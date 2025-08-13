Как "Буревестник" с ядерным двигателем подготовит Россию к переговорам Путина и Трампа — Подлесный
Директор Центра прикладной социологии и политологии, подполковник в отставке Геннадий Подлесный в эфире Украина.ру рассказал о новом типе ведения вооружённых конфликтов в мире, а также о вероятности размена территориями при урегулировании российско-украинского конфликта:
00:27 – Удары по мостам и узловым станциям и переосмысление нападения на логистику противника.
04:17 – О наличии арсенала ракет для уничтожения целей и гипотетический воздушный мир;.
11:46 – Поражение объектов противника в радиусе 100 км.
13:04 – Ожидания от предстоящей встречи Путина и Трампа.
20:22 – Будет ли тактическое перемирие или ждать продолжение войны?
28:27 – О технической возможности глушения Starlink и готовности к большой эскалации конфликта.
