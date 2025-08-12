https://ukraina.ru/20250812/1066827038.html

Михаил Поликарпов: США и Трамп продолжат войну с Россией на Украине, свалив всю вину за это на Зеленского

Я не представляю, как можно провести денацификацию и демилитаризацию Украины при сохранении Зеленского. И ставлю на то, что соглашение между Путиным и Трампом реализовано не будет, считает военный историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Михаил Аркадьевич, какие у вас ожидания от встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске?- Мы не знаем, что такого интересного предложили нам США. Все-таки по инициативе Вашингтона Уиткофф резко приехал в Москву. Причем "Бильд" пишет, что Уиткофф якобы неправильно понял Путина. Хотя они за три часа могли проговорить не только фактуру, по которой договариваются, но и то, что можно выдавать в СМИ. Неслучайно Путин сначала сказал про Эмираты, а в итоге встречаться они будут на Аляске.Что мы знаем в сухом остатке? Предполагается обмен территорий, когда оставшаяся часть Донбасса вместе со Славянско-Краматорской агломерацией должна будет перейти под контроль России в обмен на небольшие кусочки Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей. Понятно, что Херсонская и Запорожская области – это наша территория, которую нельзя отдавать. Но даже если ВСУ сами уйдут из Донбасса, это уже будет для нас выгодно.Причина банальная. Нам желательно получить Славянско-Краматорскую агломерацию в неразрушенном виде. Вариант, когда мы получим ее как Часов Яр в виде груды развалин, никого не устраивает. Штурма ее надо избежать. Ее надо брать иным способом. Либо политическим, либо проведя глубокий ее охват через территорию Харьковской области с выходом на Лозовую, а оттуда – на Изюм. Если темпы нашего продвижения будут такими же, как сейчас, это займет много времени.Помимо территориальных обменов, соглашение будет иметь большую политическую составляющую. Закрепление в украинской конституции отказа от каких-то регионов, а также отказ Киева от вступления в НАТО и демилитаризацию. Я не очень понимаю, как можно проконтролировать демилитаризацию Украины без ее оккупации, а Западу на слово никто не поверит. Другое дело, что на Украине есть и партия войны, и партия мира.Партия мира более многочисленна, но хуже организована. Тут дело не в соцопросах, а в том, что холодильник побеждает телевизор. Никакого желания идти воевать у украинцев уже не осталось, поэтому там нарастает активное и пассивное сопротивление мобилизации. И хотя я только что сказал, что эти народные массы не имеют никакой организации, надо иметь в виду, что мы забываем одну вещь.Я не про Порошенко*, который может выступить в качестве лидера теперь уже антивоенного майдана. Давно замечено, что на Украине есть много военных пенсионеров: не очень старых людей с боевой подготовкой. Видимо, у них есть своеобразная корпорация, которая выставила условие, что они не подлежат мобилизации, иначе они выступят в авангарде сопротивления режиму.То есть оппозиционные силы на Украине есть. Просто они сидят в тени.Зеленскому невыгодно подписание каких-то соглашений со сдачей территорий и фиксации нового статуса Украины, потому что это поставит крест на нем как на политике. Если Штаты начнут ему что-то выкручивать, ему придется сказать: "Дальше без меня", уйти в отставку и уехать в Лондон. А если не будут, он откажется, и война продолжится. Просто Трамп получит повод умыть руки и еще сильнее сократить военную помощь Украине. То есть это уже будет прокси-война не США с Россией, а Европы с Россией.При этом давайте не забывать, что продолжение войны США объективно выгодно. Европу вынудили подписать странное соглашение по закупке энергетических ресурсов у США. Если бы войны не было и газ смог беспрепятственно идти из России в Европу, европейцам было бы выгодно сотрудничать с нами, а не с Америкой. Но европейские власти загнаны в угол, и им приходится быть партией войны. Хотя время от времени отдельные европейские государства на выборах будут менять свое руководство, которое относится к войне скептически.Повторюсь, я бы поставил на то, что Зеленский соглашение не примет, США умоют руки, но война продолжится.- У меня есть возражения по поводу того, что нам необходимо решать вопрос со Славянско-Краматорской агломерацией политическим путем. Поступают сообщения, что наши войска рванули на 13 километров к Золотому Колодезю (это уже прямая дорога в тыл Дружковке и Краматорску). То есть эти города уже фактически перестали играть роль неприступной крепости, потому что мы их окружаем.- Рывок на Золотой Колодезь – это хорошо. Мы перерубаем трассу, которая соединяет Доброполье и Краматорск. Но это все равно не сработает, потому что под контролем ВСУ остается дорога на Изюм. То, что мы отрезаем Краматорск с запада, не отрежет эту агломерацию от Харькова.Грубо говоря, для освобождения Славянско-Краматорской агломерации нам нужно проводить Изюм-Барвенковскую операцию, а, по меркам СВО, это очень глубокий тыл.Сейчас мы и так обходим агломерацию по степям. А ВСУ выстроили мощный оборонительный рубеж, прикрывающий ее с запада по реке Казенный Торец. Противник ждет, что мы ее будет штурмовать, обойдя с запада. И любая агломерация сегодня – это крепость с кучей бетонных и кирпичных зданий. А если эти здания начнут бомбить, они вообще превратятся в непроходимый лабиринт.