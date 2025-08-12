https://ukraina.ru/20250812/tramp-stroit-novyy-mir-v-kotorom-ne-opredeleno-mesto-ukrainy-eksperty-o-variantakh-zaversheniya-voyny-1066839892.html

Трамп строит "новый мир", в котором не определено место Украины. Эксперты о вариантах завершения войны

Трамп строит "новый мир", в котором не определено место Украины. Эксперты о вариантах завершения войны - 12.08.2025 Украина.ру

Трамп строит "новый мир", в котором не определено место Украины. Эксперты о вариантах завершения войны

Украинские и российские эксперты, политики и ЛОМы по-прежнему обсуждают возможные результаты намеченной на 15 августа встречи лидеров России и США. Встреча должна пройти на Аляске, Владимир Путин и Дональд Трамп намерены обсудить, в частности, вопрос урегулирования украинского кризиса.

2025-08-12T06:21

2025-08-12T06:21

2025-08-12T06:21

россия

украина

сша

дональд трамп

константин сивков

владимир зеленский

ес

вооруженные силы украины

нато

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0b/1066789448_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6e3b2ed115d2d31a63c68e6503bb3d85.jpg

Почему местом встречи выбрана именно Аляска? Украинский политолог Андрей Ермолаев предположил, что это может быть продиктовано соображениями безопасности - там легче избежать каких-либо попыток оказать влияние на ход переговоров (провокации, протестные акции и т.п.)В то же время, по его словам, тут просматривается важный символический момент: "Аляска — всё-таки, символ сделки между Российской империей и Соединёнными Штатами"."И в этом отношении встреча двух президентов на территории, которая была когда-то предметом сделки… Кто-то считает её успешной, кто-то неуспешной, но суть в том, что она состоялась, это стало возможным. Я думаю, что где-то вокруг этого и крутится решение, что — Аляска", - сказал эксперт в эфире одного из ютуб-каналов.Он добавил, что в данном случае Владимир Путин едет на территорию США, возможен и ответный визит американского президента в РФ. По мнению эксперта, такие переговоры предполагают какой-то качественный результат, поскольку просто поговорить президенты могут (и наверняка говорят) и по спецсвязи.Находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский считает, что выбор места встречи, помимо прочего, отсекает возможность для Киева попытаться "поучаствовать"."Аляска - это не Париж, не Лондон и не Брюссель, куда любой гном с Банковой может примчаться "по приглашению". Мы же помним, как зеленский (нардеп пишет эту фамилию бывшего соратника с маленькой буквы — Ред.) летал на все площадки, где хоть краем глаза маячили мирные переговоры, и "под визит" в ту же страну или город "принимал участие в переговорах" из соседних зданий, хоть его и не звали", - написал политик.Впрочем, участие Зеленского в переговорах (или просто присутствие там "в тени") исключать пока нельзя. Как отметил бывший депутат Верховной Рады, политический аналитик Олег Царёв, ссылаясь на данные NBC, Белый дом рассматривает возможность приглашения Зеленского на Аляску."Некоторые чиновники США надеются, что это произойдет, а Трамп открыт идее проведения трехстороннего саммита с участием России и Украины на Аляске", - написал экс-нардеп.Он также подчеркнул, что Европа и Киев стараются сорвать переговоры Путина и Трампа - "и в ближайшие дни это давление только усилится".При этом Киев намерен добиваться и участия в этих переговорах, если сорвать их не получится."Для (главы ОП — Ред.) Андрея Ермака важно присутствие Зеленского на Аляске, что может изменить баланс переговоров между США и Россией", - пишет популярный на Украине телеграм-канал "Резидент". И добавляет — но время играет против нас (против киевского режима — Ред.) - "и теперь судьбу Украины будут решать без Украины".Авторы канала также отмечают со ссылкой на свой источник в офисе Зеленского, что "Андрей Ермак начал терять аппаратный вес в структуре власти, уже сейчас очевидны последствия по треку НАБУ/САП, но куда тяжелее ситуация на международном треке"."Вся конструкция власти Главы ОП рассыпается, теперь есть два центра влияния, ручные силовики Банковой и прозападные структуры, которые будут усиливать давление на политические процессы", - констатирует "Резидент".В свою очередь, Дубинский заявил, что "на встрече Трампа и Путина, безусловно, должен быть поднят вопрос политзаключенных и системы страха, установленной в Украине зеленским (эту фамилию нардеп принципиально пишет с маленькой буквы — Ред.)".По его словам, "антицивилизационный проект в Украине строится консолидированными усилиями глобалистов, фондов Сороса и руками их подрядчика Пинчука".Они устранили с политического, медийного и общественного поля всех, кто выступает за мир и сменяемость власти на иных принципах, нежели "вечная война с Россией", поэтому - "даже если зеленский будет отстранен, его знамя подхватят еще более оголтелые националисты", что приведёт к новому витку войны в самое короткое время, утверждает Дубинский."