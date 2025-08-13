https://ukraina.ru/20250813/1048574424.html

Прорыв "Миус-фронта": 80 лет началу освобождения Донбасса

В советской литературе эти бои были названы боями за освобождение Донбасса, в немецких мемуарах – обороной "Миус-фронта" (по названию реки Миус). Надо отметить, что немцам удавалось держать этот рубеж сравнительно небольшими силами с февраля по август 1943 года и отойти от него того после поражения в Курской битве

история

история

история украины

история ссср

великая отечественная война

донбасс

13 августа 1943 года силами Юго-Западного фронта началось форсирование реки Северский Донец и штурм немецкого укрепрайона, ознаменовавшие начало операции по освобождению Донбасса. Операция имела важное стратегическое и экономическое значение, как для СССР, так и для оккупантов. 18 августа к участию в ней подключились и войска Южного фронта.В первой половине августа 1943 года дивизии Воронежского и Степного фронтов вели наступление на Харьков.Последовавший затем прорыв обороны немцев южнее на Донбасском направлении Юго-Западным фронтом уроженца Одессы генерала-армии Родиона Яковлевича Малиновского создал угрозу для тылов харьковской группировки противника. Он способствовал освобождению Харькова, оттянул на себя немецкие войска, но застопорился из-за массированных контратак вражеской 1-й танковой армии, активно поддержанных артиллерией и авиацией.Это была не первая попытка освободить Донбасс.Ещё в феврале 1943 года, после успеха под Сталинградом, советские войска продолжили наступление на запад, и, освободив часть территории УССР, уперлись в оборону немцев на рубежах рек Северский Донец и Миус. Тогда уставшая и обескровленная армия не сумела взломать более чем серьёзную оборону противника.Ещё осенью 1941 года немцы начали возводить укрепрайон, протянувшийся от Таганрогского залива и реки Самбек по правому берегу реки Миус до города Красный Луч. Протяженность Миус-фронта составила 2540 км, и уходила в глубину на 60 км, с опорными точками в населённых пунктах и на господствующих высотах. Местами их плотность на один квадратный километр достигала тридцати.На этом участке Восточного фронта Красной Армии противостояла вражеская группа армий "Юг" генерал-фельдмаршала Эриха Манштейна, в которую входили 1-я танковая армия генерала Фридриха Макензена и 6-я армия Карла-Адольфа Холлидта. Численность немецких войск достигала 540 тыс. человек, 5400 орудий и миномётов, 300 танков и самоходок, более 1000 самолётов.Красная Армия пошла в наступление превосходящими силами. На начало операции в составе Юго-Западного и Южного фронтов воевали более миллиона человек, порядка 21 000 орудий и миномётов (не считая реактивной артиллерии), более 1200 танков и самоходок, порядка 1400 самолётов.Войска Южного фронта перешли в наступление 18 августа силами 5-й ударной и 2-я гвардейская армии.Направление их главного удара пришлось на рубеж реки Миус, где у немцев были сосредоточены наиболее мощные укрепления. Прорыв вражеской обороны проводился в узкой полосе шириной порядка 22 километров при поддержке 80% артиллерии и авиации фронта.К концу дня советские дивизии сумели вклиниться во вражескую оборону на 10 км. 4-й гвардейский механизированный корпус уже 19 августа прошел 20 км, форсировал реку Крынка и захватил плацдарм на её правом берегу.Наступая на Амвросиевку, войска Южного фронта рассекли 6-ю армию врага на две части и поставили под угрозу уничтожения.В ночь на 24 августа гвардейские 4-й механизированный и 4-й кавалерийский корпуса, стремясь заблокировать таганрогскую группировку противника, развили наступление из района Амвросиевки на юг.28 августа началось сражение за Саур-Могилу – высоту, позволявшую контролировать большую часть юго-востока Донбасса. Она переходила из рук в руки несколько раз, но утром 31 августа бойцы 96-й гвардейской стрелковой дивизии овладели ею окончательно.Одновременно 30 августа части 44-й армии во взаимодействии с морским десантом Азовской флотилии уроженца Каменец-Подольского контр-адмирала Сергея Георгиевича Горшкова освободили Таганрог.В связи со сложившейся ситуацией, пытаясь избежать уничтожения своей группы армий "Юг", Манштейн неоднократно обращался к Гитлеру с просьбой разрешить отступление на запад, однако взамен он получил приказ фюрера держать Донбасс любой ценой. Для Рейха потеря этого региона была чревата ощутимым ударом по экономике, ведь немцы получали отсюда металл, уголь, хлеб и рабочую силу.