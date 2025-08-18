Евгений Бужинский: Если ВСУ готовят к новой войне с Россией, то любое мирное соглашение с Киевом — фикция - 18.08.2025 Украина.ру
Евгений Бужинский: Если ВСУ готовят к новой войне с Россией, то любое мирное соглашение с Киевом — фикция
Евгений Бужинский: Если ВСУ готовят к новой войне с Россией, то любое мирное соглашение с Киевом — фикция - 18.08.2025 Украина.ру
Евгений Бужинский: Если ВСУ готовят к новой войне с Россией, то любое мирное соглашение с Киевом — фикция
Если Трамп о чем-то конкретно договорился с нашим президентлом, то, конечно, он поставит Зеленскому ультиматум. Не согласится – выгонит, как выгнал в феврале. Эскорт из европейских политиков, который сопровождает Зеленского, может остаться не у дел. Если переговоры сорвутся, Трамп выйдет и скажет, я умываю руки, дальше без меня.
2025-08-18T14:25
2025-08-18T14:25
интервью
украина
азербайджан
вашингтон
дональд трамп
владимир зеленский
александр сырский
вооруженные силы украины
украина.ру
bloomberg
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра прикладных политико-военных исследований, кандидат военных наук, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский.- Евгений Петрович, Bloomberg накануне встречи в Белом доме пишет, что Зеленский попал в безвыходное положение: рискнуть и навлечь на себя гнев Дональда Трампа или согласиться на быструю сделку, которая положит конец украинскому конфликту. Каким будет итог переговоров в Вашингтоне, куда лидер киевского режима прибыл в сопровождении европейских политиков?- Гадать можно сколько угодно. Самое главное, что мы не знаем, о чем Трамп договорился с нашим президентом. Утечек никаких нет, а от этих договоренностей все зависит. Поэтому если Трамп о чем-то конкретно договорился, то, конечно, он поставит Зеленскому ультиматум. Не согласится – выгонит, как выгнал в феврале месяце.Я вообще не понимаю, зачем этот эскорт из европейских политиков туда едет. Они вообще могут остаться не у дел. Если все пойдет плохо, Трамп выйдет и скажет, я умываю руки, дальше без меня.- Любопытно, что Associated Press накануне визита Зеленского опубликовало первое фото украинской баллистической ракеты "Фламинго".- Все это спекуляции на тему того, что Украина еще что-то производит. После такой серии ударов по инфраструктуре сомневаюсь, что они могут сделать что-то серьезное. Это очередная информационная пугалка с помощью фото британско-арабской ракеты, продемонстрированной на выставке.- Признак ли это того, что Украина готова пойти на эскалацию с помощью своих британских друзей, если переговоры сорвутся?- Возможно все, но там тоже не дураки сидят. Что значит пойти на эскалацию? Например, запустят они такую ракету вглубь России, ее обязательно перехватят. А потом мы разнесем Киев. Они же это прекрасно понимают.- Ночью наши ВКС нанесли очередной удар по нефтеобъектам азербайджанской компании SOCAR в Одессе. Решится ли Баку на поставки оружия на Украину?Это очень хорошо. Надо учить Алиева. Если он так и дальше будет себя вести, то всю азербайджанскую инфраструктуру на Украине надо обнулить.А какое оружие они могут поставить на Украину? Мы поставляли им танки (В 2011 году между Министерством обороны Азербайджана и компанией "Рособоронэкспорт" был подписан договор по закупке танков Т-90С – ред.). Возможно, и системы ПВО.Но этой техники у Азербайджана немного, не десятки тысяч. Если и поставят танки, то несколько десятков максимум. В ходе боевых действий мы их утилизируем. Азербайджан — это не та страна, которая может внести решающий вклад. Символические поставки они могут организовать, но при этом они должны понимать, что для этого с нами нужно полностью рвать отношения. Это будут уже не просто недружественные шаги.- Главком ВСУ Сырский заявил, что даже в случае заключения мирного соглашения, Украина будет готовить свою армию к новому конфликту с Россией. Как бы вы на фоне его слов оценили боеспособность ВСУ?- Они держатся только за счет того, что славяне. Мы сами с собой воюем. Они также готовы и на дзот ложиться, и гранатой себя подрывать. Это то, на что неспособны западники. Но по боевому потенциалу они на грани истощения.А что касается заявления Сырского, то, во-первых, непонятно, останется ли он на своем месте. Во-вторых, что значит, что они будут готовить ВСУ к новому конфликту? Это значит, заявить на весь мир, что любое мирное соглашение это фикция. Пусть заявляют. При выработке окончательного решения это тоже будет учитываться.Также о грядущих переговорах в Вашингтоне Большой день в Белом доме: агитбригада "партии войны" едет обрабатывать Трампа
украина
азербайджан
вашингтон
одесса
Украина.ру
2025
Евгений Бужинский: Если ВСУ готовят к новой войне с Россией, то любое мирное соглашение с Киевом — фикция

14:25 18.08.2025
 
Денис Рудометов
Если Трамп о чем-то конкретно договорился с нашим президентлом, то, конечно, он поставит Зеленскому ультиматум. Не согласится – выгонит, как выгнал в феврале. Эскорт из европейских политиков, который сопровождает Зеленского, может остаться не у дел. Если переговоры сорвутся, Трамп выйдет и скажет, я умываю руки, дальше без меня.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра прикладных политико-военных исследований, кандидат военных наук, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский.
