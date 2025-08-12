https://ukraina.ru/20250812/kakoy-stsenariy-khuzhe-iz-dvukh-plokhikh-o-tom-chto-zhdet-zelenskogo-i-kievskiy-rezhim-posle-sammita-na-1066868707.html

Какой сценарий хуже из двух плохих. О том, что ждет Зеленского и киевский режим после саммита на Аляске

В преддверии саммита Путина и Трампа на Аляске в украинском и западном информационном пространстве множатся версии о том, каким может быть итоговый пакет договорённостей. Одним из самых громких и потенциально взрывоопасных сценариев называют ультиматум Киеву — вывести войска с территории Донбасса.

Формально это подаётся как "обмен территориями": в обмен Россия якобы готова оставить за Украиной или вернуть ей под контроль части Харьковской и Сумской областей, которые сейчас находятся под российским контролем. Для внешнего наблюдателя это может выглядеть как компромисс, но для Киева и лично Зеленского — это не просто военная сделка, а политическая развилка, где обе дороги ведут к потере власти.Вообще, вокруг саммита на Аляске уже разворачивается скоординированная операция по срыву или обесцениванию его итогов. Из Лондона, Брюсселя, Парижа, Берлина и лагеря американской Демпартии идут вбросы о "жёстких разногласиях" и "невозможности компромисса". Ключевые медиа глобалистского лагеря и политические центры одновременно формируют фон, где любой прямой диалог Москвы и Вашингтона подаётся как риск, а мир — как предательство. Киев в этой схеме — лишь управляемый элемент, не субъект. Его официальная позиция меняется в зависимости от того, чьи указания Банковая выполняет в конкретный момент. После контактов с администрацией Трампа звучат осторожные намёки на гибкость, после визитов в Лондон и Париж — резкое возвращение к риторике "ни шагу назад". Этот "политический маятник" сознательно используется для создания хаоса, раскачивания переговорного процесса и подрыва доверия между сторонами ещё до старта саммита. Цель проста — не допустить быстрой сделки и зафиксировать конфликт в удобном для них состоянии.Ну, а на случай невозможности сорвать или профанировать саммит штаб глобалистов поначалу пытался протолкнуть идею трёхстороннего формата: Путин, Трамп, Зеленский. Получив от ворот поворот началась бомбежка инфополя идеей, что встреча Путина и Трампа будет немедленно дополнена отдельными переговорами Путина и Зеленского. Но и тут случился облом. Принцип "Ничего об Украине без Украины" начал стремительно терять смысл.Ответом стало формированное выстраивание образ второго центра силы — Лондона и ЕС — Отсюда все эти сообщения о том, что Трамп поговорит с европейцами и прислушается. По этому поводу скажу так – свежо предание, да верится с трудом.При этом реальность, тщательно маскируемая и затираемая начинает просачиваться в публичность, и в украинских медиа всё чаще мелькают намёки на готовность обсуждать "варианты территориальных уступок" — без их юридического признания, как способ выиграть время. Фактически, наступает стадия принятия неизбежного, когда спор идёт уже не о том, стоит ли согласиться, а о том, как максимально оттянуть момент исполнения.Предложение вывести войска с Донбасса в обмен на Харьковскую и Сумскую области внешне может выглядеть как рациональная сделка, но военный и политический баланс для режима Зеленского (подчеркиваю, именно для этих упырей, а не для Украины как таковой) в таком варианте будет катастрофическим. На севере Донбасса сосредоточены ключевые опорные узлы обороны ВСУ. Центральным звеном является Славянско-Краматорский укрепрайон, к югу от которого лежит каскад укреплённых городов — Дружковка и Константиновка. Севернее находится Лиманский укрепрайон, на северо-востоке — Добропольский. К этому добавляется район Покровска и Мирнограда, за который бои сейчас в самом разгаре.Потеря этого оборонительного пояса означает, что Россия в случае гипотетического срыва Киевом договоренностей уже после гипотетического начала движения по условной дорожной карте принятой на Аляске (перемирие и отвод войск) сможет перенести основной театр боевых действий вглубь Харьковской и Днепропетровской областей, а также в ускоренном темпе продвигаться в освобождении остатка Запорожской области под контролем Киева. Подобного уровня укрепрайонов за пределами Донбасса у ВСУ просто нет. Фактически Украина отдаст наиболее укреплённый участок фронта, за которым только "степь да степь широкая" и очевидная перспектива отката со всего левобережья Днепра.Помимо военных последствий, это удар по моральному состоянию армии и общества. Любой организованный отвод будет воспринят как признание верхушкой режима поражения. Легко представить реакцию секты "вечной войны с москалями" в том числе среди военных, после мясорубки в Часовом Яре длившейся год, а теперь услышавших приказ покинуть куда более крупный и укреплённый Краматорск. Для Зеленского это означает обвал доверия в среде, которая до последнего была ядром его поддержки.И, наконец, пожалуй, ключевой вопрос выбивающий даже не почву, табуретку из под ног Зеленского. Весной 2022 года Россия в Стамбуле предлагала Киеву заключить мир на куда более комфортных и мягких условиях. Теперь, после сотен тысяч жертв и разрухи, любые условия будут хуже, а сравнение с 2022 годом — беспощадным для Зеленского и Ко.Ну, и не удивительно, что публичная позиция украинского руководства по теме "обмена территориями" предельно жёсткая. Ведь они, в тихую уже начали готовиться к выборам, и для остатков своего электората Зеленский вынужден, как говорится, "стоять в стойке". А потому, ещё 9 августа он метал громы и молнии: "Мы не будем дарить свою землю оккупантам" (очень грозно!). Руководитель Офиса президента Андрей Ермак хмурил брови и надувал щеки: "Линия фронта не может быть границей" (Ау, опять границы 91-го года?). Министра иностранных дел Сибига дежурно брякнул: "Будущее Украины не может быть определено без Украины" (естественно, кто же должен подписать итоговые документы). А посол Украины в Германии Макеев, в ответ на заявления политиков из АДГ о необходимости компромисов по территориям, вещал практически в логике дремучего анекдота про "тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать": "Отдавать можете только своё" (а, мол, Краматорск и Славянск – это наша корова и мы ее доим).