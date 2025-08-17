https://ukraina.ru/20250817/tanki-v-zasade-onufrienko-o-tom-pochemu-rossiya-poka-ne-brosaet-v-boy-bronetankovye-rezervy-1066991980.html
Танки в засаде: Онуфриенко о том, почему Россия пока не бросает в бой бронетанковые резервы
Несмотря на накопленные резервы, российская армия пока не использует танковые соединения для глубоких прорывов. Причина – изменение тактики ведения боя и угроза со стороны дронов-камикадзе противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
По его словам, в условиях отсутствия сплошной линии фронта и высокой активности дронов массовое применение танков неэффективно.Однако Онуфриенко не исключил, что в будущем возможны операции с выходом за пределы зоны действия украинских БПЛА. "Для глубоких прорывов с выходом за пределы зоны порядка 10 километров, где работает 90% дронов, это реально", – отметил он.Пока же Генштаб РФ не прибегал к стратегическим прорывам. "Произойдет ли это в будущем – большой вопрос", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Михаил Онуфриенко: Даже если на Аляске договорятся о перемирии, ВСУ будут драться за Славянск и Покровск" на сайте Украина.ру.О том, как развивается российское наступление под Красноармейском и Константиновкой — в материале Александра Чаленко "Освобождение запада ДНР: российская армия под Покровском прорвала фронт на 12 км в сторону Доброполь" на сайте Украина.ру.
Несмотря на накопленные резервы, российская армия пока не использует танковые соединения для глубоких прорывов. Причина – изменение тактики ведения боя и угроза со стороны дронов-камикадзе противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко