"Так умел только Александр III": итоги саммита на Аляске

Вот и прошла встреча Путина и Трампа. И это была хорошая встреча, с уважением друг к другу. На это указывает не только красная дорожка и крепкое рукопожатие, но и совместный проезд в автомобиле президента США. И хотя официальной информации по существу саммита очень мало, но уже можно сделать первые выводы.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0b/1065071412_0:365:2698:1883_1920x0_80_0_0_31855d38b880e5c0fb1c21571ae6fa65.jpg

Глава Белого дома отказался от эскалации, по крайней мере пока, и возложил ответственность за окончание конфликта на Зеленского. Но то, что многие детали разговора остались непубличными, — это тоже хороший признак того, что стороны бережно относятся к наработкам двухсторонней будущей сделки. Первыми впечатлениями от встречи лидеров России и США на Аляске поделились эксперты на своих страницах в соцсетях.Философ Александр ДугинНу что же, я поздравляю всех нас с идеальным саммитом. Это было грандиозно. Всё выиграть и ничего не проиграть — так умел только Александр III. Невозможно представить, насколько это было трудно, почти невозможно для Путина. Но он это сделал. То есть умудрился не сделать. Я имею в виду сделку.Дальше будет ещё много чего. Но, как всегда, самое страшное для нас — мирные переговоры. После Горбачёва, Ельцина и даже Минска-1 и Минска-2 у русских при слове "мирные переговоры" начинается паническая атака. Сторонники Трампа из MAGA, кроме провокаторов, в полном восторге. Глобалисты и неоконсы в бешенстве.Засекретить содержание было прекрасной идеей. Нечего обсуждать, кроме образов, боди-лэнгвиджа и коротких сентенций. Трамп может на этом саммите изменить свой статус во внутренней политике. Он полностью поддался неоконсам по Ирану, Газе и Эпштейну, но он ненавидит быть в позиции ведомого.Саммит с руководством России — это шанс ослабить всевластие над ним неоконсов (Блюменталь в ярости, Линдси Грэм* в унынии) и вернуть частично доверие MAGA. Сейчас очевидно, что Израиль для Deep State — тема намного более важная, нежели Украина. Эсхатологии там больше, чем геополитики.Думаю, дальше будет коррекция тренда. Зеленский и ЕС всё отвергнут и потребуют войны до победного. Но Трамп уже миротворец. И может подавать на Нобеля. Он сделал невозможное. И дальше умывает руки. Сила Анкориджа будет действовать ещё долго. Суммируем: большой успех дипломатии Путина.Военкор Роман АлёхинГлавное, что надо понять, чтобы обсуждать дальше: два с половиной часа за закрытыми дверями — это слишком мало для лидеров ядерных держав, если они только начинают разговор. Но слишком много, если они просто позируют для камер. Значит, главное произошло раньше. И это были рабочие, тихие обсуждения "за дверью", которые не вышли на страницы коммюнике.Именно они и удержали Трампа от введения вторичных санкций, именно там прошёл обмен условиями, которые никому не будут озвучены до момента, когда оба лидера посчитают, что пора. Думаю, что там и Сирия, и "Мост Трампа" вместо Зангезура, и Ближний Восток, и много чего, что ещё пока не видно невооружённым взглядом.А публичная часть — это спектакль. Смысл не в том, чтобы договориться на глазах у всего мира и что-то там подписать, как было у Трампа с мелкими, важными только в тактическом смысле Арменией и Азербайджаном. Смысл — показать картинку: президенты России и США снова жмут друг другу руки и улыбаются без ножа за спиной.Это сигнал, что новая реальность уже наступила. С этой реальностью теперь придётся считаться — и Европе, и Украине, и всем, кто привык строить картину мира вокруг идеи "изоляции России", в том числе внутри наших стран. Трамп на Fox News говорил невнятно — он мастер оставлять пространство для манёвра.Но в этих словах читается главное: давление теперь будет не на Москву, а на Киев и Брюссель. Это заметно и по итоговому формату — ни слова о прекращении огня "без условий", а ведь это было главное требование Европы и Зеленского. Это значит, что разговор о итоговом мире отложен на будущее, но с чёткой рамкой: Зеленский должен выйти из войны так, чтобы сохранить лицо Европы.Россия свою рамку очертила давно: внеблоковый статус Украины, возвращение Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей в административных границах, а не по линии фронта, снятие санкций, а также реальная демократия на Украине без преследования русского языка и Православной церкви. Это условия, которые будут тянуть конфликт ещё какое-то время.Зеленскому нужно изображать сопротивление при отступлении к административным границам — это позволит Европе сохранить лицо. Но логика процесса уже видна: поражение Украины будет оформлено не как "разгром", а как "мирное урегулирование". Полгода — вот тот горизонт, на котором можно будет почувствовать динамику.Если фронт ускорится, значит, договорённость работает. Если застынет, значит, ещё не все фигуры выставлены на доску. Но главное уже сделано: Россия вернулась в игру, и не через серые переговорные форматы, а через рукопожатие на американской земле, пусть и на холодной Аляске.Но к ней у нас тёплые отношения, о чём свидетельствует возложение цветов "Героям АлСиба" на Аляске, а также встреча с православным архиепископом Ситкинским и Аляскинским Алексием. Для мира это кадр, где улыбки стоят дороже подписей. Для Трампа — возможность показать, что он единственный может "делать мир". Для Путина — символическая победа: Россия не враг в осаде, а равный игрок. Для Европы и Украины — начало новой, болезненной фазы, где придётся принимать неизбежное. В этих переговорах не было победивших и проигравших на Аляске. На Аляске победили оба президента, а проиграли, или, как минимум, не выиграли, те, кто там не был.Политтехнолог Алексей ЧеснаковИтоги встречи Путина и Трампа. Тезисно. Результаты фиксировать рано. Ожидания были завышенными. Как ранее говорил Путин, разочарование — следствие избыточных ожиданий. Прорывов не случилось, но и провала не произошло.Стороны корректируют свои переговорные позиции с учётом новых вводных. Ближайшие две недели могут сильно изменить ситуацию. Давление усилится. Сделки не случилось из-за поляризации позиций непосредственных участников конфликта.Трамп будет давить, чтобы приблизить их к центру. Следует ожидать новых угроз как в отношении России, так и Украины. Европе тоже, вероятно, что-то достанется от Трампа. Компенсации вероятны.Трамп сейчас отбивается от атак своих критиков, откровенно завышая позитив от саммита. Ему нужно что-то "продавать" различным аудиториям. Речь может идти о соглашении в сфере торговли или же в сфере глобальной безопасности (вооружение или что-то ещё).Риски растут. Вероятность выхода США из переговорного процесса стала выше. Трампа удерживает перспектива сделки, которая ещё сохраняется. Но надежды тают, а раздражение растёт.Сценарий жёсткого выхода Вашингтона стал ближе. Ситуация на земле актуализируется. Когда дипломатия не даёт значимых результатов, говорят орудия. В последние недели наметилась угроза обвала фронта для ВСУ. Вероятно, Москва постарается сделать всё, чтобы усилить свои переговорные позиции за счёт качественного изменения ситуации на земле.Американист Алексей НаумовОчень двойственные ощущения. После интервью Трампа Fox News картина прошедшего на Аляске саммита становится яснее. С одной стороны, видимо, Путин действительно добился от Трампа того, что хотел: признания необходимости от Украины значительных уступок и урегулирования кризиса во многом на российских условиях.С другой, все сколько-нибудь серьёзные эксперты говорили об этом на протяжении пары лет — сначала после провала украинского контрнаступления, и ещё больше, когда стали очевидными успехи России в мобилизации военной промышленности и растущие провалы Украины в призыве новобранцев."Самое проукраинское, самое выгодное решение заключается в том, чтобы заключить некрасивую сделку и попытаться выторговать для Киева хоть что-нибудь", — так эта позиция звучала. На русском это известно под расхожим выражением "похабный мир".Собственно, то, что Трамп до этой довольно очевидной мысли дошёл, — событие радостное. Видимо, именно это он сейчас доносит до лидеров стран ЕС и до Зеленского. С другой — если бы придворная экспертиза по России на Западе была бы профессиональна и лишена идеологического крена, — то этого можно было бы достичь ещё году эдак в 2023. Потому в целом ощущения, конечно, смазанные.Политолог Максим ЖаровИтоги саммита на Аляске проявятся позже. Пока очевидно только то, что Кремль и Белый дом как накануне встречи президентов, так и в ходе неё пытались "прогнуть" друг друга с помощью одноразовых манипуляций с опорой на внешние эффекты, но нужного для себя результата не получили.Все эти интересные разговоры американцев с Лукашенко, пролёты американских истребителей над российским президентским бортом №1, поездка Путина в лимузине Трампа, письмо Мелании Трамп Путину об "украинских детях" и ответный ход Кремля с передачей Трампу списка из тысячи пленных, которых Украина отказывается забирать, — это как раз эти самые "одноразовые манипуляции" и есть.Но на выходе "сделки пока нет", как сказал Трамп. После того как американцы на встрече "трое на трое" обнаружили, что "прогнуть" русских им не удалось, они просто свернули саммит, отменив все следующие по программе его "обязательные элементы".И есть также странное интервью Трампа Fox News, где видно, что команда Трампа пытается как-то искусственно "продлить очарование" Трампа украинским кейсом, организовав то ли вторую встречу Трампа с Путиным, то ли первую встречу Путина с Зеленским, в которой Трамп, судя по его словам, уже и не очень-то горит желанием участвовать.Так что во многом будущее переговорного трека по Украине с участием Трампа после Аляски зависит от Кремля, который должен дать Трампу повод вновь "загореться" желанием "завершить конфликт". Зеленский и Лондон здесь будут этому только мешать, поэтому, скорее всего, нас ждёт вновь Стамбул 2.0, где Кремль и Лондон будут с разных сторон "поджигать" Трампа на нужный им результат.* внесён в РФ в список экстремистов в террористовЧитайте также: Прогресс есть, но не по главному пункту. Как прошли переговоры Путина и Трампа на Аляске

2025

