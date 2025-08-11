https://ukraina.ru/20250811/natsionalisty-ugrozhayut-ogromnym-vnutrennim-konfliktom-esli-kiev-poydt-na-ustupki-moskve---eksperty--1066774341.html

Националисты угрожают "огромным внутренним конфликтом", если Киев пойдёт на уступки Москве - эксперты

Националисты угрожают "огромным внутренним конфликтом", если Киев пойдёт на уступки Москве - эксперты - 11.08.2025

Националисты угрожают "огромным внутренним конфликтом", если Киев пойдёт на уступки Москве - эксперты

В украинском экспертном сообществе обсуждают, насколько вероятны уступки со стороны Киева в том случае, если лидеры РФ и США в ходе планируемой встречи на Аляске придут к каким-то общим выводам.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что лидеры стран встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, Владимир Путин и Дональд Трамп на этой встрече сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. А следующий саммит может пройти уже в России.При этом ряд стран, которые заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, предпримут титанические усилия (провокации и дезинформация), чтобы сорвать запланированную встречу, предостерегает в своём телеграм-канале глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.Если сорвать встречу не получится, то о чём могут говорить лидеры двух стран? Россия смотрит на проблему так: восточный фланг НАТО появился, для Москвы это явная угроза безопасности, считает украинский политолог Андрей Ермолаев. По его мнению, высказанному в эфире одного из ютуб-каналов, если РФ получит гарантии деэскалации этого самого восточного фланга НАТО, то тогда может пойти на определенные уступки.Ещё один круг вопросов, требующих обсуждения — развитие БРИКС, Вашингтон рассматривает это как вызов.А какими могут быть варианты завершения украинского кризиса? Возможно, это обмен территориями, предусматривающий фактическое признание за Россией всей территории Донбасса по административным границам Донецкой и Луганской областей."Это вариант крайне радикальный и его связывают с требованиями Москвы… Это, скорее, позиция Кремля - обменяться и забрать то, что им нужно", - сказал Ермолаев. По его словам, есть и "лайтовый" вариант — заморозка конфликта на десятилетия по линии боевого соприкосновения. Тогда, дескать, снят будет вопрос о вхождении Украины в НАТО (но и тут гарантий нет, Украину вполне могут принимать в НАТО "по частям").При этом Зеленский заявил уже, что никаких уступок не будет. И что тогда?По мнению политолога, в таком случае последует новый виток эскалации, при этом в России "будет поставлена однозначная задача нанесения военного поражения Украине (киевскому режиму — Ред.)".Ермолаев подчеркнул, что тут речь идёт не о территориях, но о том, как могут разворачиваться военные события в случае срыва переговоров. Он добавил, что сценарий новой эскалации опасен для Киева, поскольку ВС РФ изменили тактику — вместо штурмов осуществляется постепенное перемалывание противника.Это может резко ослабить военный потенциал Украины и привести к определённой точке невозврата, после чего ВС РФ могут пойти на новые наступательные операции, включая открытие новых фронтов на севере страны, сказал политолог, сославшись на мнения некоторых неназванных военных экспертов."Конечно, если такой расчёт существует, это действительно для Украины (для киевского режима — Ред.) крайне опасно, потому что силы Украины (киевского режима — Ред.) не беспредельны", - сказал Ермолаев.При этом он отметил, что в любом случае достичь соглашений будет сложно, учитывая позицию киевского военно-политического руководства, не желающего ни о чём договариваться. И отказаться от территорий без конституционного процесса вряд ли получится, потребуется проведение референдума, другого пути нет - "никакими бумагами, договорами территориальный вопрос не решается".Тем временем становится очевидным, что Киев готовит общество вовсе не к миру, а готовит к снижению возраста мобилизованных и призыва женщин на военную службу, считает источник РИА Новости в российских силовых структурах.То есть, киевские власти, вероятно, думают сейчас отнюдь не о завершении войны. И в российском обществе должны это понимать. Праздновать победу рано.Как отметил российский военный эксперт Виктор Баранец, постоянные сообщения о бунтах против ТЦК на Украине, о том, что в ВСУ не хватает личного состава, боеприпасов и всего прочего, что армия деморализована, что там сто тысяч дезертиров, что враг ежедневно несёт большие потери, взводами сдаётся в плен — все эти сообщения настраивают как будто бы на близкую победу.Но надо задуматься, если всё так хорошо, если самые боеспособные ударные части противника разгромлены, как нас уверяют, то почему же мы воюем уже три с половиной года, почему Зеленский до сих пор не вышел с белой тряпкой на вилах и не орёт: "Путин, сдаюсь!", сказал эксперт в эфире канала "Красная линия".По его словам, надо бы "сбавить вот этот сверхбравурный тон о наших победах и спокойно говорить народу о том, что реально достигнуто"."Народ очень мудр и умеет задавать нам очень резонные и порой очень колкие вопросы", - сказал Баранец.Тем временем на подконтрольной Киеву территории Украины нацисты опасаются, что в ходе встречи Путина и Трампа на Аляске могут быть действительно достигнуты определённые договорённости. И угрожают сорвать любую сделку, в результате которой могут быть восстановлены права канонической ПЦУ и права русскоязычных граждан.При этом националисты опасаются и настроений в самом украинском обществе. Как заявил в эфире львовского телеканала НТА экс-депутат Рады, сержант ВСУ Юрий Сиротюк, согласие закончить войну "на любых условиях" национал-радикалы будут расценивать как предательство и удар в спину, и тогда - "будет огромный внутренний конфликт".О неизбежном обострении ситуации внутри страны в случае достижения каких-то договорённостей говорит и экс-депутат Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук*. Он в эфире одного из видеоблогов поделился инсайдерской информацией — будто бы Зеленский на тайном совещании с ближайшем окружением заявил о подготовке к завершению войны.Достижение мира, который "для Украины (для киевского режима — Ред.) точно не будет хорошим", возможно уже осенью, к октябрю, считает экс-нардеп. Но почему же мир не будет хорошим? Потому, что в стране тут же последует обострение всех внутренних проблем.Впрочем, будет достигнут мир или нет, еще не вполне ясно. По словам Мосийчука, "верить Зеленскому и его зеленым гнидам нельзя - сегодня они рассказывают о мире, а завтра могут взорвать все".* Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФПодробнее о происходящем на Украине и вокруг неё — в статье Дмитрия Ковалевича "Тотальное просачивание" россиян и их автономные дроны. Что говорят на Украине о ситуации на фронте"И в статье Владимира Скачко "Когнитивный перевес Кремля. Путин – Трампу: с Зеленским поведешься, такого наберешься"

