https://ukraina.ru/20250814/starmer-prinyal-zelenskogo-nakanune-vstrechi-putina-s-trampom-na-alyaske-1066979277.html

Стармер принял Зеленского накануне встречи Путина с Трампом на Аляске

Стармер принял Зеленского накануне встречи Путина с Трампом на Аляске - 14.08.2025 Украина.ру

Стармер принял Зеленского накануне встречи Путина с Трампом на Аляске

Британский премьер-министр Кир Стармер принял Владимира Зеленского в Лондоне накануне встречи лидеров США и России на Аляске. Об этом 14 августа сообщил телеканал Sky News

2025-08-14T12:35

2025-08-14T12:35

2025-08-14T12:55

новости

россия

аляска

сша

трамп и зеленский

кир стармер

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0e/1066979159_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_5e985dee89e982152976554011c6a58f.jpg

14 августа в Лондоне на Даунинг-стрит Стармер встретился с Зеленским. Цель встречи и подробности пока не раскрываются. Предполагается, что стороны обсудят встречу Путина и Трампа и последствия этой встречи для Украины.Зеленский вышел из тонированного Range Rover, поспешно подошёл к Стармеру и они обменялись рукопожатиями. Для украинского гостя в черном расстелили красную ковровую дорожку. Стармер повернул Зеленского на пороге резиденции так, чтобы журналисты сделали фото. Он похлопал его по плечу и жестом предложил войти вовнутрь.Позже обслуга распахнула двери, и в резиденцию вошли члены украинской делегации, среди них – глава офиса Зеленского Андрей Ермак.15 августа президенты США Дональд Трамп и России Владимир Путин встретятся в Анкоридже на Аляске (США). Стороны обсудят способы урегулирования конфликта на Украине и возможность заключения мирного договора. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Андрей Белоусов, помощник президента РФ Юрий Ушаков и гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев также примут участие в саммите.Встреча начнется в 22:30 по Москве.Следите за новостями в Телеграм-канале Украина.руКиев и Европа отстранены от встречи Путина и Трампа на Аляске. Подробнее — в материале — Дмитрий Выдрин: Опьяненный "золотой лихорадкой" Трамп пригласил Путина на Аляску. На очереди Крым

россия

аляска

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, аляска, сша, трамп и зеленский, кир стармер, владимир зеленский