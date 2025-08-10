Отказ от ЛГБТ-мультиков, смерть, "Окно в Европу". События культуры - 10.08.2025 Украина.ру
Культурная неделя богата на события: есть грустные, cвязанные с уходом классиков советской мультипликации; есть политические – это когда Дисней отказывается от гендерной повестки; есть загадочные – это когда Ивлееву вносят почему-то на "Миротворец", а Киркоров поздравляет с днём рождения сторонницу АТО и украинского майдана Софию Ротару
Диснеевская сказка на новый ладЧернокожей Русалочки и лысой Феи с нетрадиционной ориентацией в мультфильме "Пиннокио" больше не будет – корпорация "Дисней" вновь меняет повесточку, потому что политический ветер подул против ЛГБТ* и BLM.В последние годы дела компании идут неважно из-за игры в толерантность и следование конъюнктуре. Главная фабрика сказок превратилась в инструмент пропаганды Демпартии США, но сейчас делает откат назад: прибыли и имидж оказались важнее либеральной повестки глобалистов.Совсем недавно корпорация проиграла в суде по иску актрисы Джины Карано, которая обвиняла Disney в дискриминации. Бывшая героиня "Мандалорца" была подвергнута обструкции в 2021 году из-за своей поддержки республиканцев и критики погромов BLM. C ней расторгли все контракты, её постарались буквально выдавить из актёрской профессии. Но вдруг, волшебным образом, ну как в диснеевской сказке, направление деятельности студии Дисней поменялось: корпорация извинилась перед звездой и пообещать ей работу в будущем. К тому же актриса получила солидную компенсацию.Кроме того, корпорация увольняет 6% сотрудников на фоне падающих доходов. Стриминговый сервис Disney+ понёс убытки на $ 11 млрд. На последних анимационных фильмах Disney потерял больше миллиарда долларов – далеко не всем понравились фигурировавшие там герои-трансгендеры. При этом римейк "Белоснежки" с тёмным цветом кожи обошёлся Disney в $ 400 млн, а собрал в прокате лишь $ 200 млн.Главная героиня Рэйчел Зеглер открыто назвала сюжет классического мультфильма токсичным из-за наличия там традиционных гендерных ролей. Заодно она угрожала насилием Трампу и его сторонникам. Теперь поборницу нетрадиционных ценностей начинают обнулять и разрывать с ней контракты – маятник качнулся в другую сторону. И сам "Дисней" начал потихоньку убирать расово-гендерную повестку из своих будущих фильмов.В Киеве умер кинооператор любимых мультфильмов "Алиса в Зазеркалье" и "Айболит"В Киеве тихо скончался кинооператор добрых советских мультиков, на которых выросло не одно поколение ребятишек – Александр Мухин. 81-летнего оператора нашли мёртвым в его киевской квартире: аниматор жил в одиночестве и безвестности. Украина давно забыла классика советской мультипликации, тем более, что снимал он "Доктора Айболита" и "Самовар Ивана Ивановича", а не сериалы о юных бандеровцах или детстве Мазепы.Александр Мухин родился 25 июля 1944 года. В 1964-м он закончил Киевское художественно-промышленное училище, а в 1980-м — факультет журналистики Киевского университета. С 1976-го года работал оператором-аниматором на студии "Киевнаучфильм".После майдана легендарную советскую студию довели до банкротства, переименовали в "Укранимафильм" и присоединили к национальному центру Александра Довженко. Проще говоря, "растворили" "Киевнаучфильм" где снимали шедевральные мульты про "Козаков…", "Капитана Врунгеля". “Капитошку" и "Алису в стране чудес". Кстати, именно "Алиса в Зазеркалье" и "Алиса в стране чудес" приобрела во многом популярность благодаря уникальной операторской работе Мухина.За свою карьеру он принял участие более чем в 70 проектах как оператор-постановщик, режиссёр и сценарист. Среди самых известных его работ — сатирический киножурнал "Фитиль", та самая "Алиcа…", а также мультсериал Давида Черкасского "Доктор Айболит".Более 30 из его проектов получили награды на кинофестивалях и международных конкурсах. Однако, в современной Украине советское мультнаследие никому не интересно: даже украинские СМИ вскользь упомянули о его кончине, поставив смерть кинооператора в один ряд со смертью матери Брэдда Питта и турецкого певца Алагеза.Анна Асти и Настя Ивлеева оказались на сайте "Миротворец"Украинскую певицу Анну Асти, недавно получившую гражданство РФ, внесли в базу экстремистского сайта "Миротворец". Исполнительница родом из Черкасс виновна в получении российского паспорта и "отрицании агрессии Москвы". "Отрабатывая пропагандистскую повестку про "братские народы", Анна Асти отказалась от последней ниточки, которая связывала ее с родной землей", – написали на сайте украинские преследователи.