Стармер принял Зеленского накануне встречи Путина с Трампом на Аляске
Стармер принял Зеленского накануне встречи Путина с Трампом на Аляске
Британский премьер-министр Кир Стармер принял Владимира Зеленского в Лондоне накануне встречи лидеров США и России на Аляске. Об этом 14 августа сообщил телеканал Sky News
2025-08-14T12:35
2025-08-14T12:55
14 августа в Лондоне на Даунинг-стрит Стармер встретился с Зеленским. Цель встречи и подробности пока не раскрываются. Предполагается, что стороны обсудят встречу Путина и Трампа и последствия этой встречи для Украины.Зеленский вышел из тонированного Range Rover, поспешно подошёл к Стармеру и они обменялись рукопожатиями. Для украинского гостя в черном расстелили красную ковровую дорожку. Стармер повернул Зеленского на пороге резиденции так, чтобы журналисты сделали фото. Он похлопал его по плечу и жестом предложил войти вовнутрь.Позже обслуга распахнула двери, и в резиденцию вошли члены украинской делегации, среди них – глава офиса Зеленского Андрей Ермак.15 августа президенты США Дональд Трамп и России Владимир Путин встретятся в Анкоридже на Аляске (США). Стороны обсудят способы урегулирования конфликта на Украине и возможность заключения мирного договора. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Андрей Белоусов, помощник президента РФ Юрий Ушаков и гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев также примут участие в саммите.Встреча начнется в 22:30 по Москве.Следите за новостями в Телеграм-канале Украина.руКиев и Европа отстранены от встречи Путина и Трампа на Аляске. Подробнее — в материале — Дмитрий Выдрин: Опьяненный "золотой лихорадкой" Трамп пригласил Путина на Аляску. На очереди Крым
12:35 14.08.2025 (обновлено: 12:55 14.08.2025)
 
© Фото : скриншотКир Стармер и Владимир Зеленский в Лондоне 14 августа 2025
Кир Стармер и Владимир Зеленский в Лондоне 14 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© Фото : скриншот
Британский премьер-министр Кир Стармер принял Владимира Зеленского в Лондоне накануне встречи лидеров США и России на Аляске. Об этом 14 августа сообщил телеканал Sky News
14 августа в Лондоне на Даунинг-стрит Стармер встретился с Зеленским. Цель встречи и подробности пока не раскрываются. Предполагается, что стороны обсудят встречу Путина и Трампа и последствия этой встречи для Украины.
Зеленский вышел из тонированного Range Rover, поспешно подошёл к Стармеру и они обменялись рукопожатиями. Для украинского гостя в черном расстелили красную ковровую дорожку. Стармер повернул Зеленского на пороге резиденции так, чтобы журналисты сделали фото. Он похлопал его по плечу и жестом предложил войти вовнутрь.
Позже обслуга распахнула двери, и в резиденцию вошли члены украинской делегации, среди них – глава офиса Зеленского Андрей Ермак.
15 августа президенты США Дональд Трамп и России Владимир Путин встретятся в Анкоридже на Аляске (США). Стороны обсудят способы урегулирования конфликта на Украине и возможность заключения мирного договора.
Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Андрей Белоусов, помощник президента РФ Юрий Ушаков и гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев также примут участие в саммите.
Встреча начнется в 22:30 по Москве.
Киев и Европа отстранены от встречи Путина и Трампа на Аляске. Подробнее — в материале — Дмитрий Выдрин: Опьяненный "золотой лихорадкой" Трамп пригласил Путина на Аляску. На очереди Крым
