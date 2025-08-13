https://ukraina.ru/20250813/chtoby-dostich-turetskoy-moschi-polyakam-nuzhno-dolgo-staratsya--analitik-pro-ambitsii-varshavy-1066880782.html
"Чтобы достичь турецкой мощи, полякам нужно долго стараться" — аналитик про амбиции Варшавы
Заявления нового польского руководства о превращении страны в ведущую военную силу НАТО в Европе пока далеки от реального положения дел. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский
"Среди членов НАТО, после США, первой была армия Турции. Чтобы достичь турецкой мощи, полякам нужно стараться долго", — прокомментировал эксперт польские амбиции.Тиханский подробно остановился на процессе перевооружения польской армии: "Польша планирует получить из Южной Кореи тысячу танков, поскольку число американских танков в польской армии будет составлять всего 250 штук. Перевооружение идет быстрыми темпами".Особое внимание аналитик уделил предстоящим натовским учениям: "К учениям "Железный защитник-2025" привлекут до 600 единиц бронетехники... мы видим почти трехкратный перевес у сил НАТО. Когда противоборствующие группировки находятся на небольшом расстоянии друг от друга, возможно всякое", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Александр Тиханский: Белоруссия готовит тяжелый ответ ВСУ на юге, пока НАТО вьет гнезда у ее границ" на сайте Украина.ру.О боевой работе российских военных — в материале Игоря Гомольского "Зевс" стреляет навесом". О работе танкистов на Харьковском направлении на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250812/1066857311.html
