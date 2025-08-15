Целенаправленные атаки на гражданских. Главное на 13:00 15 августа - 15.08.2025 Украина.ру
Целенаправленные атаки на гражданских. Главное на 13:00 15 августа
Целенаправленные атаки на гражданских. Главное на 13:00 15 августа
В преддверии встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа Вооружённые силы Украины наращивают удары по российским регионам
2025-08-15T13:23
2025-08-15T13:23
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале утром сообщил о продолжении целенаправленных атак ВСУ на Белгород."Целенаправленные атаки ВСУ на Белгород продолжаются. Ранены два мирных жителя. Двое мужчин получили ранения в результате удара беспилотника по центру города. У одного мужчины проникающее ранение живота. Его состояние оценивается как тяжёлое. У второго мужчины осколочные ранения ног. Бригада скорой доставляет их в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается. На месте атаки повреждено остекление административного здания", — заявил Гладков.Он рассказал, что также в городе от атак беспилотников выбиты окна в нескольких квартирах трёх МКД, в двух частных домах повреждены фасады и окна, а также осколками посечены два легковых автомобиля. Кроме того, у ещё одного административного здания повреждены остекление и фасад.Позднее он опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгороде с 16 часов прошедшего дня и до 11 часов сегодняшнего утра произведены атаки 8 беспилотников, 3 из которых сбиты. Сегодня утром ранены двое мужчин. Один пострадавший в тяжёлом состоянии, в настоящее время ему проводят операцию. Состояние второго раненого оценивается как средней степени тяжести. Оба пострадавших госпитализированы в областную клиническую больницу. В городе за указанный период повреждены 2 административных здания, 2 социальных и 3 коммерческих объекта, 34 квартиры в 7 МКД, 3 частных дома и 45 автомобилей", — указывалось в сводке.В Белгородском районе с 16 часов прошедшего дня и до 11 часов сегодняшнего утра по посёлкам Дубовое и Майский, сёлам Болдыревка, Бочковка, Никольское, Николаевка и Таврово совершены атаки 8 беспилотников."Ранены двое мирных жителей. В селе Таврово ранен 12-летний мальчик. Ребёнок госпитализирован в детскую областную клиническую больницу. Ещё один пострадавший ранен в районе села Болдыревка. Мужчина госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода", — писал Гладков.В селе Таврово повреждены 2 частных дома и легковой автомобиль, в селе Болдыревка — легковой автомобиль, в селе Бочковка — гараж и частный дом, в посёлках Майский и Разумное, а также в селе Никольское — по одному частному дому.В Борисовском районе посёлок Борисовка и сёла Богун-Городок и Цаповка подверглись 2 обстрелам с применением 11 боеприпасов и атакам 9 беспилотников. В посёлке Борисовка в результате атаки беспилотника повреждены 5 частных домовладений.В Валуйском муниципальном округе по посёлку Уразово, сёлам Борки, Двулучное, Долгое, Казинка, Кукуевка, Лавы, Пристень, Соболевка и Шведуновка, также хуторам Бабка, Кургашки, Михайловка, Леоновка и Рябики нанесены удары 34 беспилотниками, 14 из которых сбиты и подавлены."В селе Пристень от удара беспилотника по автомобилю погиб мужчина. Также в селе вследствие атаки на ещё один автомобиль ранены двое. Оба пострадавших отпущены домой на амбулаторное лечение", — сообщил губернатор.За прошедшие сутки в посёлке Уразово повреждён коммерческий объект, в хуторе Кургашки — грузовой автомобиль, в селе Двулучное — 2 квартиры в МКД и легковой автомобиль, в селе Пристень — три легковых автомобиля, один из которых уничтожен огнём, в селе Казинка — оборудование на территории сельхозпредприятия, в хуторе Михайловка — частное домовладение, в селе Лавы — 4 автомобиля.В Грайворонском муниципальном округе город Грайворон, посёлок Горьковский, сёла Безымено, Глотово, Дорогощь, Дроновка, Замостье, Заречье-Первое, Ивановская Лисица, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Почаево, Смородино, а также хутор Масычево подверглись 4 обстрелам с применением 23 боеприпасов и атакованы 29 беспилотниками."В селе Дорогощь ранен мирный житель. В состоянии средней степени тяжести он госпитализирован в Грайворонскую ЦРБ", — писал губернатор.В городе Грайворон повреждён коммерческий объект, в селе Мокрая Орловка — полностью разрушен частный дом, в селе Ивановская Лисица — частный дом, в хуторе Масычево — служебный автобус, на участке автодороги Грайворон — Безымено посечён микроавтобус, в селе Смородино — 5 частных домовладений, в селе Почаево — частный дом и 2 легковых автомобиля, из них один уничтожен огнём, в селе Глотово — частный дом.