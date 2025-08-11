Пенсионеры как биодроны СБУ, результаты Вэнса. Главное на утро 11 августа - 11.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250811/pensionery-kak-biodrony-sbu-rezultaty-vensa-glavnoe-na-utro-11-avgusta-1066793350.html
Пенсионеры как биодроны СБУ, результаты Вэнса. Главное на утро 11 августа
Пенсионеры как биодроны СБУ, результаты Вэнса. Главное на утро 11 августа - 11.08.2025 Украина.ру
Пенсионеры как биодроны СБУ, результаты Вэнса. Главное на утро 11 августа
ФСБ сообщила об использовании украинскими спецслужбами российских пенсионеров. СМИ сообщили о результатах визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Лондон
2025-08-11T10:17
2025-08-11T10:17
эксклюзив
хроники
дональд трамп
владимир путин
джей ди вэнс
фсб
сбу
fox news
сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/11/1061123514_0:1:2800:1576_1920x0_80_0_0_029f2eddf3ff3d2f5b73a91f59b41bfb.jpg
Сотрудники украинских спецслужб обманом привлекли пять пенсионерок для убийств российских военных с помощью бомб, сообщила ФСБ."Для совершения терактов представители спецслужб Украины, &lt;...&gt;, привлекли пять женщин пенсионного возраста, у которых посредством звонков через зарубежные интернет-мессенджеры Telegram и WhatsApp обманным путем похитили денежные средства, хранящиеся в банковских учреждениях, а также полученные от принудительной продажи их жилья", — отмечалось в заявлении российской спецслужбы.По телефону они представлялись сотрудниками ФСБ, МВД, Следственного комитета, генеральной и военной прокуратур и других ведомств.Преступники обещали пенсионерам вернуть их деньги и оказывали них психологическое давление. Пожилых людей заставляли вести наблюдение за местами жительства и стоянками автомобилей военнослужащих. Их привлекали к хранению боевых СВУ, изъятых из оборудованных украинскими пособниками тайников, а также к непосредственно подрыву российских бойцов."Для совершения терактов пенсионеры должны были лично передавать военнослужащим СВУ, закамуфлированные под бытовые предметы, подрыв которых также привел бы и к гибели исполнителей, использовав их в качестве так называемых живых бомб", — рассказали в ведомстве.Из опубликованного ФСБ видео следует, что одну из бомб замаскировали под шахматную доску. Её оставили на капоте автомобиля военного. Бомба должна была взорваться, когда военный открыл бы доску. Видео задержания пенсионерки обнародовала ФСБ. Ещё одна пенсионерка должна была проверить, сработала ли бомба."Мне позвонил мужчина, сказал все мои данные: место проживания, адрес, год рождения и потом он под предлогом того, что «Вы везде даёте свои паспортные данные» попросил назвать их. И я дала свои паспортные данные", - рассказала одна из задержанных пенсионерок.Таким образом СБУ, ГУР Минобороны Украины и ряд других украинских структур используют россиян для совершения терактов в качестве смертников. Это позволяет избавляться от нежелательных свидетелей и не выплачивать им обещанное вознаграждение, подчеркнули в российской спецслужбе.Возбуждены уголовные дела по статьям о теракте и незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств.Федеральная Служба Безопасности призвала родственников пожилых россиян с защитить пенсионеров от вовлечения их в терроризм. В ФСБ напомнили, что силовики никогда не звонят по телефону или через интернет-мессенджеры по вопросам перевода и передачи денег.Успехи ВэнсаВице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе переговоров в Великобритании добился серьезного успеха в вопросе завершения конфликта на Украине, пишет портал Axios со ссылкой на американского чиновника.Как сообщило издание, многочасовые встречи Вэнса привели к "значительному прогрессу" в достижении цели президента США&nbsp;Дональда Трампа по урегулированию кризиса.Ранее, 9 августа, глава министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми провёл переговоры, на которых присутствовали Вэнс, европейские советники по нацбезопасности, а также глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший министр обороны Украины, секретарь&nbsp;СНБО Рустем Умеров.По информации газеты The New York Times, на этой встрече представители Брюсселя и Киева потребовали от Вашингтона гарантий безопасности в рамках будущего соглашения по урегулированию. Кроме того, по данным Axios, они назвали первым шагом на пути к урегулированию немедленное прекращение огня. При этом Украина, по их мнению, не должна уступать территории в обмен на перемирие.Однако сам Вэнс в интервью Fox News заявил, что США стремятся к урегулированию, приемлемому для обеих стран."И россияне, и украинцы, вероятно, в конечном итоге будут недовольны", — заявил он в интервью Fox News.Также Вэнс сообщил, что США находятся в процессе согласования времени, когда президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут сесть за стол переговоров и обсудить прекращение конфликта на Украине. В то же время, вице-президент США указал - встреча Путина и Трампа стоит затраченных на неё усилий."Дональд Трамп сказал мне сегодня в частном порядке: "Послушай, может быть, это сработает, может быть, и нет, но это стоит усилий. Стоит попытаться". Мы продолжим использовать дипломатическое влияние президента Соединенных Штатов, чтобы положить конец этому (украинском — Ред.) конфликту", — отметил Вэнс.При этом, подчеркнул Вэнс, США не считают, что контакты Путина и Зеленского перед встречей Путина и Трампа на Аляске были бы продуктивными."Я не считаю, что это будет продуктивным", — подчеркнул Вэнс.В то же время, он признал, что США думают и над трёхсторонней встречей."Сейчас мы находимся на том этапе, когда пытаемся продумать график, когда эти три лидера могли бы сесть и обсудить прекращение конфликта", - указал вице-президент США.При этом Вэнс добавил, что США со своей стороны продолжают вести диалог с Киевом, в котором принимает участие сам американский вице-президент, а также американский госсекретарь Марко Рубио.О происходившем на Украине в минувшую неделю - в статье Павла Котова "Украина за неделю. Судьба конфликта может решиться на Аляске".
https://ukraina.ru/20250810/nezvanyy-gost-na-alyaske-i-dela-v-glukhomani-evropy-itogi-10-avgusta-1066773528.html
https://ukraina.ru/20250810/na-ucht-vozmus-a-voevat--shish-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-10-avgusta-1066761908.html
сша
украина
великобритания
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/11/1061123514_156:0:2645:1867_1920x0_80_0_0_e20943fa4a4eb4ff10b6056d310e0a33.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, дональд трамп, владимир путин, джей ди вэнс, фсб, сбу, fox news, сша, украина, великобритания
Эксклюзив, Хроники, Дональд Трамп, Владимир Путин, Джей Ди Вэнс, ФСБ, СБУ, Fox News, США, Украина, Великобритания