Славянск для истории Русской весны – это вещь сакральная. Его все равно придется восстанавливать. Поэтому надо постараться сделать все, чтобы он достался нам целым. Либо договориться, либо обходить его, двигаясь на юг Харьковской области.При этом украинские военные, судя по картам, строят большую сеть укреплений вплоть до Ворсклы. Значительная часть Днепропетровской и Харьковской областей изрыты траншеями. Из этих опорников в лесополосах противника придется долго. И тут уже придется рассчитывать на то, что у Украины закончатся не укрепления и не дроны, а солдаты. Потому что даже украинские оптимисты считают, что нынешними темпами ВСУ закончатся через полтора года.Они считают так: "Миллионная армия была в 2022 году. Пройдя свой пик, с 2023 года она постепенно уменьшается. А в этом году ее фактическое уменьшение из-за дезертирство приобрело серьёзный характер, который не может перекрыть никакая бусификация".- Допустим, ВСУ уходят из Донбасса, а мы покидаем Харьковскую и Сумскую области. А если через какое-то время боевые действия возобновятся, нам будет проще воевать в новой конфигурации?- Во-первых, мы в этих областях держим 400 с лишним квадратных километров, а в Донбассе у них кусок в несколько тысяч квадратных километрах. Во-вторых, из Донбасса мы сможем наступать в любом направлении. В-третьих, часть Харьковской и Сумской областей – это обезлюдившая территория, а мы получим целую Славянско-Краматорскую агломерацию, а также Красный Лиман и Святогорскую лавру. То есть Украине этот размен невыгоден со всех точек зрения. Зеленский вряд ли на это пойдет.Более того, сейчас поступают сообщения, что Украина сосредотачивает силы на границе с Брянской области. Наверное, она попробует повторить сценарий Суджи, чтобы сорвать встречу Путина и Трампа.- По поводу объективных интересов Трампа. Есть версия, что он затеял всю эту историю с санкциями против стран БРИКС только для того, чтобы вынудить Россию задешево продавать ему нефть, которая потом будет перепродаваться в Европу.- Трудно сказать. Скорее, история с санкциями – это больше о том, что на него давят ястребы-неоконы. Более того, 500% пошлины нанесут ущерб экономике США. И Штаты консолидируют против себя большую группу стран.США невыгодны огромные пошлины против Китая, потому что США сидят на китайских товарах. Пошлины вызовут инфляцию, а американское общество к ней очень чувствительно. На эту тему весьма точно высказался персонаж из сериала "Землевладелец": Для США оптимальный коридор цен на нефть – от 60 до 80 долларов за баррель. Если ниже, то начинает умирать американская нефтедобывающая промышленность. Если выше, то возникает резкий скачок инфляции и общественное недовольство.То есть огромные пошлины не приведут к мгновенной реанимации американской промышленности, а альтернативу Китаю быстро найти не получится. Вьетнам или Тайвань китайские товары точно не заменят. Следовательно, в Штатах будет гигантский рост цен на электронику и бытовую продукцию. Трампу народ это не простит, и он проиграет промежуточные выборы в следующем году.Пока демократы не могут сформулировать внятную повестку против Трампа, хотя она лежит на поверхности: социальное обеспечение и медицина, которая недопуступна для большинства американских граждан. И реанимация программы Obamacare могла бы консолидировать население вокруг демократов. И я думаю, что ближе к выборам демократы этим займутся.Но даже если демократы ничего не будут делать, то резкий скачок инфляции поставит крест на республиканцев. Видимо, идиоты-неоконы этого не понимают.- Давайте подытожим. Война продолжится, но у Трампа будет повод отказаться от прямой поддержки Зеленского.- Да. Трамп скажет неоконам: "Извините, я пытался, но эти подстрекаемые европейцами украинцы не хотят идти на сказочные условия, которые я им выторговал". Он объявит Зеленского нелегитимным и умоет руки.- Нам это выгодно?- Да. Потому что я не представляю, как можно провести денацификацию и демилитаризацию Украины при сохранении Зеленского. И ставлю на то, что соглашение между Путиным и Трампом реализовано не будет.- Выходит, нам выгоден любой сценарий: и обмен территориями, и продолжение войны?- Если бы мы добились обмена территориями, а потом Украина дала повод для возобновления конфликта – это вообще win-win. Киевский режим это тоже понимает. Они знают, что если русские добьются контроля над Славянско-Краматорской агломерацией, то получат возможность освобождать Харьковскую область. И пока на Украине четко не организуется партия мира, она не сможет заставить Зеленского пойти на какие-то соглашения.- А сохраняется ли опасность, что мы не сможем ни украинскую конституцию поменять, ни бумажку с Западом подписать, когда новая геополитическая реальность по итогам выполнения целей СВО не будет зафиксирована?- Мы понимаем, что нам нужен мир как минимум с нейтральной Украиной и возобновлением экономических контактов с Европой. А это совершенно ненужно Штатам. Новая реальность войны, разорвавшая часть прежних связей, имеет своих бенефициаров, которые не хотят прекращать войну, потому что они этим хорошо живут. Одно дело – бесплатно поставлять оружие Украину, а другое – получать за это конкретную прибыль.Также по теме - в интервью Геннадия Подлесного: Встреча Путина и Трампа приведет к тому, что Россия начнет бить Украину в полную силу*Внесен в список экстремистов и террористов

