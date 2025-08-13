"Чтобы достичь турецкой мощи, полякам нужно долго стараться" — аналитик про амбиции Варшавы - 13.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250813/chtoby-dostich-turetskoy-moschi-polyakam-nuzhno-dolgo-staratsya--analitik-pro-ambitsii-varshavy-1066880782.html
"Чтобы достичь турецкой мощи, полякам нужно долго стараться" — аналитик про амбиции Варшавы
"Чтобы достичь турецкой мощи, полякам нужно долго стараться" — аналитик про амбиции Варшавы - 13.08.2025 Украина.ру
"Чтобы достичь турецкой мощи, полякам нужно долго стараться" — аналитик про амбиции Варшавы
Заявления нового польского руководства о превращении страны в ведущую военную силу НАТО в Европе пока далеки от реального положения дел. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский
2025-08-13T04:25
2025-08-13T04:25
новости
польша
европа
минск
нато
украина.ру
учения
бронетехника
турция
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/06/1066541368_0:79:2500:1485_1920x0_80_0_0_8c34f164c296c718fa293d9a34417dc9.jpg
"Среди членов НАТО, после США, первой была армия Турции. Чтобы достичь турецкой мощи, полякам нужно стараться долго", — прокомментировал эксперт польские амбиции.Тиханский подробно остановился на процессе перевооружения польской армии: "Польша планирует получить из Южной Кореи тысячу танков, поскольку число американских танков в польской армии будет составлять всего 250 штук. Перевооружение идет быстрыми темпами".Особое внимание аналитик уделил предстоящим натовским учениям: "К учениям "Железный защитник-2025" привлекут до 600 единиц бронетехники... мы видим почти трехкратный перевес у сил НАТО. Когда противоборствующие группировки находятся на небольшом расстоянии друг от друга, возможно всякое", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Александр Тиханский: Белоруссия готовит тяжелый ответ ВСУ на юге, пока НАТО вьет гнезда у ее границ" на сайте Украина.ру.О боевой работе российских военных — в материале Игоря Гомольского "Зевс" стреляет навесом". О работе танкистов на Харьковском направлении на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250812/1066857311.html
польша
европа
минск
турция
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/06/1066541368_208:0:2292:1563_1920x0_80_0_0_a283c843f2ff81767cf0c02924dbae8c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, европа, минск, нато, украина.ру, учения, бронетехника, турция, сша, танки, главные новости, военные учения
Новости, Польша, Европа, Минск, НАТО, Украина.ру, Учения, бронетехника, Турция, США, танки, Главные новости, военные учения

"Чтобы достичь турецкой мощи, полякам нужно долго стараться" — аналитик про амбиции Варшавы

04:25 13.08.2025
 
© Фото : Polish Armed Forces
- РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© Фото : Polish Armed Forces
Читать в
ДзенTelegram
Заявления нового польского руководства о превращении страны в ведущую военную силу НАТО в Европе пока далеки от реального положения дел. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский
"Среди членов НАТО, после США, первой была армия Турции. Чтобы достичь турецкой мощи, полякам нужно стараться долго", — прокомментировал эксперт польские амбиции.
Тиханский подробно остановился на процессе перевооружения польской армии: "Польша планирует получить из Южной Кореи тысячу танков, поскольку число американских танков в польской армии будет составлять всего 250 штук. Перевооружение идет быстрыми темпами".
Особое внимание аналитик уделил предстоящим натовским учениям: "К учениям "Железный защитник-2025" привлекут до 600 единиц бронетехники... мы видим почти трехкратный перевес у сил НАТО. Когда противоборствующие группировки находятся на небольшом расстоянии друг от друга, возможно всякое", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Александр Тиханский: Белоруссия готовит тяжелый ответ ВСУ на юге, пока НАТО вьет гнезда у ее границ" на сайте Украина.ру.
О боевой работе российских военных — в материале Игоря Гомольского "Зевс" стреляет навесом". О работе танкистов на Харьковском направлении на сайте Украина.ру.
украинские пожарные тушат пожар после удара по энергетической инфраструктуре - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Вчера, 13:03
Концентрация ВСУ была максимальной: "Искандеры" ударили по полигону с наемниками под ЧерниговомО результатах удара по 262 учебному центру ВСУ в районе населенного пункта Гончаровское в Черниговской области 12 августа сообщает телеграм-канал Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиПольшаЕвропаМинскНАТОУкраина.руУчениябронетехникаТурцияСШАтанкиГлавные новостивоенные учения
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:40"Первая птичка НАТО уже вьёт гнездо у наших границ" — эксперт о немецкой бригаде в Литве
06:20"Оборона противника трещит по швам": полковник Алехин рассказал о ситуации под Константиновкой
06:00"Готовы унизиться по первому жесту гегемона": Рэнкас про уровень делегации США на инаугурации Навроцкого
05:30"Моя виза закончилась, а бежать некуда" — как британский музыкант оказался в правовом вакууме в России
05:20"Хотят представить Белоруссию главным милитаристом" — Тиханский о планах Польши и ГУР против "Орешника"
05:00Удар по артериям снабжения ВСУ: как российские войска парализуют логистику противника
04:52За "бандеровский" флаг – смерть. Ультра-патриотов Украины отправят из Польши прямо на фронт
04:40"Я играю дьявола в костюме Дяди Сэма" — как британский музыкант неожиданно стал актёром в Петербурге
04:31Глава СБУ Малюк сообщил, что российская армия пыталась убить его двумя "Искандерами"
04:30Боятся лишиться возможности красть и опасаются за свой имидж на Западе. Что беспокоит украинскую элиту
04:25"Чтобы достичь турецкой мощи, полякам нужно долго стараться" — аналитик про амбиции Варшавы
04:22ВС РФ наносят удары по объектам на Украине: сводка за ночь на 4:00
04:20Экономика Украины и война: деградация внешней торговли, удар по интересам Азербайджана на Украине
04:05Будет чем торговать: об экономическом аспекте грядущей встречи на Аляске
04:03КНДР будет всегда полностью поддерживать Россию — Ким Чен Ын
04:00"Польша в ловушке ЕС". Рэнкас объяснил, почему Навроцкий не сможет освободиться от диктата Брюсселя
03:51Для жителей многоэтажки в Волгограде, на крышу которой упали обломки БПЛА, организуют ПВР
03:30Мирная жительница погибла в результате атаки ВСУ на центр Горловки
03:12Силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на Волгоградскую область
03:02CNN назвало место встречи Путина и Трампа на Аляске
Лента новостейМолния