Примечательно, что на "Миротворце" оказалась и скандально известная блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева. Согласно информации сайта, личные данные Ивлеевой были занесены в базу в феврале 2019 года из-за посещения Крыма. Кроме того, создатели сайта обвиняют блогершу в поездке в Мариуполь в 2024 году – туда Ивлеева поехала "очищаться" от скандала с "голой вечеринкой" и вызвала негодование жителей Донбасса, которые напомнили телеведущей, что измотанный десятилетней войной регион – не прачечная для "зашедших не в ту дверь".В таких случаях складывается впечатление, что подобные одиозные персоны шоу-бизнеса приплачивают украинским экстремистам за попадание на "Миротворец" – ведь это сразу создает вокруг них ореол патриотичности и привлекает внимание зрителей. С другой стороны, "Миротворцу" и доплачивать не надо – там ведь и вполне благонамеренные бандеровцы есть, просто не успевшие за колебаниями генеральной линии…Другой участник вечеринки Ивлеевой Филипп Киркоров тоже решил не отставать и начал поздравлять с днем рождения украинскую певицу Софию Ротару – ту самую, что активно поддерживала майдан и лепила вареники для бойцов АТО. Крым российским Ротару тоже так и не признала, но за свою роскошную виллу "София" в Ялте запрашивала почти три миллиарда рублей. До тех пор, пока власти полуострова не национализировала лакшери-бутик певицы.Сейчас София Михайловна живет на Сардинии: она покинула Крым в знак протеста против СВО и поддерживает Украину в "борьбе против оккупантов". Что не мешает ей, видимо, принимать поздравления от "прокремлёвского Киркорова", который показал архивные кадры с Ротару, заявив, что сквозь годы встречи с ней вызывают у него мурашки. "Когда сердце бьется часто. София Михайловна, спасибо вам за это чувство. Спасибо за эмоции, за песни, за творчество! С днем рождения! Пусть в вашем доме и сердце царит любовь".Уж не знаем, чего тут больше – тонкого троллинга или попыток восстановить творческие связи... Не исключено, что Филипп Бедросович почувствовал ветер перемен на украинском направлении – ведь в России уже начали штрафовать пользователей мессенджеров за употребление слова "хохол", как разжигающего ненависть между народами. А ну как подуло в сторону прощения "заблудших душ" и совместных концертов на общей сцене? Как там пела Ротару? "Я, ты, он, она – вместе целая страна. Вместе- дружная семья…""Окно в Европу" – в Выборге проходит фестиваль российского киноПока Киркоров пытается приоткрыть окно на Украину, в Выборге рубят "Окно в Европу" – так называется 33-й фестиваль российского кино. Его программный директор охарактеризовал содержание кинофорума так: примерно пополам он делится на проекты жанровые, в целом конвенциональные, и почти трансгрессивные, странные "в хорошем смысле".Зрителям целую неделю предстоит отделять жанровые фильмы от странных, но хороших. К первым можно отнести криминальную комедию "Геля" Стаса Иванова. Герой новой ленты — дальнобойщик и, по совместительству, угонщик автомобилей Саня, который получает заказ на угон "гелендвагена" и вступает в конфликт с конкурирующей преступной группировкой.На приз в номинации "трансгрессивное кино" явно будет претендовать фильм "Догги" Вячеслава Росса – о необычных приключениях собаковладельца. Архитектор Андрей одинок, замкнут, талантлив. Его лучший друг – собака, которая живет с ним в одной квартире и скрашивает дни архитектора. Но однажды любимый питомец пропадает, и Андрей впадает в отчаяние, начинает терять смысл жизни. Однако вскоре на его пороге появляется незнакомая девушка. Она делает Андрею странное предложение: за деньги она готова играть роль его пропавшей собаки. В общем, членам жюри "европейского окна" можно лишь посочувствовать – им предстоит титаническая творческая работа и муки выбора. Ну и выяснения важного вопроса – нет ли тут пропаганды квадробинга?Оценивать придется не только жанровое или нерамочное кино, но и документалистику, и неигровые киноленты, и анимацию. Здесь можно отметить новую картину Алексея Федорченко "Горящий Горький" об истории волжского села Красновидово, где оставили свой след Екатерина II, Максим Горький и Юрий Гагарин. Кроме того, Дарья Иванкова, снимавшая фильмы об Алексее Балабанове, Александре Солженицыне и музыкантах Анатолии Крупнове и Михаиле Горшеневе, представит картину "Комбат" о ветеране чеченских войн.Интересно, что фильмов о ветеранах СВО или о событиях украино-российского конфликта пока российские режиссёры не презентуют, хотя общественный запрос на них есть. Или может теме надо "отстояться", чтобы быть осмысленной и прочувствованной?"Окно в Европу" удивит специальной программой "Сериальная пауза" – впервые она была организована на фестивале в прошлом году.В этот раз в ней представлены два документальных сериала и один художественно-исторический: "Горбушка. Сердце московского рока", "Черкизон. Ад и рай новой России" (содержание обоих вполне понятно из названий) и "Князь Андрей" — байопик Андрея Боголюбского. Согласитесь, необычное сочетание, но именно оно заставляет и зрителей, и кинокритиков внимательно вглядываться в это "окошко".* Пропаганда этого течения запрещена в России.
