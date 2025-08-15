Отставка и бегство в Лондон? Военный историк предсказал возможный исход для Зеленского - 15.08.2025 Украина.ру
Отставка и бегство в Лондон? Военный историк предсказал возможный исход для Зеленского
Отставка и бегство в Лондон? Военный историк предсказал возможный исход для Зеленского
Отставка и бегство в Лондон? Военный историк предсказал возможный исход для Зеленского
Владимир Зеленский оказался в сложной политической ловушке, где любое решение по урегулированию конфликта может привести к краху его власти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
По его словам, подписание подобных документов будет означать политическое самоубийство для украинского лидера.Поликарпов детализировал возможные сценарии: "Если Штаты начнут ему что-то выкручивать, ему придется сказать: "Дальше без меня", уйти в отставку и уехать в Лондон. А если не будут, он откажется, и война продолжится". Эксперт подчеркнул, что в обоих случаях Зеленский теряет власть, но второй вариант позволяет ему сохранить лицо перед радикальными националистами.Особое внимание аналитик уделил возможной реакции США: "Трамп получит повод умыть руки и еще сильнее сократить военную помощь Украине. То есть это уже будет прокси-война не США с Россией, а Европы с Россией". При этом он отметил, что европейские страны не готовы к самостоятельному финансированию украинской армии в прежних объемах."Проблема Зеленского в том, что он стал заложником собственной риторики. Любые уступки будут восприняты как предательство, а продолжение войны ведет к неминуемому поражению", — пояснил Поликарпов. "Я ставлю на то, что Зеленский соглашение не примет, США умоют руки, но война продолжится", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: США и Трамп продолжат войну с Россией на Украине, свалив всю вину за это на Зеленского" на сайте Украина.ру.О том, как Зеленский и лидеры ЕС пытаются навязать Трампу свои условия возможного мира — в материале Виктории Титовой "О чем Зеленский и главы Евросоюза и европейских государств договорились на саммите в Берлине".
Отставка и бегство в Лондон? Военный историк предсказал возможный исход для Зеленского

07:20 15.08.2025
 
© Фото : коллаж Украина.РуЗеленский Лондон коллаж
Зеленский Лондон коллаж - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© Фото : коллаж Украина.Ру
Владимир Зеленский оказался в сложной политической ловушке, где любое решение по урегулированию конфликта может привести к краху его власти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
"Зеленскому невыгодно подписание каких-то соглашений со сдачей территорий и фиксации нового статуса Украины, потому что это поставит крест на нем как на политике", — заявил эксперт.
По его словам, подписание подобных документов будет означать политическое самоубийство для украинского лидера.
Поликарпов детализировал возможные сценарии: "Если Штаты начнут ему что-то выкручивать, ему придется сказать: "Дальше без меня", уйти в отставку и уехать в Лондон. А если не будут, он откажется, и война продолжится".
Эксперт подчеркнул, что в обоих случаях Зеленский теряет власть, но второй вариант позволяет ему сохранить лицо перед радикальными националистами.
Особое внимание аналитик уделил возможной реакции США: "Трамп получит повод умыть руки и еще сильнее сократить военную помощь Украине. То есть это уже будет прокси-война не США с Россией, а Европы с Россией".
При этом он отметил, что европейские страны не готовы к самостоятельному финансированию украинской армии в прежних объемах.
"Проблема Зеленского в том, что он стал заложником собственной риторики. Любые уступки будут восприняты как предательство, а продолжение войны ведет к неминуемому поражению", — пояснил Поликарпов.
"Я ставлю на то, что Зеленский соглашение не примет, США умоют руки, но война продолжится", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: США и Трамп продолжат войну с Россией на Украине, свалив всю вину за это на Зеленского" на сайте Украина.ру.
О том, как Зеленский и лидеры ЕС пытаются навязать Трампу свои условия возможного мира — в материале Виктории Титовой "О чем Зеленский и главы Евросоюза и европейских государств договорились на саммите в Берлине".
