https://ukraina.ru/20250814/o-chem-zelenskiy-i-glavy-evrosoyuza-i-evropeyskikh-gosudarstv-dogovorilis-na-sammite-v-berline-1066957120.html

О чем Зеленский и главы Евросоюза и европейских государств договорились на саммите в Берлине

В Берлине в онлайн формате наспех организовали "саммит желающих". Формально – принять консолидированную позицию перед встречей Трампа и Путина, которая пройдет уже 15 августа.

2025-08-14T04:52

россия

украина

сша

дональд трамп

джей ди вэнс

фридрих мерц

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/0e/1063889371_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_a315558718d2a48e52525a273faf06e3.jpg

На самом деле Зеленский и европейские ястребы пытались навязать свои условия возможного мира Трампу под лозунгом "Ничего про Украину без Украины". Пока не понятно как Киев планирует давить на США, чтобы те в свою очередь давили на Россию. Но все вслух уже говорят о сепаратных переговорах сторон.Саммит в Берлине, инициированный канцлером Германии Фридрихом Мерцем, прошел в с участием ключевых западных лидеров и Зеленского. Среди них Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс (онлайн), лидеры Германии, Франции (Макрон), Великобритании (Стармер), Италии, Польши (президент Навроцкий), Финляндии, а также главы ЕС (фон дер Ляйен, Кошта) и НАТО (Рютте).Мерц озвучил пять принципов мирных переговоров: обязательное участие Украины в пост-аляскинских переговорах, прекращение огня как условие для начала переговоров, недопустимость юридического признания оккупированных Россией территорий, гарантии безопасности Украины от ЕС, трансатлантическая стратегия давления на Россию при отсутствии прогресса. Зеленский еще раз подчеркнул, что Украина не пойдет на территориальные уступки. Что из этого получится в итоге – анализировали эксперты в своих соцсетях.Украинский политолог Константин БондаренкоЛюбые заявления в адрес Украины накануне саммита президентов США и России на Аляске следует воспринимать примерно так же, как и заверения в адрес тяжело больного, что "все будет хорошо" и "ты обязательно выздоровеешь". Ни исход саммита, ни позиция Трампа или Путина, ни судьба Украины от этих пожеланий не зависит. Европейские лидеры несубъектны в глазах Трампа - особенно после того, как они капитулировали перед США в тарифно-пошлинных войнах. Единственное, что можно констатировать по результату сегодняшней видеоконференции лидеров Украины, европейских государств и Дональда Трампа: президент США проявил вежливость. Не более.Политолог Малек ДудаковЕвропейский истеблишмент взял на вооружение новую стратегию за пару суток до саммита на Аляске. Они решили убедить весь мир - и самих себя в первую очередь - что команда Трампа представит единую позицию глобального Запада на переговорах с Россией. Хотя никакой общей платформы у них нет. Даже внутри Евросоюза сильнейший раскол из-за украинской повестки. Что уж говорить про трансатлантические отношения, пребывающие в остром кризисе. Не случайным является нахождение Джей Ди Вэнса в Британии. Он становится главным переговорщиком Белого дома в отношениях с европейскими ястребами и украинским лобби, к которым Вэнс относится плохо. За сегодняшний день Вэнс успел пообщаться с Найджелом Фараджем, лидером первой по рейтингам в Британии Партии Реформ. У Фараджа очень неплохие шансы получить большинство в Палате общин и стать следующим британским премьером. Как и Трамп с Вэнсом, Фарадж скептически относится к Украине. Он же называл расширение НАТО на восток причиной конфликта. Со стороны Белого дома европейцы получают явные сигналы о том, что их возможности оказывать экономическое и военное давление на Россию давно исчерпаны. Пришло время корректировать политику в условиях, когда США рано или поздно смогут договориться с Россией. Европейским элитариям пока остаётся обещать не соглашаться на признание территориальных потерь Украины. Заодно анонсируются новые санкции, хотя здесь Евросоюз и Британия давно ходят по кругу. Но разрыв в подходах между США и Европой в любом случае продолжит увеличиваться. Украинская повестка только ускоряет процесс дезинтеграции евроатлантического единства.