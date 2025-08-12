Половина военных ВСУ общается на русском — пленный - 12.08.2025 Украина.ру
Половина военных ВСУ общается на русском — пленный
Половина военных ВСУ общается на русском — пленный
Половина личного состава ВСУ общается на русском и это никак не преследуется со стороны командования, рассказал пленный украинский офицер Сергей Носиковский. Об этом 12 августа сообщает РИА Новости
2025-08-12T03:26
2025-08-12T03:26
Половина военных ВСУ общается на русском — пленный

03:26 12.08.2025
 
Половина личного состава ВСУ общается на русском и это никак не преследуется со стороны командования, рассказал пленный украинский офицер Сергей Носиковский. Об этом 12 августа сообщает РИА Новости
"50 на 50, я думаю. Я в основном общаюсь, если человек общается на русском, то стараюсь общаться с ним на русском. Если на украинском, то на украинском... И солдаты, и офицеры — никак не преследуются", — приводит агентство слова пленного.
По словам Носиковского, можно даже отдавать приказы по рации на русском языке без какой-либо реакции со стороны командования.
Накануне стало известно, что украинские власти вновь развернули атаку на русский язык, потребовав исключить его из перечня региональных языков, защищаемых Европейской хартией. Эти действия логично продолжают политику насильственной украинизации, сопровождающуюся ограничением прав русскоязычного населения.
Телеграм-канал Украина.ру 9 августа рассказывал об инциденте во Львове, где местная жительница агрессивно набросилась на русскоговорящих туристов из Харькова.
Активистка требовала, чтобы гости "собирались и ехали в Москву", после чего вызвала на них полицию. Этот случай ярко иллюстрирует атмосферу языкового национализма, которая целенаправленно культивируется на Украине в последние годы - Языковой нацизм — бандеровка из Львова набросилась на русскоговорящих туристов из Харькова.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