Культурная неделя богата на события: есть грустные, cвязанные с уходом классиков советской мультипликации; есть политические – это когда Дисней отказывается от гендерной повестки; есть загадочные – это когда Ивлееву вносят почему-то на "Миротворец", а Киркоров поздравляет с днём рождения сторонницу АТО и украинского майдана Софию Ротару
Диснеевская сказка на новый лад
Чернокожей Русалочки и лысой Феи с нетрадиционной ориентацией в мультфильме "Пиннокио" больше не будет – корпорация "Дисней" вновь меняет повесточку, потому что политический ветер подул против ЛГБТ* и BLM.
В последние годы дела компании идут неважно из-за игры в толерантность и следование конъюнктуре. Главная фабрика сказок превратилась в инструмент пропаганды Демпартии США, но сейчас делает откат назад: прибыли и имидж оказались важнее либеральной повестки глобалистов.
Совсем недавно корпорация проиграла в суде по иску актрисы Джины Карано, которая обвиняла Disney в дискриминации. Бывшая героиня "Мандалорца" была подвергнута обструкции в 2021 году из-за своей поддержки республиканцев и критики погромов BLM. C ней расторгли все контракты, её постарались буквально выдавить из актёрской профессии. Но вдруг, волшебным образом, ну как в диснеевской сказке, направление деятельности студии Дисней поменялось: корпорация извинилась перед звездой и пообещать ей работу в будущем. К тому же актриса получила солидную компенсацию.
Джина Карано. Кадр из фильма "Мандалорец"
Джина Карано. Кадр из фильма Мандалорец
Джина Карано. Кадр из фильма "Мандалорец"
Кроме того, корпорация увольняет 6% сотрудников на фоне падающих доходов. Стриминговый сервис Disney+ понёс убытки на $ 11 млрд. На последних анимационных фильмах Disney потерял больше миллиарда долларов – далеко не всем понравились фигурировавшие там герои-трансгендеры. При этом римейк "Белоснежки" с тёмным цветом кожи обошёлся Disney в $ 400 млн, а собрал в прокате лишь $ 200 млн.
Главная героиня Рэйчел Зеглер открыто назвала сюжет классического мультфильма токсичным из-за наличия там традиционных гендерных ролей. Заодно она угрожала насилием Трампу и его сторонникам. Теперь поборницу нетрадиционных ценностей начинают обнулять и разрывать с ней контракты – маятник качнулся в другую сторону. И сам "Дисней" начал потихоньку убирать расово-гендерную повестку из своих будущих фильмов.
Фото: Дональд Трамп с Меланией Трамп на президентских выборах в США
10 января, 16:53
Русалочка наносит ответный удар: о роли божественного вмешательства в современной истории США Мы плохо знаем США. С высоты нашего тысячелетнего опыта страна, лишённая продолжительной истории, представляется примитивной и малоинтересной. Но даже короткая история изобилует поворотами, которые напоминают фразу Миниха "Россия управляется непосредственно Господом Богом. Иначе невозможно представить, как это государство до сих пор существует"
В Киеве умер кинооператор любимых мультфильмов "Алиса в Зазеркалье" и "Айболит"
В Киеве тихо скончался кинооператор добрых советских мультиков, на которых выросло не одно поколение ребятишек – Александр Мухин. 81-летнего оператора нашли мёртвым в его киевской квартире: аниматор жил в одиночестве и безвестности. Украина давно забыла классика советской мультипликации, тем более, что снимал он "Доктора Айболита" и "Самовар Ивана Ивановича", а не сериалы о юных бандеровцах или детстве Мазепы.
