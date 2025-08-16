Зеленский пытается затянуть конфликт, несмотря на переговоры Путина и Трампа — конгрессвумен Грин - 16.08.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20250816/zelenskiy-pytaetsya-zatyanut-konflikt-nesmotrya-na-peregovory-putina-i-trampa--kongressvumen-grin-1067101400.html
Зеленский пытается затянуть конфликт, несмотря на переговоры Путина и Трампа — конгрессвумен Грин
Зеленский пытается затянуть конфликт, несмотря на переговоры Путина и Трампа — конгрессвумен Грин - 16.08.2025 Украина.ру
Зеленский пытается затянуть конфликт, несмотря на переговоры Путина и Трампа — конгрессвумен Грин
Владимир Зеленский пытается затянуть конфликт, несмотря на переговоры Путина и Трампа. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, передает телеграм-канал Украина.ру
2025-08-16T11:29
2025-08-16T11:29
По словам Грин, Зеленский организовал масштабную атаку дронов на Россию прямо перед встречей двух лидеров на Аляске, потому что он делает всё возможное, чтобы затянуть войну. "Пока война продолжается, он сохраняет контроль над властью. Я считаю, что на Украине должны быть восстановлены выборы, и украинский народ заслуживает возможности самому решать, чего он хочет, и иметь право голосовать", — заявила политик.По ее мнению, киевским властям следует дать возможность жителям Украины высказывать своё мнение и решать, что для них важно, но Зеленский лишил их этой возможности уже давно.Ранее в ответ на заявление Трампа о введении пошлин в отношении Индии Марджори Тейлор Грин призвала прекратить финансировать Украину.Также на тему переговоров России и США в новостях: "Через две-три недели": Трамп заявил, что подумает над усилением давления на Россию на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250816/progress-est-no-ne-po-glavnomu-punktu-kak-proshli-peregovory-putina-i-trampa-na-alyaske-1067094624.html
новости, россия, украина, аляска, дональд трамп, трамп и зеленский, новости о переговорах россии и украины, переговоры, новости переговоров, переговоры по украине 2025, чем закончились переговоры, владимир зеленский
Новости, Россия, Украина, Аляска, Дональд Трамп, Трамп и Зеленский, новости о переговорах России и Украины, переговоры, новости переговоров, переговоры по Украине 2025, чем закончились переговоры, Владимир Зеленский

Зеленский пытается затянуть конфликт, несмотря на переговоры Путина и Трампа — конгрессвумен Грин

11:29 16.08.2025
 
Марджори Тейлор Грин
Марджори Тейлор Грин
Владимир Зеленский пытается затянуть конфликт, несмотря на переговоры Путина и Трампа. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, передает телеграм-канал Украина.ру
По словам Грин, Зеленский организовал масштабную атаку дронов на Россию прямо перед встречей двух лидеров на Аляске, потому что он делает всё возможное, чтобы затянуть войну.
"Пока война продолжается, он сохраняет контроль над властью. Я считаю, что на Украине должны быть восстановлены выборы, и украинский народ заслуживает возможности самому решать, чего он хочет, и иметь право голосовать", заявила политик.
По ее мнению, киевским властям следует дать возможность жителям Украины высказывать своё мнение и решать, что для них важно, но Зеленский лишил их этой возможности уже давно.
Ранее в ответ на заявление Трампа о введении пошлин в отношении Индии Марджори Тейлор Грин призвала прекратить финансировать Украину.
Также на тему переговоров России и США в новостях: "Через две-три недели": Трамп заявил, что подумает над усилением давления на Россию на сайте Украина.ру.
Встреча президентов России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
03:25
Прогресс есть, но не по главному пункту. Как прошли переговоры Путина и Трампа на АляскеВ ночь на субботу, 16 августа, по московскому времени в штате Аляска прошла встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина
Лента новостейМолния