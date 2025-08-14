https://ukraina.ru/20250814/pochemu-rossiya-dolzhna-otrezat-ukrainu-ot-chernogo-morya-pyat-prichin-1067000021.html

Почему Россия должна отрезать Украину от Черного моря. Пять причин

Почему Россия должна отрезать Украину от Черного моря. Пять причин - 14.08.2025 Украина.ру

Почему Россия должна отрезать Украину от Черного моря. Пять причин

Для российских геополитических интересов будет лучше не только включение Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в свой состав, но и вообще всей Новороссии вплоть до Румынии, после чего Украина перестает быть морской державой. Каковы аргументы в пользу этого тезиса?

Причина первая. Возвращение своего: всех исторических земель Новороссии. Эта причина сейчас не самая главная, но она самая фундаментальная. На ней зиждется все остальные причины того, почему эта территория называется Новороссией и изначально принадлежит России.Все российское Причерноморье стало российским после войны 1768-1774 года, в которой Российская империя одержала победу над Османской империей. Эти земли передавались турками под высокую руку Екатерины II согласно Кючук-Кайнарджийскому мирному договору 1774 года. После этого русскими подданными и были основаны все главные причерноморские города – Одесса, Николаев и Херсон, которые сегодня, однако, входят в состав Украины.Северное Причерноморье было присоединено к Российской империи намного раньше, чем Правобережная Украина, что произошло только спустя почти 20 лет в 1793 и в 1795 г.г. во время второго раздела Польши.Украина, страна победившего украинского национализма и бандеровской идеологии, делает сейчас все для того, чтобы дерусифицировать эти территории и изменить историческую память тамошних жителей: демонтирует памятники русским и советским героям (участникам Великой Отечественной войны); отрицает то, что, например, русские, а не турки, основали Одессу, которую украинцы именуют не иначе как Хаджибеем; русский язык исключен из всех сфер жизни общества; насаждается тотальная украинизация причерноморской Новороссии.Одесская, Николаевская и Херсонская области за время существования в составе незалежной Украины всегда в своем большинстве голосовали за пророссийские партии и за пророссийских политиков. Жители этих городов в 2014 году были активными участниками Русской весны, которая была в итоге подавлена необандеровцами. Вспомним трагедию Одесской Хатыни.В общем, все говорит о том, что все Причерноморье, которое входит сейчас в состав Украины, имеет русскую природу, и должно поэтому возвратиться в "родную гавань" – в Россию.Причина вторая. Наконец-то, будет полностью обеспечена безопасность российского флота, который сможет возвратиться в места своего основного базирования – в Севастополь.Перемещение российских кораблей из этого города в Новороссийск произошло еще осенью 2023 года из-за постоянных украинских обстрелов – ракетами и беспилотниками, а также действий против них украинских морских беспилотников. В настоящий момент в Абхазии идет строительство российской военно-морской базы, которая также станет местом дислокации флота.Если Украина будет отрезана от Причерноморья, понятно, что она больше не сможет запускать морские беспилотники в сторону Севастополя. Делать это, спуская их на воду в Днепр, Южный Буг, Днестр или Дунай – бесперспективное занятие. Что касается ракет и беспилотников, то дальность их полетов серьезно увеличивается, что дает время на подготовку их ликвидации при подлете.Причина третья. Интерес НАТО к Украине будет намного ниже, так как она перестает быть морской державой и не сможет больше участвовать в контроле над Черным морем.Украина интересна НАТО, в том числе своим выходом к Черному морю, где за российским флотом можно шпионить, можно постоянно создавать ему невыносимые условия для его базирования в Севастополе, можно ему постоянно угрожать.С потерей всей Новороссии Украина, а значит и НАТО теряют свой причерноморский плацдарм.Уменьшаются и аргументы натовских сторонников вступления Украины в НАТО, так как выход к Черному морю нес серьезные военные риски для России, которая сама могла бы быть в случае своего поражения отрезанной от Черного моря. Теперь этого аргумента не будет.Также НАТО должно будет поставить крест на возможности в будущем иметь свои военно-морские базы на Черном море в Новороссии и особенно в Очакове и на острове Первомайском.Причина четвертая. Снимается украинская военная угроза Крыму и всему Приазовью, так как ВСУ будет отброшены далеко на север. Снимается угроза и сухопутному коридору в Крым. Украина никогда больше сможет устроить полуострову ни водную, ни энергетическую, ни экономическую блокаду, как это было особенно остро в 2014-2015 годах.Ничто больше не будет мешать Крыму получать воду из Днепра, иметь сухопутное и железнодорожное сообщение с материком по сухопутному коридору в Крым через новые территории. Продукты сельского хозяйства, которые всегда поставлялись в Крым с территории всего Причерноморья, будут продолжать беспрепятственно поступать на полуостров, в том числе из Одесской и Николаевской областей. Больше не будет угрозы возобновления блокады поставкам электроэнергии.Причина пятая. Украина лишится всех своих портов и больше не сможет без российского контроля экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию (никаких зерновых сделок больше не будет), получать энергоносители и западное оружие по морю.Теперь связь с западными экономиками будет осуществляться только по суше, что намного дороже, чем по морю.Утрата всех новороссийских сельхозугодий также наносит серьезный урон украинской экономике.Читайте также статью Александра Чаленко Пять причин того, почему Зеленскому не нужен мир с Россией

мнения, александр чаленко, нато, севастополь, черноморский флот, новороссия, одесса, херсон, николаев