Только вечером 31 августа Гитлер смирился с неизбежным и дал разрешение на постепенный отвод 6-й армии и правого фланга 1-й танковой армии на подготовленный рубеж. Манштейн рассчитывал задержать наступление Красной Армии на линии Сталино (так тогда назывался Донецк) – Кальмиус, которую немцы в своих боевых документах называли "Черепаха". Таким образом, вражеский фельдмаршал хотел "спасти" для Германии хотя бы центральные и западные районы Донбасса.Но наступление советских фронтов развивалось стремительно.Из-за этого их тылы сильно растянулись – возникли проблемы со снабжением: не хватало горючего, боеприпасов, провианта. На помощь пришли освобождённые местные жители, они помогли Красной Армии с подвозом и обеспечением. В том числе и благодаря этому вскоре были освобождены Горловка, Иловайск, Артёмовск, Краматорск и многие другие города Донбасса.Только за 6 сентября Красная Армия заняла более 100 населённых пунктов, через два дня советские войска вошли в сердце Донбасса – город Сталино.Манштейн получил людоедский приказ Гитлера в случае отхода оставлять после себя выжженную землю: уничтожать промышленность, припасы, коммуникации, жильё, колодцы, скот, а всех людей призывного возраста вывозить на работы в Германию. Немцы пытались тщательно его выполнять: угоняли и вывозили всё, что могли, а что не могли – сжигали и уничтожали. Железнодорожные пути перепахивали специальными плугами, которые ломали шпалы и гнули рельсы.Но далеко не всегда оккупантам удавалось выполнить поставленную их фюрером задачу – часто им мешали партизаны и вновь созданное ополчение. Так подпольщики сообщили красноармейцам о том, что в порту Мариуполя подготовлено к вывозу оборудование металлургического комбината. 10 сентября местные жители вместе с морским десантом Азовской флотилии освободили Мариуполь и не позволили врагу забрать или уничтожить эти трофеи.8 сентября в Запорожье состоялось совещание командования группы армий "Юг" с участием Гитлера. Манштейн доложил:"Противнику удалось пробить брешь на северном фланге 6-й армии шириной 45 км, где сражаются только остатки двух наших дивизий. Контратаки небольшими имеющимися у нас танковыми силами не смогли закрыть эту брешь. Хотим мы или не хотим, но мы вынуждены отойти за Днепр, особенно принимая во внимание возможные последствия чрезвычайно напряжённой обстановки на северном фланге нашей группы армий".Гитлер вынужден был с этим согласиться.Вечером 8 сентября 6-й общевойсковой и 1-й танковой армиям было приказано перейти к так называемой "подвижной обороне", то есть, отходя с рубежа на рубеж, отступать за Днепр.Однако Красная Армия старалась нарушить вражеские планы – самолёты 8-й и 17-й воздушных армий атаковали противника круглые сутки и не давали ему отходить планомерно.В результате отступление немцев на правобережье перешло в форменное бегство за Днепр. Враг не успевал выполнить приказ о "выжженной земле", ему даже часто приходилось бросать собственную технику и склады. Так же ему не хватало горючего, и зачастую приходилось сжигать свои танки.15 сентября части Юго-Западного и Южного фронтов вышли на линию Лозовая – Чаплино – Гуляй-Поле – Таганрогский залив. У немцев не осталось резервов, наступление войск Красной Армии широким фронтом не позволяло им маневрировать и закрывать образующиеся бреши – они отступали.22 сентября советские войска вышли на рубеж западнее Орехова – река Молочная – Мелитополь. Пройдя с боями за пять недель порядка 300 км, они вытеснили врага за Днепр и полностью освободили Донбасс.Разгромив 13 вражеских дивизий, фронты Красной Армии сами потеряли около 207 тысяч человек, из которых 66 тысяч безвозвратно. Однако потери эти были не напрасными – результатом Донбасской наступательной операции стало не только освобождение стратегически и экономически важного региона, также были созданы предпосылки для освобождения Северной Таврии, Правобережной Украины и Крыма.Кроме того, немцам пришлось оставить Кубань и эвакуировать свою 17-ю армию в Крым, где она и была уничтожена в апреле-мае 1944 года. На юге у противника более-менее уцелела только часть таганрогской группировки – подвижные группы Южного фронта не смогли плотно перекрыть у неё в тылу участок протяжённостью в 60 км, через который силы противника и выскользнули из подготовленного для них "мешка".Потеряв Донецкий угольный бассейн, немецкая экономика вскоре столкнулась с большими проблемами, а СССР уже в 1944 году получил дополнительно 21,1 миллиона тонн угля – к 1945 году добычу наладили на 3/4 шахт. Донбасская металлургия возвращалась в строй ещё быстрее – в 1943 году на Енакиевском металлургическом заводе восстановили полный цикл производства. Уже через месяц после освобождения дали ток Зуевская ТЭЦ и Рудченская ГЭС. К сентябрю 1944 года машиностроение юга Украины достигло 30% довоенного уровня. В севооборот вернулись миллионы гектаров пахотных земель Украины и Кубани.С поддержкой Донбасса неудержимый "каток" Красной Армии покатился на запад ещё быстрее.