Общественный деятель Татьяна Поп"Если ты не сидишь за столом переговоров, ты в меню", — едко дометил накануне Виктор Орбан и, похоже, подтолкнул просрочку прибиться хоть к какому-то столику.Bild пишет, что, еще вчера пафосно отказывающийся от любых потенциальных компромиссов, Зеля сегодня бежит к Мерцу под бочок, чтобы держаться за руки во время созвона с Трампом. Напомню, видеоконференция президента и вице-президента США с глобалистами в лице европейских лидеров, а также генсека НАТО и главы Еврокомиссии, была анонсирована заранее. Переговоры заочные и ехать в Берлин, чтобы включить трансляцию, конечно, не нужно. Да и вряд ли ему есть что нового сказать немецкому канцлеру, они и так болтают чуть ли не чаще, чем с собственными женами. Но когда у наркомана шалят нервишки, он не может не суетиться. Впрочем, понимаю, Банковой есть от чего нервничать. Как минимум на данным момент, за два дня до встречи на Аляске, все их с европейцами хотелки, пожелания и амбиции скручены в трубочку и засунуты в место, на котором и так неудобно сидеть. А тут еще свежий материал Politico нагнетает: "Вашингтон перед переговорами Путина и Трампа призвал Киев быть прагматичным и реалистичным в оценке того, что ВСУ могут сделать с той боевой мощью, которой располагают". Так что будет Зеля насыпать дорожки до самого Берлина.Американист Алексей НаумовРадикальность лидеров стран ЕС выглядит как будто загадкой на фоне происходящих событий — украинцы хотят мира, американцы хотят мира, постепенно все больше жителей стран ЕС тоже хотят мира. Но Мерц, Стармер, Макрон — люди, чей рейтинг среди собственного населения по опросам колеблется в районе 20-30% — продолжают настаивать на войне до победного конца. В чем причина? Страх перед нападением России? Совершенно нет: в сознании лидеров ЕС одновременно уживается и тезис о том, что Россия нападет на НАТО, и о том, что для слома России нужен ещё буквально один лишь пакет санкций. Она одновременно сильна и крайне слаба одновременно: это эмоциональный, а не рациональный вывод. Истинная причина их паники в другом: идея Европейского союза предполагает доминирование этого проекта в Европе. Европейские нормы, европейские институты, европейская культура: Евросоюз претендует на то, чтобы поглотить, присвоить себе идею Европы. России в этой Европе отведена роль вечного аспиранта, вечного ученика, подмастерья. Россия одновременно близка к Европе, буквально ее составная часть, но одновременно так далека, потому что не дотягивает до ЕС, не входит в его благословенные пределы. Парадокс: в этой картине мира Россия, сама совершенно европейская страна, должна тянуться к "европейскому" (евросоюзовскому) идеалу и следовать его правилам, но не быть его составной частью — это фактически колониальное положение. А сейчас происходит немыслимое: за спиной великой Европы Россия и США обсуждают контуры безопасности на континенте, совершенно игнорируя Евросоюз, потерявший и идентичность, и свое лицо, и политическое могущество. Евросоюз — чье население больше американского, напомню, подчинился США в унизительной торговой сделке, а теперь оказался и исключен из обсуждения вопросов собственной безопасности. Встреча на Аляске и решение украинского вопроса двумя крупными силами — Россией и США — это буквально крах могущества Европейского союза. Потому они и паникуют.Оппозиционный политик Олег ВолошинБесспорно, главный вопрос у любого неангажированного наблюдателя: что вообще могут требовать Киев и его европейские гей-собратья? Отказ от окончательного разгрома подчиненной им территории на берегах Днепра уже огромная уступка России. Точно так же они упорно не понимали, что Минские соглашения самим фактом своего появления были результатом компромисса со стороны Москвы. Причем не понимали искренне. Поэтому устойчивого мирного сосуществования с ними не выйдет. Но это не означает необходимость затягивания войны. И состояние экономики России, и отложенное войной возрождение политической турбулентности на Украине, и необходимость углублять раскол между трампистами и либералами на Западе - есть достаточно оснований, чтоб перековать мечи на … Нет, не орала. Более тонкие инструменты политической борьбы с глобалистами в Европе. Украина же в нынешнем виде нежизнеспособна. Нужно им дать самим себя развалить.

2025

Новости

