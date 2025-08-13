https://ukraina.ru/20250813/kak-burevestnik-s-yadernym-dvigatelem-podgotovit-rossiyu-k-peregovoram-putina-i-trampa--podlesnyy--1066927050.html

Как "Буревестник" с ядерным двигателем подготовит Россию к переговорам Путина и Трампа — Подлесный

Директор Центра прикладной социологии и политологии, подполковник в отставке Геннадий Подлесный в эфире Украина.ру рассказал о новом типе ведения вооружённых конфликтов в мире, а также о вероятности размена территориями при урегулировании российско-украинского конфликта:

00:27 – Удары по мостам и узловым станциям и переосмысление нападения на логистику противника.04:17 – О наличии арсенала ракет для уничтожения целей и гипотетический воздушный мир;.11:46 – Поражение объектов противника в радиусе 100 км.13:04 – Ожидания от предстоящей встречи Путина и Трампа.20:22 – Будет ли тактическое перемирие или ждать продолжение войны? 28:27 – О технической возможности глушения Starlink и готовности к большой эскалации конфликта.