Чтобы этого избежать, обязательным условием любого соглашения о перемирии и последующем мире должны стать:- немедленное освобождение и восстановление в правах всех, кто подвергся политическим преследованиям- остановка насильственной мобилизации- право избирать и быть избранным для всех, у кого есть украинский паспорт- отмена незаконных санкций СНБОУ против граждан Украины", - предложил политик, находящийся за свои убеждения и высказывания в украинской тюрьме.Что дальше? Андрей Ермолаев полагает, что США и Россия не могут решить вопрос войны "на двоих", нет никакого способа это оформить. По его мнению, вопрос завершения войны можно решить только на уровне российско-украинских переговоров, причём — "высокого уровня". А на встрече на Аляске речь может идти только о политических договорённостях, но важных - в частности, о расширении или не расширении НАТО.Кто-то в Европе и на Украине предполагает (или надеется), что Россия в переговорах с Западом может пойти на значительные уступки. Ранее польская газета Onet сообщала (не раскрывая источники), что спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным будто бы назвал такие условия мира между Москвой и Вашингтоном, где отсутствует гарантия не расширения НАТО и нет обещания прекратить военную помощь Киеву.В России в это не все поверили. "Предположение, что США будут инсайдить польской стенгазете детали важных переговоров между собой и РФ — это что-то на уровне эксклюзивных интервью Бисмарка, Эйнштейна и Маргарет Тэтчер для паблика "Цитаты великих на каждый день", - отметил публицист Евгений Норин в своём телеграм-канале.Что касается гарантий, то... какие вообще могут быть гарантии от Запада? Думается, в Москве в ходе украинского конфликта поубавилось излишней односторонней доверчивости в отношениях с "западными партнёрами" (или должно было бы поубавиться).Вот и сейчас генсек НАТО Рютте обещает продолжить поставки оружия Киеву вне зависимости от исхода встречи лидеров РФ и США. Он также призвал отказаться от юридического признания территориальных потерь киевского режима. По его мнению, встреча президентов на Аляске не принесёт "окончательного соглашения" об урегулировании украинского конфликта, передаёт РИА Новости.Пора понять, что на Западе друзей и доброжелателей у России нет. Российский военный эксперт Константин Сивков в эфире канала "Союзное вече" заявил, что Трамп сейчас перехватил повестку у глобалистов, но это мало что меняет — просто на роль глобального лидера, "хозяина мира", который должен будет контролировать всё в мире, претендует теперь не транснациональный капитал, но национальный американский капитал.Эксперт полагает, что Европа и Британия (глобалисты) фактически капитулировали, сдались на милость США. И вот теперь этот новый американский мировой порядок выстраивается "на десятилетия, если не на столетия".Что до Украины, то Сивков допустил там смену Зеленского на Залужного (раз Лондон всё равно оказался уже в подчинённом положении по отношению к США). А Трампу нужно поскорее завершить украинский конфликт, чтобы приступать к построению этого своего "нового мира".Ситуация на фронте такова, что ВС РФ могут достаточно быстро разгромить ВСУ, у тех исчерпаны резервы, считает военный эксперт. По его словам, именно по этой причине Трамп очень торопится. Однако некоторые предполагаемые варианты завершения конфликта, о которых пишут западные СМИ, могут оказаться, в случае их реализации, фактически военным поражением России, и последствия этого могут быть тяжелейшими как во внешней, так и во внутренней политике.Военный эксперт подчеркнул, что минимально приемлемый для РФ вариант завершения конфликта - "это освобождение полностью Херсонской и Запорожской областей, освобождение Николаевской и Одесской областей с деблокадой Приднестровья".По мнению Сивкова, президент РФ будет отстаивать такой вариант.Украинские эксперты в раздумьях. А покинувший страну бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович* заявил, что информация относительно предполагаемых уступок со стороны России - "полный блеф". Он напомнил в своём видеоблоге, что РФ не меняет свои требования с июля 2024 года, что "они те же самые абсолютно: демилитаризация, денацификация, русский язык, Церковь (каноническая УПЦ — Ред.), нейтралитет, гарантии не вступления в НАТО и, наверное, уже в ЕС".Экс-советник ОП пояснил, что Евросоюз в нынешних условиях сам по себе уже становится военным блоком.* Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФПодробнее о происходящем на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Националисты угрожают "огромным внутренним конфликтом", если Киев пойдёт на уступки Москве — эксперты" И в статье Михаила Павлива "Пир стервятников. Как апологеты и бенефициары войны на Украине работают на срыв саммита на Аляске"

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

россия, украина, сша, дональд трамп, константин сивков, владимир зеленский, ес, вооруженные силы украины, нато, эксклюзив