Александр Мухин родился 25 июля 1944 года. В 1964-м он закончил Киевское художественно-промышленное училище, а в 1980-м — факультет журналистики Киевского университета. С 1976-го года работал оператором-аниматором на студии "Киевнаучфильм".
"Алиса в стране чудес". Кадр из фильма
Алиса в стране чудес. Кадр из фильма
"Алиса в стране чудес". Кадр из фильма
После майдана легендарную советскую студию довели до банкротства, переименовали в "Укранимафильм" и присоединили к национальному центру Александра Довженко. Проще говоря, "растворили" "Киевнаучфильм" где снимали шедевральные мульты про "Козаков…", "Капитана Врунгеля". “Капитошку" и "Алису в стране чудес". Кстати, именно "Алиса в Зазеркалье" и "Алиса в стране чудес" приобрела во многом популярность благодаря уникальной операторской работе Мухина.
За свою карьеру он принял участие более чем в 70 проектах как оператор-постановщик, режиссёр и сценарист. Среди самых известных его работ — сатирический киножурнал "Фитиль", та самая "Алиcа…", а также мультсериал Давида Черкасского "Доктор Айболит".
Более 30 из его проектов получили награды на кинофестивалях и международных конкурсах. Однако, в современной Украине советское мультнаследие никому не интересно: даже украинские СМИ вскользь упомянули о его кончине, поставив смерть кинооператора в один ряд со смертью матери Брэдда Питта и турецкого певца Алагеза.
Как казаки соль покупали (кадр из мультфильма)
30 марта 2024, 08:00История
5 лет с момента ликвидации легендарной анимационной студии Украины В 1959 году на Украине, в Киеве, решили открыть анимационную студию. При студии документальных фильмов, которая называлась "Киевнаучфильм", создали "Творческое объединение художественной мультипликации". Первым его руководителем назначили Ипполита Лазарчука – режиссера-мультипликатора Киевской киностудии учебных фильмов
Анна Асти и Настя Ивлеева оказались на сайте "Миротворец"
Украинскую певицу Анну Асти, недавно получившую гражданство РФ, внесли в базу экстремистского сайта "Миротворец". Исполнительница родом из Черкасс виновна в получении российского паспорта и "отрицании агрессии Москвы". "Отрабатывая пропагандистскую повестку про "братские народы", Анна Асти отказалась от последней ниточки, которая связывала ее с родной землей", – написали на сайте украинские преследователи.
Примечательно, что на "Миротворце" оказалась и скандально известная блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева. Согласно информации сайта, личные данные Ивлеевой были занесены в базу в феврале 2019 года из-за посещения Крыма. Кроме того, создатели сайта обвиняют блогершу в поездке в Мариуполь в 2024 году – туда Ивлеева поехала "очищаться" от скандала с "голой вечеринкой" и вызвала негодование жителей Донбасса, которые напомнили телеведущей, что измотанный десятилетней войной регион – не прачечная для "зашедших не в ту дверь".
В таких случаях складывается впечатление, что подобные одиозные персоны шоу-бизнеса приплачивают украинским экстремистам за попадание на "Миротворец" – ведь это сразу создает вокруг них ореол патриотичности и привлекает внимание зрителей. С другой стороны, "Миротворцу" и доплачивать не надо – там ведь и вполне благонамеренные бандеровцы есть, просто не успевшие за колебаниями генеральной линии…
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Другой участник вечеринки Ивлеевой Филипп Киркоров тоже решил не отставать и начал поздравлять с днем рождения украинскую певицу Софию Ротару – ту самую, что активно поддерживала майдан и лепила вареники для бойцов АТО. Крым российским Ротару тоже так и не признала, но за свою роскошную виллу "София" в Ялте запрашивала почти три миллиарда рублей. До тех пор, пока власти полуострова не национализировала лакшери-бутик певицы.
