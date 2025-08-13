Решающим фактором в срочной встрече Путина и Трампа является сама воля этих лидеров — Фадеев - 13.08.2025 Украина.ру
Решающим фактором в срочной встрече Путина и Трампа является сама воля этих лидеров — Фадеев
Решающим фактором в срочной встрече Путина и Трампа является сама воля этих лидеров — Фадеев - 13.08.2025 Украина.ру
Решающим фактором в срочной встрече Путина и Трампа является сама воля этих лидеров — Фадеев
Воля лидеров России Владимира Путина и США Дональда Трампа была решающим фактором в столь оперативной организации встречи. Об этом 13 августа заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев во время брифинга
2025-08-13T13:39
2025-08-13T14:03
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/12/1061865635_135:0:1260:633_1920x0_80_0_0_080fb10f249f350302aace052593b9b5.png
"Неоднократно администрацией президента комментировалось, что при необходимости контакт между президентами, как телефонный, так и личный, может быть оперативно согласован. Решающим, на наш взгляд фактором, является именно воля лидеров, президента России и президента США. Именно благодаря их импульсу эта встреча готовится к проведению на данном этапе", — сказал Фадеев.Встреча Путина и Трампа на Аляске позволит главам государств сконцентрироваться на обсуждении всех вопросов, касающихся отношений Москвы и Вашингтона. Также в саммите примет участие глава МИД РФ Сергей Лавров."Да, я могу подтвердить участие Сергея Викторовича Лаврова в этом мероприятии, которое планируется к проведению на Аляске в ближайшую пятницу", — сообщил Фадеев.15 августа президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин встретятся в Анкоридже на Аляске (США). Стороны обсудят способы урегулирования конфликта на Украине и возможность заключения мирного договора.Запланированная на 15 августа встреча президентов Путина и Трампа на Аляске стала важной темой для обсуждения. Подробности — в материале Будет чем торговать: об экономическом аспекте грядущей встречи на Аляске.
Решающим фактором в срочной встрече Путина и Трампа является сама воля этих лидеров — Фадеев

13:39 13.08.2025 (обновлено: 14:03 13.08.2025)
 
© Фото : коллаж Украина.Ру
© Фото : коллаж Украина.Ру
Воля лидеров России Владимира Путина и США Дональда Трампа была решающим фактором в столь оперативной организации встречи. Об этом 13 августа заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев во время брифинга
"Неоднократно администрацией президента комментировалось, что при необходимости контакт между президентами, как телефонный, так и личный, может быть оперативно согласован. Решающим, на наш взгляд фактором, является именно воля лидеров, президента России и президента США. Именно благодаря их импульсу эта встреча готовится к проведению на данном этапе", — сказал Фадеев.
Встреча Путина и Трампа на Аляске позволит главам государств сконцентрироваться на обсуждении всех вопросов, касающихся отношений Москвы и Вашингтона. Также в саммите примет участие глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Да, я могу подтвердить участие Сергея Викторовича Лаврова в этом мероприятии, которое планируется к проведению на Аляске в ближайшую пятницу", — сообщил Фадеев.
15 августа президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин встретятся в Анкоридже на Аляске (США). Стороны обсудят способы урегулирования конфликта на Украине и возможность заключения мирного договора.
Запланированная на 15 августа встреча президентов Путина и Трампа на Аляске стала важной темой для обсуждения. Подробности — в материале Будет чем торговать: об экономическом аспекте грядущей встречи на Аляске.
13:30
МИД РФ прокомментировал идею "обмена территориями" с УкраинойЗаместитель директора департамента МИД РФ Алексей Фадеев прокомментировал сообщения СМИ о том, что на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в пятницу будет обсуждаться "обмен территориями" в контексте украинского урегулирования, передает 13 августа телеграм-канал Украина.ру
Новости Россия Аляска США Владимир Путин Дональд Трамп
 
Лента новостейМолния