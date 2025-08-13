https://ukraina.ru/20250813/mir-v-obmen-na-zemlyu-gde-nachinaetsya-konets-granits-ukrainy-1066928178.html

"Мир в обмен на землю": где начинается конец границ Украины

На фоне приближения встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в СМИ вновь активизировалось рассмотрение возможной конфигурации границ Украины – по крайней мере, восточных. Более того, Киев даже готов пойти на определённые уступки. На пресс-конференции 12 августа Зеленский оговорился, что готов обсуждать обмен территориями

мнения

донбасс

украина

россия

владимир зеленский

дональд трамп

the times

the wall street journal

politico

переговоры

Ну а раз даже Зеленский готов что-то обсуждать, то безответственным журналистам сам Сорос разрешил. 12 августа The Times опубликовала статью "Какие варианты развития событий существуют на границе Украины?". Автор статьи полагает, что "у Зеленского есть пространство для действия, учитывая, что всё большее число избирателей готовы смириться с тем, чтобы отдать землю Москве как плату за окончание конфликта".Короче - мир в обмен на землю. Идея изначально не самая лучшая, потому что попытка её реализовать в Израиле после соглашений 1993 года эффекта не дала.Тем не менее, в статье предлагаются четыре варианта "третьего раздела Украины" (это термин Зеленского, который считает первым разделом выход Крыма, а вторым - отделение ДНР и ЛНР).Первый вариант - заморозка линии фронта.Естественно, что тут проще сказать, чем определить, поскольку линия фронта - понятие динамическое и, главное, в случае прекращения огня необходимо решать вопрос с взаимным отводом войск. Однако это вопросы сугубо технические - в 2015 году их решить как-то удалось, хотя потерю Дебальцево Украина так и не признала, а значительную часть "серой зоны" позже "отжала".Второй вариант - под контроль России переходит весь Донбасс.Эта схема - плод утечки, опубликованной The Wall Street Journal 8 августа. По сведениям источников издания во время переговоров с представителем американской администрации Уиткоффом российский президент предложил отвод украинских войск с Донбасса (точнее, бывших Донецкой и Луганской областей - о Западном Донбассе в Днепропетровской области речь не идёт) в обмен на прекращение огня.Идея вызвала недовольство на Украине, поскольку означала бы отказ от контроля над укреплёнными районами Краматорской агломерации, создававшимися на протяжении последнего десятилетия.Отметим, что даже в варианте WSJ речь идёт только о временном решении - перед прекращением огня, за которыми должны последовать переговоры...Третий вариант - тот, который, в соответствии с позицией российской стороны в принципе должен быть результатом переговоров - России переходят все территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины (в двух последних случаях - территории на правом берегу Днепра с областными центрами).Четвёртый вариант предполагает обмен Донбасса на Херсонскую область.Этот вариант не просто маловероятный, как указывается в статье, а совершенно фантастический. Просто потому, что Херсонская область в соответствии с Конституцией является частью России и никто, конечно, уступок в этом направлении делать не будет. Это 13 августа подтвердил замдиректора Департамента информации и печати МИД России Александр Фадеев.Надо сказать, что мы были несколько смущены тем, что в перечне вариантов британского издания не нашлось места ни границе 1991 года, ни, хотя бы, границе 2014 года. Нет, мы понимаем, что эти варианты нереалистичны, но... А что - они когда-то были реалистичными? Серьёзно?Так или иначе, для порядка их стоило бы упомянуть - для обозначения предела стремлений киевского режима. Но его лучшие союзники решили на такие мелочи не размениваться.А что говорит сам киевский режим?Владимир Зеленский 12 августа заявил, что вопрос о выводе украинских войск из Донбасса не стоит:"Мы не выйдем из Донбасса. Мы не можем сделать это. Все забывают первую часть - наши территории незаконно оккупированы".По его мнению, такой шаг "чётко откроет плацдарм для подготовки наступления русских"; "несколько лет - и у Путина будет открыт путь и в Запорожскую, и в Днепропетровскую области. И не только. Также в Харькове".Что тут непонятно? Тут непонятны три момента.Во-первых, именно Зеленский настаивает на прекращении огня. Ему предлагают прекращение огня в обмен на "жест доброй воли" (в Москве просроченному не особенно доверяют именно потому, что он просроченный), а он... отказывается.Простите, как же насчёт переговоров, в ходе которых Зеленский намеревается получить гарантии? Выходит, не так уж он заинтересован в переговорах и гарантиях.Во-вторых, а что изменится, если украинские войска выйдут с территории Донбасса не сами, а под давлением российских войск, как это было до сих пор? В этом случае разве путь в Днепропетровскую и Запорожскую области не будет открыт?А ведь если не будет перемирия, то так и будет...В-третьих, а как же обмен территориями, от которого украинская сторона на словах не отказывалась (по крайней мере - так сообщали украинские СМИ)? Правда, тут украинскую сторону можно понять - отказ от Донбасса в обмен на освобождённые российскими войсками части Сумской и Харьковской области был бы логичен, но... Но Зеленский от такой возможности отказывается принципиально! С апелляцией к вопросам безопасности и необходимости юридического закрепления.По поводу юридической составляющей - предложение вынести вопрос о принадлежности российских территорий на референдум равнозначно срыву "сделки", о которой говорит Трамп. Просто потому, что украинские избиратели хотят мира, но не хотят идти на уступки. Собственно, война именно потому и продолжается уже 11 лет...Так или иначе, ситуация по-прежнему выглядит тупиковой, сколько бы дежурного оптимизма не демонстрировал Трамп.Пока что Зеленский и его европейские союзники выкатили свой список требований (их опубликовало издание Politico), включающий получение репараций с России, сохранение санкций и обмен пленными, из числа которых Киев вычеркнул тысячу своих военных (видимо именно для того, чтобы объявить их получение своей дипломатической победой).О том, почему Зеленский не хочет заниматься территориальным обменом, можно прочитать в статье Михаила Павлива "Какой сценарий хуже из двух плохих. О том, что ждет Зеленского и киевский режим после саммита на Аляске".