Сейчас София Михайловна живет на Сардинии: она покинула Крым в знак протеста против СВО и поддерживает Украину в "борьбе против оккупантов". Что не мешает ей, видимо, принимать поздравления от "прокремлёвского Киркорова", который показал архивные кадры с Ротару, заявив, что сквозь годы встречи с ней вызывают у него мурашки. "Когда сердце бьется часто. София Михайловна, спасибо вам за это чувство. Спасибо за эмоции, за песни, за творчество! С днем рождения! Пусть в вашем доме и сердце царит любовь".
Уж не знаем, чего тут больше – тонкого троллинга или попыток восстановить творческие связи... Не исключено, что Филипп Бедросович почувствовал ветер перемен на украинском направлении – ведь в России уже начали штрафовать пользователей мессенджеров за употребление слова "хохол", как разжигающего ненависть между народами. А ну как подуло в сторону прощения "заблудших душ" и совместных концертов на общей сцене? Как там пела Ротару? "Я, ты, он, она – вместе целая страна. Вместе- дружная семья…"
1 января 2024, 14:03
Изумруды с носками. Почему в России "отменяют" гостей "голой вечеринки""Звёзды", попавшие на "голую вечеринку" блогера Ивлеевой, оказались в эпицентре предновогоднего скандала. И не только потому, что преступили нормы общественной морали. И не потому, что "случайно" обычное для их тусовки времяпровождение попало в прессу
"Окно в Европу" – в Выборге проходит фестиваль российского кино
Пока Киркоров пытается приоткрыть окно на Украину, в Выборге рубят "Окно в Европу" – так называется 33-й фестиваль российского кино. Его программный директор охарактеризовал содержание кинофорума так: примерно пополам он делится на проекты жанровые, в целом конвенциональные, и почти трансгрессивные, странные "в хорошем смысле".
Зрителям целую неделю предстоит отделять жанровые фильмы от странных, но хороших. К первым можно отнести криминальную комедию "Геля" Стаса Иванова. Герой новой ленты — дальнобойщик и, по совместительству, угонщик автомобилей Саня, который получает заказ на угон "гелендвагена" и вступает в конфликт с конкурирующей преступной группировкой.
На приз в номинации "трансгрессивное кино" явно будет претендовать фильм "Догги" Вячеслава Росса – о необычных приключениях собаковладельца. Архитектор Андрей одинок, замкнут, талантлив. Его лучший друг – собака, которая живет с ним в одной квартире и скрашивает дни архитектора. Но однажды любимый питомец пропадает, и Андрей впадает в отчаяние, начинает терять смысл жизни. Однако вскоре на его пороге появляется незнакомая девушка. Она делает Андрею странное предложение: за деньги она готова играть роль его пропавшей собаки. В общем, членам жюри "европейского окна" можно лишь посочувствовать – им предстоит титаническая творческая работа и муки выбора. Ну и выяснения важного вопроса – нет ли тут пропаганды квадробинга?
Сайт фестиваля "Окно в Европу"
Сайт фестиваля Окно в Европу
Сайт фестиваля "Окно в Европу"
Оценивать придется не только жанровое или нерамочное кино, но и документалистику, и неигровые киноленты, и анимацию. Здесь можно отметить новую картину Алексея Федорченко "Горящий Горький" об истории волжского села Красновидово, где оставили свой след Екатерина II, Максим Горький и Юрий Гагарин. Кроме того, Дарья Иванкова, снимавшая фильмы об Алексее Балабанове, Александре Солженицыне и музыкантах Анатолии Крупнове и Михаиле Горшеневе, представит картину "Комбат" о ветеране чеченских войн.
Интересно, что фильмов о ветеранах СВО или о событиях украино-российского конфликта пока российские режиссёры не презентуют, хотя общественный запрос на них есть. Или может теме надо "отстояться", чтобы быть осмысленной и прочувствованной?
"Окно в Европу" удивит специальной программой "Сериальная пауза" – впервые она была организована на фестивале в прошлом году.
Важно быть неравнодушным: актёр Владимиров о смысле, заложенном в новый фильм Тимур и его команда - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
5 августа, 18:57
"Важно быть неравнодушным": актёр Владимиров о смысле, заложенном в новый фильм "Тимур и его команда"
В этот раз в ней представлены два документальных сериала и один художественно-исторический: "Горбушка. Сердце московского рока", "Черкизон. Ад и рай новой России" (содержание обоих вполне понятно из названий) и "Князь Андрей" — байопик Андрея Боголюбского. Согласитесь, необычное сочетание, но именно оно заставляет и зрителей, и кинокритиков внимательно вглядываться в это "окошко".
* Пропаганда этого течения запрещена в России.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
