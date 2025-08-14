https://ukraina.ru/20250814/starmer-prinyal-zelenskogo-nakanune-vstrechi-putina-s-trampom-na-alyaske-1066979277.html
Стармер принял Зеленского накануне встречи Путина с Трампом на Аляске
Британский премьер-министр Кир Стармер принял Владимира Зеленского в Лондоне накануне встречи лидеров США и России на Аляске. Об этом 14 августа сообщил телеканал Sky News
12:35 14.08.2025 (обновлено: 12:55 14.08.2025)
Британский премьер-министр Кир Стармер принял Владимира Зеленского в Лондоне накануне встречи лидеров США и России на Аляске. Об этом 14 августа сообщил телеканал Sky News
14 августа в Лондоне на Даунинг-стрит Стармер встретился с Зеленским. Цель встречи и подробности пока не раскрываются. Предполагается, что стороны обсудят встречу Путина и Трампа и последствия этой встречи для Украины.
Зеленский вышел из тонированного Range Rover, поспешно подошёл к Стармеру и они обменялись рукопожатиями. Для украинского гостя в черном расстелили красную ковровую дорожку. Стармер повернул Зеленского на пороге резиденции так, чтобы журналисты сделали фото. Он похлопал его по плечу и жестом предложил войти вовнутрь.
Позже обслуга распахнула двери, и в резиденцию вошли члены украинской делегации, среди них – глава офиса Зеленского Андрей Ермак.
15 августа президенты США Дональд Трамп и России Владимир Путин встретятся в Анкоридже на Аляске (США). Стороны обсудят способы урегулирования конфликта на Украине и возможность заключения мирного договора.
Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Андрей Белоусов, помощник президента РФ Юрий Ушаков и гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев также примут участие в саммите.
Встреча начнется в 22:30 по Москве.
