-na-ukraine-na-utro-19-avgusta-1067238305.html

Зеленский надел "лучший костюм", больше десяти раз поблагодарил Трампа во время встречи, а также не отказался от "обмена территориями" и впервые согласился не требовать прекращения огня для дальнейших переговоров. Российские военные уничтожают противника и технику. США заверили, что работают со странами Европы над гарантиями безопасности Киева

Накануне президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС.Прошлая встреча Трампа и Зеленского в Белом доме в феврале запомнилась перепалкой: американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. Позднее Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее.В этот раз, глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко в интервью телеканалу CNN заявил, что ожидал "гораздо худшего" от встречи."Я ожидал гораздо худшего. Тон изменился. Трамп не был настроен негативно", - отметил Мережко.Как пишет издание Wall Street Journal, в ходе этой встречи Зеленский более 10 раз поблагодарил президента США.Газета напоминает, что во время предыдущей встречи в феврале Трамп раскритиковал Зеленского за то, что тот не выразил достаточной благодарности.Телеканал CNN при этом отмечает, что Зеленский произнес "спасибо" четыре раза за первые десять секунд. Газета Washington Post акцентирует внимание на том, что Зеленский поблагодарил Трампа около 11 раз за 4,5 минуты.Издание Wall Street Journal писало, что Зеленский сменил военную форму на "что-то, напоминающее костюм".Sun указало, что Трамп при встрече с Зеленским похвалил его черный костюм в стиле милитари."Судя по всему, (Зеленский - ред.) сказал Дональду Трампу, что на нем "лучший костюм", который у него есть", - пишет издание.Также Зеленский не отказался от "обмена территориями" во время переговоров с Трампом, но отметил, что будет сложно обойти конституционные запреты Украины.После переговоров в Вашингтоне он уточнил, что вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом, точной даты встречи нет.Помимо прочего, Зеленский после встречи с Трампом впервые допустил, что не будет настаивать на прекращении огня как условии для продолжения переговоров."Если Украина начнет ставить какие-то условия относительно встречи, глобальные, то у русских появятся сто условий. Считаю, что без каких-либо условий встретиться и подумать, какое дальше есть развитие для завершения войны", - сказал Зеленский на брифинге по итогам встречи в Белом доме, который транслировал YouTube-канал его Офиса.В свою очередь президент США в социальной сети Truth Social назвал встречу с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме очень плодотворной."В ходе нее мы обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставляться различными европейскими странами при координации с Соединенными Штатами Америки", - написал Трамп.Он также пообещал организовать трехстороннюю встречу президентов России и США и Владимира Зеленского после встречи Владимира Путина с Зеленским."После того, как эта встреча состоится (двусторонняя встреча Путина и Зеленского - ред.), у нас будет трехсторонняя встреча, на которой будут два президента плюс я", – написал Трамп в соцсети Truth Social.По данным портала Axios, американский лидер надеется, что Путин и Зеленский встретятся до конца августа.А канцлер Германии Фридрих Мерц заверил, что Трамп в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой договорился, что тот встретится с Владимиром Зеленским в рамках двух недель.По его словам, встреча должна состояться в месте, которое еще предстоит согласовать."Президент Трамп выразил готовность после этого снова организовать трехстороннюю встречу, чтобы переговоры действительно могли начаться", - добавил Мерц.В свою очередь государственный секретарь Марко Рубио отметил, что США надеются, что соглашения по урегулированию конфликта на Украине удастся достичь на трехсторонней встрече."Президент (Трамп - ред.) предложил Зеленскому и Путину встретиться, так что мы сейчас работаем над этим, чтобы попытаться организовать их встречу в каком-нибудь месте, что, опять же, было бы беспрецедентным. Если она пройдет хорошо, надеюсь, следующая встреча будет встречей президентов Путина, Трампа и Зеленского, где мы надеемся заключить соглашение", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.Рубио добавил, что лично присутствовал при телефонном разговоре лидеров России и США.Лидер Франции Эммануэль Макрон заверил, что место проведения встречи президента РФ и Зеленского будет определено в ближайшие часы.Провалы ВСУВ ночь на вторник в украинской столице и Киевской области объявляли воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Сигнал тревоги также звучал в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Винницкой областях.Местные СМИ информировали о взрывах в городе Лубны Полтавской области.Больше всего сообщений ночью поступало о поражении целей в Сумской области. Взрывы гремели непосредственно в Сумах, Шостке, о поражении инфраструктуры в Сумской области сообщают местные власти.Многократно упоминалась работа российских "Гераней" по объектам в Полтавской области, где поражались цели в районе Кременчуга, в городе Лубны и на окраинах Полтавы.Ударные БПЛА также работали по целям в Черниговской, Харьковской, Кировоградской и Одесской областях. В последней были поражены военные объекты в районе населенного пункта Доброслав. В Харьковской области, помимо "Гераней", по целям управляемыми авиабомбами отработали ВКС РФ.