https://ukraina.ru/20250813/budet-chem-torgovat-ob-ekonomicheskom-aspekte-gryaduschey-vstrechi-na-alyaske-1066906847.html

Будет чем торговать: об экономическом аспекте грядущей встречи на Аляске

Будет чем торговать: об экономическом аспекте грядущей встречи на Аляске - 13.08.2025 Украина.ру

Будет чем торговать: об экономическом аспекте грядущей встречи на Аляске

Запланированная на 15 августа встреча президентов Путина и Трампа на Аляске уже стала важней темой для обсуждения и будет таковой до самого начала осени. Удивляться этому не стоит.

2025-08-13T04:05

2025-08-13T04:05

2025-08-13T04:05

россия

сша

европа

дональд трамп

владимир путин

ес

гтс

газпром

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066885529_0:47:1114:674_1920x0_80_0_0_ba16a871d1165977cc25dfa91824fe9d.jpg.webp

Во-первых, она знаменует собой восстановление диалога между Россией и США на высочайшем уровне, прекратившегося сразу после начала СВО. Успех начинания не гарантирован, но, по крайней мере, у сторон есть настрой слушать и слышать друг друга.Во-вторых, сам факт встречи свидетельствует о том, что США признают за Россией право на наличие своих интересов и сферы влияния. В каком объёме и каких границах пока не ясно, это и будет главным предметом переговоров.В-третьих, вне зависимости от того, о чём сумеют договориться президенты, США придётся приложить серьёзные усилия, чтобы сломить сопротивление Украины и Евросоюза, принудив их к выполнению взятых на себя Вашингтоном обязательств. И это будет не менее важный аспект, чем сами договорённости. Безуспешная перезагрузка зерновой сделки, сорвавшаяся из-за отказа ЕС что-либо выполнять, является хорошей иллюстрацией того, насколько сложно преодолеть политическую инерцию.В общем, сериал "Путин и Трамп" с нами надолго. Но, увлёкшись обсуждением проблематики закраски контурных карт, важно не упустить экономический аспект, которому президенты не могут не уделить внимание в ходе своей встречи.Понять, как видят американские начальники восстановление экономических связей между Россией и США сложно — они об этом публично не размышляют. Для менеджеров публичных компаний эта тема и вовсе запретна из-за санкций и общей токсичности. Поэтому в качестве взгляда с "той стороны" приходится довольствоваться мнением американских прагматиков, связавших свою жизнь с Россией.Ещё в начале марта — как только зашла речь о возможности возвращения американского бизнеса в Россию — интервью изданию РБК дал глава Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи. Живущий в России с 1992 года Эйджи прямо отмечал, что выражает исключительно своё мнение, так как министра торговли США Лютника он "видел в телевизоре".По его словам, в России осталось 150 "чисто американских" компаний, 150 ушли, а 50 компаний стали российскими. Если буде заключен мир — это важнейшее условие для возвращения американского бизнеса в Росси ю— к концу года вернутся в Россию до 5 компаний.Но куда интереснее направления, которые палата считает приоритетными для снятия санкций. На первом месте — авиация, в частности поставка запчастей и техподдержка самолётов. На втором — запрет на инвестиции для американских компаний. На третьем — снятие санкций с российских банков для нормализации трансграничных платежей. И наконец AmCham лоббирует снятие ограничений на поставку товаров, которые относятся к предметам роскоши включая косметику.По всем этим пунктам принципиальных возражений со стороны России не будет — интересы стран в данном случае совпадают.Но есть те сферы, контуры взаимодействия по которым пока не ясны.Во-первых, нет понимания будущего замороженных российских золотовалютных резервов.США вернуть контроль над своей частью российских ЗВР не составит труда — под арестом находится активов всего на 5 млрд долларов. А вот на Европу — там активов на сумму свыше 200 млрд долларов — по данному вопросу Трамп вряд ли сможет повлиять. Тем не менее, возврат ЗВР будет хорошей иллюстрацией готовности США к восстановлению отношений.Во-вторых, не ясна проблематика торговли нефтью и газом.На Китай с Индией как крупнейших покупателей российской нефти Трамп ещё недавно давил, добиваясь прекращения закупок.Россией СПГ-проекты под санкциями так как конкурируют с американскими за доступ на европейский рынок, экспорт трубопроводного газа в Европу сократился до уровня начала 1970-х годов, а большая часть инфраструктуры (три из четырёх ниток двух "Северных потоков" и ГИС "Суджа" на входе в ГТС Украины) уничтожена, поставки по газопроводу "Ямал-Европа" остановлены.Снятия санкций с СПГ-проектов ожидать не стоит — конкуренцию встреча президентов не отменит. А вот газопроводной дипломатии может найтись место: американский миллиардер Стивен Линч демонстрировал интерес к покупке "Северного-потока-2", пусть и требуя при этом большую скидку.России придётся решать, что для неё важнее: шашечки или ехать. "Шашечки" — принципы газовой торговли с ЕС без посредничества в лице США. "Ехать" же в данном случае означает торговать: финансовые показатели у "Газпрома" таковы, что вновь вернуть себе статус национального достояния компания сможет очень нескоро. При условии готовности России торговать и признать право Вашингтона быть посредниками на европейском газовом рынке, а также готовности США принудить Европу к покупке российского газа хоть и рамках тех же обязательств купить энергоносителей на 750 млрд долларов в ближайшие три года, у президентов может возникнуть пространство для переговоров.В-третьих, ничего не ясно по вопросам совместного освоения полезных ископаемых, включая редкие и редкоземельные металлы. Разброс гипотетических проектов в данной сфере запредельный: от освоения Арктики и производства алюминия в Сибири до добычи редкоземельных металлов в Донбассе или продажи электроэнергии с Запорожской АЭС в западном направлении, чтобы киевская власть могла выполнить свои обязательства перед США по "минеральной сделке".Снятие санкций вместе с условиями возвращения в Россию американского бизнеса, перезагрузка взаимоотношений в энергетике, контуры взаимодействия в минеральной сфере — эти аспекты хоть и являются производными от украинского вопроса, но не менее важны. За ними явно стоит пристально следить так как Трамп любит пиар и деньги в равной степени: не зря он настолько зациклен вокруг проблематики американского торгового баланса, который он твёрдо намерен вывести в "плюс".А значит сторонам будет чем торговать.

https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html

россия

сша

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_e33433e8f160d420fd8d784da5d59921.jpg.webp

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_e33433e8f160d420fd8d784da5d59921.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_e33433e8f160d420fd8d784da5d59921.jpg.webp

россия, сша, европа, дональд трамп, владимир путин, ес, гтс, газпром, мнения