В Краснояружском районе сёла Графовка, Демидовка, Колотиловка, Романовка и Староселье подверглись 7 обстрелам, в ходе которых выпущено 34 боеприпаса, и атакам 8 беспилотников. Последствий нет.Над Прохоровским районом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Без последствий.Над Ровеньским районом системой ПВО сбиты 2 беспилотника самолётного типа. Без пострадавших и разрушений.В Шебекинском муниципальном округе по сёлам Архангельское, Вознесеновка, Муром и Новая Таволжанка совершены атаки 21 беспилотника, из которых 14 подавлены и сбиты. В селе Вознесеновка в результате прилёта боеприпаса повреждены 3 частных домовладения. В селе Новая Таволжанка от ударов дронов повреждены 4 частных дома, надворная постройка, 2 легковых автомобиля и газовая труба. Также огнём уничтожена ГАЗель.Позднее, в 12:09 Гладков сообщил о новой атаке ВСУ."Мирный житель ранен в Грайворонском округе. В селе Дунайка в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль ранен мужчина. Пострадавшего в тяжёлом состоянии с минно-взрывной травмой, а также множественными осколочными ранениями грудной клетки бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Транспортное средство получило повреждения", — рассказал губернатор.Утром 15 августа Минобороны России опубликовало суточную сводку атак украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 13 БПЛА – над территорией Курской области, 11 БПЛА – над территорией Ростовской области, 7 БПЛА – над территорией Самарской области, 6 БПЛА – над территорией Белгородской области, 5 БПЛА – над территорией Орловской области, 4 БПЛА – над территорией Брянской области, 4 БПЛА – над территорией Воронежской области, 1 БПЛА – над территорией Саратовской области, 1 БПЛА – над территорией Республики Калмыкия, 1 БПЛА – над акваторией Азовского моря", — указывалось в публикации.Позднее стало известно о новых атаках."В период с 07:00 до 07:10 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территорией Белгородской области", — заявляло Минобороны РФ в 10:02.Спустя два с лишним часа появились новости о других атаках."С 08:00 до 11:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 7 – над территорией Белгородской области, 6 – над территорией Республики Крым, 1 – над акваторией Чёрного моря", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ на Железнодорожный район Курска."К сожалению, погибла женщина 45 лет. Ещё 12 человек получили ранения, 9 из них находятся в Курской областной больнице, вечером навещу их", — заявил Хинштейн.Он пообещал, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь и выразил соболезнования семье погибшей.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по территории этого региона России 41 удар.Все удары были нанесены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 43 единицы различных боеприпасов.Сведения о жертвах не поступали. Огнём ВСУ были повреждены 3 объекта гражданской инфраструктуры.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 38 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 38 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 4; Каиры — 5; Малая Лепетиха — 4; Горностаевка — 8; Великая Лепетиха — 6; Новая Каховка — 3; Днепряны — 2; Заводовка — 6", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 16 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Козачьи Лагеря, Корсунка, Пролетарка и Днепряны.Позднее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о жертвах обстрела."За последние 24 часа из-за агрессии киевского режима пострадали два мирных жителя. В Алёшках по ул. Софиевская обстрел жилого сектора привёл к ранению женщины 1963 года рождения и мужчины 1966 года рождения. Оба доставлены в Алешкинскую ЦРБ с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями", — отметил Сальдо.В Васильевке поврежден грузовой автомобиль, люди не пострадали. В Железном Порту загорелось неэксплуатируемое здание, пожар ликвидирован. Лесные пожары охватили более 55 гектаров в Голопристанском и Алешкинском округах. Огонь потушен."Вследствие обстрелов в Голопристанском и Каховском округах произошли пожары сухой травы общей площадью более 6 гектаров. Также под обстрелами киевских боевиков оказались Гладковка, Збурьевка, Луч, Любимовка, Малокаховка, Новософиевка, Рыбальче, Таврийское, Чулаковка", — рассказал губернатор.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой. Также ВСУ пытаются наносить при помощи БПЛА удары вглубь РФ.О том, что ждёт Украину в ближайшем будущем — в статье Сергея Зуева ""Много крови". Украинские и российские эксперты о провокациях и плохих перспективах режима Зеленского".