- Евгений Петрович, Bloomberg накануне встречи в Белом доме пишет, что Зеленский попал в безвыходное положение: рискнуть и навлечь на себя гнев Дональда Трампа или согласиться на быструю сделку, которая положит конец украинскому конфликту. Каким будет итог переговоров в Вашингтоне, куда лидер киевского режима прибыл в сопровождении европейских политиков?
- Гадать можно сколько угодно. Самое главное, что мы не знаем, о чем Трамп договорился с нашим президентом. Утечек никаких нет, а от этих договоренностей все зависит. Поэтому если Трамп о чем-то конкретно договорился, то, конечно, он поставит Зеленскому ультиматум. Не согласится – выгонит, как выгнал в феврале месяце.
Я вообще не понимаю, зачем этот эскорт из европейских политиков туда едет. Они вообще могут остаться не у дел. Если все пойдет плохо, Трамп выйдет и скажет, я умываю руки, дальше без меня.
- Любопытно, что Associated Press накануне визита Зеленского опубликовало первое фото украинской баллистической ракеты "Фламинго".
- Все это спекуляции на тему того, что Украина еще что-то производит. После такой серии ударов по инфраструктуре сомневаюсь, что они могут сделать что-то серьезное. Это очередная информационная пугалка с помощью фото британско-арабской ракеты, продемонстрированной на выставке.
- Признак ли это того, что Украина готова пойти на эскалацию с помощью своих британских друзей, если переговоры сорвутся?
- Возможно все, но там тоже не дураки сидят. Что значит пойти на эскалацию? Например, запустят они такую ракету вглубь России, ее обязательно перехватят. А потом мы разнесем Киев. Они же это прекрасно понимают.
- Ночью наши ВКС нанесли очередной удар по нефтеобъектам азербайджанской компании SOCAR в Одессе. Решится ли Баку на поставки оружия на Украину?
Это очень хорошо. Надо учить Алиева. Если он так и дальше будет себя вести, то всю азербайджанскую инфраструктуру на Украине надо обнулить.
А какое оружие они могут поставить на Украину? Мы поставляли им танки (В 2011 году между Министерством обороны Азербайджана и компанией "Рособоронэкспорт" был подписан договор по закупке танков Т-90С – ред.). Возможно, и системы ПВО.
Но этой техники у Азербайджана немного, не десятки тысяч. Если и поставят танки, то несколько десятков максимум. В ходе боевых действий мы их утилизируем. Азербайджан — это не та страна, которая может внести решающий вклад. Символические поставки они могут организовать, но при этом они должны понимать, что для этого с нами нужно полностью рвать отношения. Это будут уже не просто недружественные шаги.
- Главком ВСУ Сырский заявил, что даже в случае заключения мирного соглашения, Украина будет готовить свою армию к новому конфликту с Россией. Как бы вы на фоне его слов оценили боеспособность ВСУ?
- Они держатся только за счет того, что славяне. Мы сами с собой воюем. Они также готовы и на дзот ложиться, и гранатой себя подрывать. Это то, на что неспособны западники. Но по боевому потенциалу они на грани истощения.
А что касается заявления Сырского, то, во-первых, непонятно, останется ли он на своем месте. Во-вторых, что значит, что они будут готовить ВСУ к новому конфликту? Это значит, заявить на весь мир, что любое мирное соглашение это фикция. Пусть заявляют. При выработке окончательного решения это тоже будет учитываться.
Также о грядущих переговорах в Вашингтоне Большой день в Белом доме: агитбригада "партии войны" едет обрабатывать Трампа
