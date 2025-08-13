https://ukraina.ru/20250813/reshayuschim-faktorom-v-srochnoy-vstreche-putina-i-trampa-yavlyaetsya-sama-volya-etikh-liderov--fadeev-1066922955.html

Решающим фактором в срочной встрече Путина и Трампа является сама воля этих лидеров — Фадеев

Решающим фактором в срочной встрече Путина и Трампа является сама воля этих лидеров — Фадеев - 13.08.2025 Украина.ру

Решающим фактором в срочной встрече Путина и Трампа является сама воля этих лидеров — Фадеев

Воля лидеров России Владимира Путина и США Дональда Трампа была решающим фактором в столь оперативной организации встречи. Об этом 13 августа заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев во время брифинга

"Неоднократно администрацией президента комментировалось, что при необходимости контакт между президентами, как телефонный, так и личный, может быть оперативно согласован. Решающим, на наш взгляд фактором, является именно воля лидеров, президента России и президента США. Именно благодаря их импульсу эта встреча готовится к проведению на данном этапе", — сказал Фадеев.Встреча Путина и Трампа на Аляске позволит главам государств сконцентрироваться на обсуждении всех вопросов, касающихся отношений Москвы и Вашингтона. Также в саммите примет участие глава МИД РФ Сергей Лавров."Да, я могу подтвердить участие Сергея Викторовича Лаврова в этом мероприятии, которое планируется к проведению на Аляске в ближайшую пятницу", — сообщил Фадеев.15 августа президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин встретятся в Анкоридже на Аляске (США). Стороны обсудят способы урегулирования конфликта на Украине и возможность заключения мирного договора.Запланированная на 15 августа встреча президентов Путина и Трампа на Аляске стала важной темой для обсуждения. Подробности — в материале Будет чем торговать: об экономическом аспекте грядущей встречи на Аляске.