россия
украина
херсонская область
Целенаправленные атаки на гражданских. Главное на 13:00 15 августа

13:23 15.08.2025
 
В преддверии встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа Вооружённые силы Украины наращивают удары по российским регионам
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале утром сообщил о продолжении целенаправленных атак ВСУ на Белгород.
"Целенаправленные атаки ВСУ на Белгород продолжаются. Ранены два мирных жителя. Двое мужчин получили ранения в результате удара беспилотника по центру города. У одного мужчины проникающее ранение живота. Его состояние оценивается как тяжёлое. У второго мужчины осколочные ранения ног. Бригада скорой доставляет их в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается. На месте атаки повреждено остекление административного здания", — заявил Гладков.
Он рассказал, что также в городе от атак беспилотников выбиты окна в нескольких квартирах трёх МКД, в двух частных домах повреждены фасады и окна, а также осколками посечены два легковых автомобиля. Кроме того, у ещё одного административного здания повреждены остекление и фасад.
Позднее он опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России.
"В Белгороде с 16 часов прошедшего дня и до 11 часов сегодняшнего утра произведены атаки 8 беспилотников, 3 из которых сбиты. Сегодня утром ранены двое мужчин. Один пострадавший в тяжёлом состоянии, в настоящее время ему проводят операцию. Состояние второго раненого оценивается как средней степени тяжести. Оба пострадавших госпитализированы в областную клиническую больницу. В городе за указанный период повреждены 2 административных здания, 2 социальных и 3 коммерческих объекта, 34 квартиры в 7 МКД, 3 частных дома и 45 автомобилей", — указывалось в сводке.
В Белгородском районе с 16 часов прошедшего дня и до 11 часов сегодняшнего утра по посёлкам Дубовое и Майский, сёлам Болдыревка, Бочковка, Никольское, Николаевка и Таврово совершены атаки 8 беспилотников.
"Ранены двое мирных жителей. В селе Таврово ранен 12-летний мальчик. Ребёнок госпитализирован в детскую областную клиническую больницу. Ещё один пострадавший ранен в районе села Болдыревка. Мужчина госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода", — писал Гладков.
В селе Таврово повреждены 2 частных дома и легковой автомобиль, в селе Болдыревка — легковой автомобиль, в селе Бочковка — гараж и частный дом, в посёлках Майский и Разумное, а также в селе Никольское — по одному частному дому.
В Борисовском районе посёлок Борисовка и сёла Богун-Городок и Цаповка подверглись 2 обстрелам с применением 11 боеприпасов и атакам 9 беспилотников. В посёлке Борисовка в результате атаки беспилотника повреждены 5 частных домовладений.
В Валуйском муниципальном округе по посёлку Уразово, сёлам Борки, Двулучное, Долгое, Казинка, Кукуевка, Лавы, Пристень, Соболевка и Шведуновка, также хуторам Бабка, Кургашки, Михайловка, Леоновка и Рябики нанесены удары 34 беспилотниками, 14 из которых сбиты и подавлены.
"В селе Пристень от удара беспилотника по автомобилю погиб мужчина. Также в селе вследствие атаки на ещё один автомобиль ранены двое. Оба пострадавших отпущены домой на амбулаторное лечение", — сообщил губернатор.
За прошедшие сутки в посёлке Уразово повреждён коммерческий объект, в хуторе Кургашки — грузовой автомобиль, в селе Двулучное — 2 квартиры в МКД и легковой автомобиль, в селе Пристень — три легковых автомобиля, один из которых уничтожен огнём, в селе Казинка — оборудование на территории сельхозпредприятия, в хуторе Михайловка — частное домовладение, в селе Лавы — 4 автомобиля.
В Грайворонском муниципальном округе город Грайворон, посёлок Горьковский, сёла Безымено, Глотово, Дорогощь, Дроновка, Замостье, Заречье-Первое, Ивановская Лисица, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Почаево, Смородино, а также хутор Масычево подверглись 4 обстрелам с применением 23 боеприпасов и атакованы 29 беспилотниками.
"В селе Дорогощь ранен мирный житель. В состоянии средней степени тяжести он госпитализирован в Грайворонскую ЦРБ", — писал губернатор.
В городе Грайворон повреждён коммерческий объект, в селе Мокрая Орловка — полностью разрушен частный дом, в селе Ивановская Лисица — частный дом, в хуторе Масычево — служебный автобус, на участке автодороги Грайворон — Безымено посечён микроавтобус, в селе Смородино — 5 частных домовладений, в селе Почаево — частный дом и 2 легковых автомобиля, из них один уничтожен огнём, в селе Глотово — частный дом.
