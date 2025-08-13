https://ukraina.ru/20250813/chtoby-dostich-turetskoy-moschi-polyakam-nuzhno-dolgo-staratsya--analitik-pro-ambitsii-varshavy-1066880782.html

"Чтобы достичь турецкой мощи, полякам нужно долго стараться" — аналитик про амбиции Варшавы

"Чтобы достичь турецкой мощи, полякам нужно долго стараться" — аналитик про амбиции Варшавы - 13.08.2025 Украина.ру

"Чтобы достичь турецкой мощи, полякам нужно долго стараться" — аналитик про амбиции Варшавы

Заявления нового польского руководства о превращении страны в ведущую военную силу НАТО в Европе пока далеки от реального положения дел. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский

2025-08-13T04:25

2025-08-13T04:25

2025-08-13T04:25

новости

польша

европа

минск

нато

украина.ру

учения

бронетехника

турция

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/06/1066541368_0:79:2500:1485_1920x0_80_0_0_8c34f164c296c718fa293d9a34417dc9.jpg

"Среди членов НАТО, после США, первой была армия Турции. Чтобы достичь турецкой мощи, полякам нужно стараться долго", — прокомментировал эксперт польские амбиции.Тиханский подробно остановился на процессе перевооружения польской армии: "Польша планирует получить из Южной Кореи тысячу танков, поскольку число американских танков в польской армии будет составлять всего 250 штук. Перевооружение идет быстрыми темпами".Особое внимание аналитик уделил предстоящим натовским учениям: "К учениям "Железный защитник-2025" привлекут до 600 единиц бронетехники... мы видим почти трехкратный перевес у сил НАТО. Когда противоборствующие группировки находятся на небольшом расстоянии друг от друга, возможно всякое", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Александр Тиханский: Белоруссия готовит тяжелый ответ ВСУ на юге, пока НАТО вьет гнезда у ее границ" на сайте Украина.ру.О боевой работе российских военных — в материале Игоря Гомольского "Зевс" стреляет навесом". О работе танкистов на Харьковском направлении на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250812/1066857311.html

польша

европа

минск

турция

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, европа, минск, нато, украина.ру, учения, бронетехника, турция, сша, танки, главные новости, военные учения