В совокупности все эти отвязанные, и в целом, неадекватные моменту заявления создают мнимый образ непоколебимого фронта отказа от любых территориальных уступок. Однако "под ковром", в закрытых переговорах всё чаще звучит другая формула — "готовность обсуждать варианты уступок без их юридического признания". Это — попытка выиграть время, сохранив лицо и не спровоцировав немедленный политический кризис.У Зеленского и его команды есть набор инструментов для такого затягивания. Легалистский: ссылка на Конституцию, которая прямо запрещает изменение территории без всеукраинского референдума, а во время военного положения проведение референдума невозможно. Легитимационный: инициатива референдума как способ переложить ответственность на "волю народа" и одновременно затянуть процесс. Процедурный: бесконечные саммиты и форумы с обсуждением "альтернативных мирных планов". Провокативный: действия, которые увеличат репутационные издержки прямых контактов с киевским режимом для Кремля, например резонансные удары по территории России и, увы, новые теракты.В том, что Банковая уже находится в одном или сразу нескольких из этих сценариев я не сомневаюсь.И при всем при том, что публично Киев отрицает саму возможность территориального обмена, ближайший круг доверенных лиц недофюрера уже готовит архитектуру процедурных барьеров, чтобы в случае давления со стороны Трампа и Путина максимально отсрочить реализацию любых договорённостей. Но не отказываясь от их исполнения! Именно эта двойная риторика — жёсткая на публику и гибкая в закулисных комбинациях — и станет инструментом в попытке выживания клептоманов из "Квартала" в ситуации, когда международный консенсус может сложиться против них.И надо помнить, что силовое и политическое давление на Киев уже отрабатывалось в последние месяцы. "Кнут" — заморозка поставок вооружений, прекращение обмена разведданными, сокращение финансовой помощи. А еще и подготовленные, но не запущенные в дело персональные и секторальные санкции против режима, уголовные дела за преследование православной Церкви и убийство гражданина США в тюрьме СБУ, блокировка счетов и арест ячеек, блокировка доступа к спрятанному в криптовалютах. "Пряники" тоже имеются. Но, практика показала: именно жёсткое давление работает быстрее и эффективнее. После февральского скандала в Белом доме Трамп заморозил поставки вооружений — и Зеленский в считанные дни скорректировал риторику и позицию по чувствительным для Вашингтона вопросам.Возможные ходы Трампа легко прогнозируются. Базовый сценарий — публичная эскалация риторики и угроз без радикальных изменений в реальных поставках, чтобы психологически давить на Киев. Силовой сценарий — от переформатирования коалиции и президиума в парламенте до прямого раскачивания Банковой с помощью нового майдана. Сценарий выхода — объявление обеих сторон конфликта недоговороспособными и сворачивание американского участия (но не отказ от подготовки и заключения большой сделки с Москвой).В любом варианте после Аляски давление будет нарастать, и Киеву придётся либо искать форму согласия, либо платить за отказ.Перед Зеленским в случае ультиматума о выводе войск с Донбасса будет стоять выбор между двумя одинаково плохими (для него и его окружения, но не для страны) сценариями. Согласие на условия, даже с "возвратом" территорий Харьковской и Сумской областей, даст краткосрочный выигрыш — паузу в боевых действиях, возможность заявить о "частичной победе" и шанс стабилизировать фронт. Но цена окажется политически разрушительной для режима: стратегическая потеря Донбасса, деморализация армии, протестная мобилизация внутри страны, падение рейтингов до критической отметки и сигнал для элит – Зеленский "всё".Отказ от условий приведёт к разрушению отношений с США при Трампе, тотальному сокращению военной и значительному финансовой помощи. По итогу киевский режим окажется в военном конфликте с Россией без внешнего ресурса для продолжения войны. Но при этом отказ сохранит поддержку патриотического ядра общества и позволит Банковой позиционировать себя как "непримиримого защитника" территориальной целостности. Что выиграет для Зеленского время, но, по факту, лишь отсрочит его финал, и, вероятно, сделает этот финал более жестким.Завершение горячей фазы конфликта почти наверняка приведёт к внутреннему кризису: обострятся социальные проблемы, вернутся сотни тысяч ветеранов без гарантированного дохода и поддержки, обнажатся все ошибки военного управления и невыполненные обещания. Продолжение – запустит сценарии более похожие на хоррор чем на мелодраму. Фильм ужасов в который погрузится огрызок Украины, и не сумевшие сбежать из концлагеря. И вне зависимости от того, каким будет исход саммита на Аляске, для Зеленского и его ближнего окружения хороших выходов уже нет. Послушает он Трампа и его будут сносить, при непосредственном участии всей недобитой бандеровской и неонацистской сволочи, глобалисты Евро-Атлантики выступающие за продолжение войны против России чужими руками. Откажет Трампу - и получит весь персональный "букет" описанный выше от Белого дома, а к тому же останется один на один против всей разогнавшейся военной машины России. Куда не кинь, всюду, клин. А потому он будет юлить, хитрить, тянуть. Но финал его предопределен. О том, как видит разрешение российско-украинского конфликта после саммита на Аляске Ростислав Ищенко - в его статье "Битва на Аляске".