В Краснояружском районе сёла Графовка, Демидовка, Колотиловка, Романовка и Староселье подверглись 7 обстрелам, в ходе которых выпущено 34 боеприпаса, и атакам 8 беспилотников. Последствий нет.
Над Прохоровским районом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Без последствий.
Над Ровеньским районом системой ПВО сбиты 2 беспилотника самолётного типа. Без пострадавших и разрушений.
В Шебекинском муниципальном округе по сёлам Архангельское, Вознесеновка, Муром и Новая Таволжанка совершены атаки 21 беспилотника, из которых 14 подавлены и сбиты. В селе Вознесеновка в результате прилёта боеприпаса повреждены 3 частных домовладения. В селе Новая Таволжанка от ударов дронов повреждены 4 частных дома, надворная постройка, 2 легковых автомобиля и газовая труба. Также огнём уничтожена ГАЗель.
Позднее, в 12:09 Гладков сообщил о новой атаке ВСУ.
"Мирный житель ранен в Грайворонском округе. В селе Дунайка в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль ранен мужчина. Пострадавшего в тяжёлом состоянии с минно-взрывной травмой, а также множественными осколочными ранениями грудной клетки бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Транспортное средство получило повреждения", — рассказал губернатор.
Утром 15 августа Минобороны России опубликовало суточную сводку атак украинских беспилотников.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 13 БПЛА – над территорией Курской области, 11 БПЛА – над территорией Ростовской области, 7 БПЛА – над территорией Самарской области, 6 БПЛА – над территорией Белгородской области, 5 БПЛА – над территорией Орловской области, 4 БПЛА – над территорией Брянской области, 4 БПЛА – над территорией Воронежской области, 1 БПЛА – над территорией Саратовской области, 1 БПЛА – над территорией Республики Калмыкия, 1 БПЛА – над акваторией Азовского моря", — указывалось в публикации.
Позднее стало известно о новых атаках.
"В период с 07:00 до 07:10 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территорией Белгородской области", — заявляло Минобороны РФ в 10:02.
Спустя два с лишним часа появились новости о других атаках.
"С 08:00 до 11:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 7 – над территорией Белгородской области, 6 – над территорией Республики Крым, 1 – над акваторией Чёрного моря", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ на Железнодорожный район Курска.
"К сожалению, погибла женщина 45 лет. Ещё 12 человек получили ранения, 9 из них находятся в Курской областной больнице, вечером навещу их", — заявил Хинштейн.
Он пообещал, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь и выразил соболезнования семье погибшей.
Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по территории этого региона России 41 удар.
Все удары были нанесены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 43 единицы различных боеприпасов.
Сведения о жертвах не поступали. Огнём ВСУ были повреждены 3 объекта гражданской инфраструктуры.
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 38 снарядов из ствольной артиллерии.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 38 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 4; Каиры — 5; Малая Лепетиха — 4; Горностаевка — 8; Великая Лепетиха — 6; Новая Каховка — 3; Днепряны — 2; Заводовка — 6", — указывалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 16 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Козачьи Лагеря, Корсунка, Пролетарка и Днепряны.
Позднее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о жертвах обстрела.
"За последние 24 часа из-за агрессии киевского режима пострадали два мирных жителя. В Алёшках по ул. Софиевская обстрел жилого сектора привёл к ранению женщины 1963 года рождения и мужчины 1966 года рождения. Оба доставлены в Алешкинскую ЦРБ с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями", — отметил Сальдо.
В Васильевке поврежден грузовой автомобиль, люди не пострадали. В Железном Порту загорелось неэксплуатируемое здание, пожар ликвидирован. Лесные пожары охватили более 55 гектаров в Голопристанском и Алешкинском округах. Огонь потушен.
"Вследствие обстрелов в Голопристанском и Каховском округах произошли пожары сухой травы общей площадью более 6 гектаров. Также под обстрелами киевских боевиков оказались Гладковка, Збурьевка, Луч, Любимовка, Малокаховка, Новософиевка, Рыбальче, Таврийское, Чулаковка", — рассказал губернатор.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой. Также ВСУ пытаются наносить при помощи БПЛА удары вглубь РФ.
О том, что ждёт Украину в ближайшем будущем — в статье Сергея Зуева ""Много крови". Украинские и российские эксперты о провокациях и плохих перспективах режима Зеленского".
