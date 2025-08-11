https://ukraina.ru/20250811/pensionery-kak-biodrony-sbu-rezultaty-vensa-glavnoe-na-utro-11-avgusta-1066793350.html

Пенсионеры как биодроны СБУ, результаты Вэнса. Главное на утро 11 августа

Пенсионеры как биодроны СБУ, результаты Вэнса. Главное на утро 11 августа - 11.08.2025 Украина.ру

Пенсионеры как биодроны СБУ, результаты Вэнса. Главное на утро 11 августа

ФСБ сообщила об использовании украинскими спецслужбами российских пенсионеров. СМИ сообщили о результатах визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Лондон

2025-08-11T10:17

2025-08-11T10:17

2025-08-11T10:17

эксклюзив

хроники

дональд трамп

владимир путин

джей ди вэнс

фсб

сбу

fox news

сша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/11/1061123514_0:1:2800:1576_1920x0_80_0_0_029f2eddf3ff3d2f5b73a91f59b41bfb.jpg

Сотрудники украинских спецслужб обманом привлекли пять пенсионерок для убийств российских военных с помощью бомб, сообщила ФСБ."Для совершения терактов представители спецслужб Украины, <...>, привлекли пять женщин пенсионного возраста, у которых посредством звонков через зарубежные интернет-мессенджеры Telegram и WhatsApp обманным путем похитили денежные средства, хранящиеся в банковских учреждениях, а также полученные от принудительной продажи их жилья", — отмечалось в заявлении российской спецслужбы.По телефону они представлялись сотрудниками ФСБ, МВД, Следственного комитета, генеральной и военной прокуратур и других ведомств.Преступники обещали пенсионерам вернуть их деньги и оказывали них психологическое давление. Пожилых людей заставляли вести наблюдение за местами жительства и стоянками автомобилей военнослужащих. Их привлекали к хранению боевых СВУ, изъятых из оборудованных украинскими пособниками тайников, а также к непосредственно подрыву российских бойцов."Для совершения терактов пенсионеры должны были лично передавать военнослужащим СВУ, закамуфлированные под бытовые предметы, подрыв которых также привел бы и к гибели исполнителей, использовав их в качестве так называемых живых бомб", — рассказали в ведомстве.Из опубликованного ФСБ видео следует, что одну из бомб замаскировали под шахматную доску. Её оставили на капоте автомобиля военного. Бомба должна была взорваться, когда военный открыл бы доску. Видео задержания пенсионерки обнародовала ФСБ. Ещё одна пенсионерка должна была проверить, сработала ли бомба."Мне позвонил мужчина, сказал все мои данные: место проживания, адрес, год рождения и потом он под предлогом того, что «Вы везде даёте свои паспортные данные» попросил назвать их. И я дала свои паспортные данные", - рассказала одна из задержанных пенсионерок.Таким образом СБУ, ГУР Минобороны Украины и ряд других украинских структур используют россиян для совершения терактов в качестве смертников. Это позволяет избавляться от нежелательных свидетелей и не выплачивать им обещанное вознаграждение, подчеркнули в российской спецслужбе.Возбуждены уголовные дела по статьям о теракте и незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств.Федеральная Служба Безопасности призвала родственников пожилых россиян с защитить пенсионеров от вовлечения их в терроризм. В ФСБ напомнили, что силовики никогда не звонят по телефону или через интернет-мессенджеры по вопросам перевода и передачи денег.Успехи ВэнсаВице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе переговоров в Великобритании добился серьезного успеха в вопросе завершения конфликта на Украине, пишет портал Axios со ссылкой на американского чиновника.Как сообщило издание, многочасовые встречи Вэнса привели к "значительному прогрессу" в достижении цели президента США Дональда Трампа по урегулированию кризиса.Ранее, 9 августа, глава министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми провёл переговоры, на которых присутствовали Вэнс, европейские советники по нацбезопасности, а также глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший министр обороны Украины, секретарь СНБО Рустем Умеров.По информации газеты The New York Times, на этой встрече представители Брюсселя и Киева потребовали от Вашингтона гарантий безопасности в рамках будущего соглашения по урегулированию. Кроме того, по данным Axios, они назвали первым шагом на пути к урегулированию немедленное прекращение огня. При этом Украина, по их мнению, не должна уступать территории в обмен на перемирие.Однако сам Вэнс в интервью Fox News заявил, что США стремятся к урегулированию, приемлемому для обеих стран."И россияне, и украинцы, вероятно, в конечном итоге будут недовольны", — заявил он в интервью Fox News.Также Вэнс сообщил, что США находятся в процессе согласования времени, когда президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут сесть за стол переговоров и обсудить прекращение конфликта на Украине. В то же время, вице-президент США указал - встреча Путина и Трампа стоит затраченных на неё усилий."Дональд Трамп сказал мне сегодня в частном порядке: "Послушай, может быть, это сработает, может быть, и нет, но это стоит усилий. Стоит попытаться". Мы продолжим использовать дипломатическое влияние президента Соединенных Штатов, чтобы положить конец этому (украинском — Ред.) конфликту", — отметил Вэнс.При этом, подчеркнул Вэнс, США не считают, что контакты Путина и Зеленского перед встречей Путина и Трампа на Аляске были бы продуктивными."Я не считаю, что это будет продуктивным", — подчеркнул Вэнс.В то же время, он признал, что США думают и над трёхсторонней встречей."Сейчас мы находимся на том этапе, когда пытаемся продумать график, когда эти три лидера могли бы сесть и обсудить прекращение конфликта", - указал вице-президент США.При этом Вэнс добавил, что США со своей стороны продолжают вести диалог с Киевом, в котором принимает участие сам американский вице-президент, а также американский госсекретарь Марко Рубио.О происходившем на Украине в минувшую неделю - в статье Павла Котова "Украина за неделю. Судьба конфликта может решиться на Аляске".

https://ukraina.ru/20250810/nezvanyy-gost-na-alyaske-i-dela-v-glukhomani-evropy-itogi-10-avgusta-1066773528.html

https://ukraina.ru/20250810/na-ucht-vozmus-a-voevat--shish-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-10-avgusta-1066761908.html

сша

украина

великобритания

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, дональд трамп, владимир путин, джей ди вэнс, фсб, сбу, fox news, сша, украина, великобритания