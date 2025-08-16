https://ukraina.ru/20250816/zelenskiy-pytaetsya-zatyanut-konflikt-nesmotrya-na-peregovory-putina-i-trampa--kongressvumen-grin-1067101400.html
Зеленский пытается затянуть конфликт, несмотря на переговоры Путина и Трампа — конгрессвумен Грин
Владимир Зеленский пытается затянуть конфликт, несмотря на переговоры Путина и Трампа. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, передает телеграм-канал Украина.ру
По словам Грин, Зеленский организовал масштабную атаку дронов на Россию прямо перед встречей двух лидеров на Аляске, потому что он делает всё возможное, чтобы затянуть войну. "Пока война продолжается, он сохраняет контроль над властью. Я считаю, что на Украине должны быть восстановлены выборы, и украинский народ заслуживает возможности самому решать, чего он хочет, и иметь право голосовать", — заявила политик.По ее мнению, киевским властям следует дать возможность жителям Украины высказывать своё мнение и решать, что для них важно, но Зеленский лишил их этой возможности уже давно.Ранее в ответ на заявление Трампа о введении пошлин в отношении Индии Марджори Тейлор Грин призвала прекратить финансировать Украину.Также на тему переговоров России и США в новостях: "Через две-три недели": Трамп заявил, что подумает над усилением давления на Россию на сайте Украина.ру.