Кроме того, ВС РФ наносили удары по объектам противника в оккупированной части ДНР. Зафиксирован пожар на месте прилетов в Славянске.Также стало известно о пусках ракет по целям на Украине со стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95.Минобороны России сообщило об уничтожении двух отделений боевиков националистической группировки "Азов"* вблизи населенного пункта Катериновка на Константиновском направлении в ДНР.Операторы БПЛА 58-й гвардейской армии группировки войск "Днепр" уничтожили пикап с оборудованием и FPV-дронами для беспилотных подразделений Вооруженных сил Украины на Ореховском направлении в Запорожской области.Кроме прочего, в Брянской области российские военные пресекли попытку пересечения границы РФ группой боевиков ВСУ. В результате стрелкового боя уничтожено пять человек живой силы противника, двое взяты в плен.Военнослужащий 60-го отдельного мотострелкового батальона 51-й армии Южного военного округа в ходе боев за освобождение села Разино в ДНР сбил украинский дрон на оптоволокне, бросив в него свой автомат, рассказал РИА Новости штурмовик ОМСБ с позывным "Знахарь".По его словам, прибегнуть к такому шагу пришлось, потому что БПЛА противника оказался очень близко, и времени на то, чтобы снять оружие с предохранителя и произвести выстрел, уже не было."Он был на расстоянии вытянутой руки, наверное. То есть уже шансов не было стрелять, снимать как-то с предохранителя, он бы просто в него врезался", - добавил боец.Сбитый автоматом дрон упал в траву и запутался в оптоволокне, по которому велось управление, а бойцы подобрали брошенный автомат и продолжили выполнение боевой задачи.Пророссийские подпольщики отмечают, что в последние месяцы, на фоне успехов российских войск на различных направлениях, изменений в международной политике и внутренней нестабильности на Украине, к подполью присоединяются граждане Украины, представители местных администраций, бойцы и офицеры ВСУ, и даже сотрудники ТЦК.По словам подпольщиков, новые кадровые приобретения позволяют сопротивлению собирать гораздо больше информации и решать более сложные задачи, в том числе, как утверждается, во взаимодействии с российскими военными.Гарантии безопасностиПрезидент Финляндии Александр Стубб после встречи в Белом доме рассказал, что проработка гарантий безопасности для Украины, которые обсуждались европейскими лидерами с президентом США Дональдом Трампом, уже началась."Гарантии безопасности вступят в силу только тогда, когда будет достигнут мир", - уточнил Стубб.Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что группа из 30 стран, включая Японию и Австралию, разрабатывает гарантии безопасности для Украины."В течение последних месяцев группа из 30 стран, включая Японию и Австралию, под руководством британского премьера Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона работает над концепцией гарантий безопасности", - заявил Рютте в интервью телеканалу Fox News.По его словам, следующие шаги Киева, включая вопрос территориальных уступок, будут зависеть от гарантий безопасности со стороны союзников Украины."Украине решать, что делать дальше. В том, что касается территорий, важно понимать, какой будет ситуация с гарантиями безопасности", - сообщил он.В свою очередь американский госсекретарь Марко Рубио заверил Fox News, что США работают с европейскими союзниками и странами за пределами Европы над гарантиями безопасности Украины.Президент США Дональд Трамп и европейские лидеры договорились, что именно Рубио возглавит группу советников и чиновников НАТО для разработки гарантий безопасности, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на европейские источники.По словам европейских чиновников, гарантии безопасности Украине будут включать четыре компонента: военное присутствие, противовоздушную оборону, вооружение и контроль за прекращением боевых действий. Источники добавили, что существует ряд способов, которыми США могут оказать косвенную военную поддержку европейским миротворцам на Украине, которые не ограничиваются вводом американских войск в зону конфликта.Владимир Зеленский после встречи в Белом доме заявил, что гарантии безопасности для Украины могут быть отображены на бумаге в ближайшие 7-10 дней.Он не забыл и о деньгах и заявил, что хочет получить пакет помощи на 90 миллиардов долларов как часть гарантий безопасности."Пакет американского оружия, которого нет у нас, туда входят, прежде всего, самолеты, системы противовоздушной обороны и тому подобное. Есть пакет с нашими предложениями на 90 миллиардов долларов", - заявил Зеленский во время брифинга, трансляция которого велась в YouTube.Политолог Университета Сальвадора Давид Эрнандес, в свою очередь, отметил, что согласие России принять гарантии безопасности для Украины открывает возможность углубления переговорного процесса.По словам политолога, на встрече с Зеленским и европейскими лидерами Трамп указал украинской стороне на необходимость уступить территории в обмен на мир."Трамп предупредил Зеленского и сопровождавший его "двор чудес" о необходимости того, чтобы Украина уступила территории в обмен на мир", - подчеркнул политолог, уточнив, что речь идет прежде всего о ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и Крыме, которые по воле народа вошли в состав России.* Признана террористической и запрещена в России.