Пенсионеры как биодроны СБУ, результаты Вэнса. Главное на утро 11 августа

10:17 11.08.2025
 
© Фото : securityconference.org
- РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© Фото : securityconference.org
Читать в
ДзенTelegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
ФСБ сообщила об использовании украинскими спецслужбами российских пенсионеров. СМИ сообщили о результатах визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Лондон
Сотрудники украинских спецслужб обманом привлекли пять пенсионерок для убийств российских военных с помощью бомб, сообщила ФСБ.
"Для совершения терактов представители спецслужб Украины, <...>, привлекли пять женщин пенсионного возраста, у которых посредством звонков через зарубежные интернет-мессенджеры Telegram и WhatsApp обманным путем похитили денежные средства, хранящиеся в банковских учреждениях, а также полученные от принудительной продажи их жилья", — отмечалось в заявлении российской спецслужбы.
По телефону они представлялись сотрудниками ФСБ, МВД, Следственного комитета, генеральной и военной прокуратур и других ведомств.
Преступники обещали пенсионерам вернуть их деньги и оказывали них психологическое давление. Пожилых людей заставляли вести наблюдение за местами жительства и стоянками автомобилей военнослужащих. Их привлекали к хранению боевых СВУ, изъятых из оборудованных украинскими пособниками тайников, а также к непосредственно подрыву российских бойцов.
"Для совершения терактов пенсионеры должны были лично передавать военнослужащим СВУ, закамуфлированные под бытовые предметы, подрыв которых также привел бы и к гибели исполнителей, использовав их в качестве так называемых живых бомб", — рассказали в ведомстве.
Из опубликованного ФСБ видео следует, что одну из бомб замаскировали под шахматную доску. Её оставили на капоте автомобиля военного. Бомба должна была взорваться, когда военный открыл бы доску. Видео задержания пенсионерки обнародовала ФСБ. Ещё одна пенсионерка должна была проверить, сработала ли бомба.
"Мне позвонил мужчина, сказал все мои данные: место проживания, адрес, год рождения и потом он под предлогом того, что «Вы везде даёте свои паспортные данные» попросил назвать их. И я дала свои паспортные данные", - рассказала одна из задержанных пенсионерок.
Таким образом СБУ, ГУР Минобороны Украины и ряд других украинских структур используют россиян для совершения терактов в качестве смертников. Это позволяет избавляться от нежелательных свидетелей и не выплачивать им обещанное вознаграждение, подчеркнули в российской спецслужбе.
Возбуждены уголовные дела по статьям о теракте и незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств.
Федеральная Служба Безопасности призвала родственников пожилых россиян с защитить пенсионеров от вовлечения их в терроризм. В ФСБ напомнили, что силовики никогда не звонят по телефону или через интернет-мессенджеры по вопросам перевода и передачи денег.
- РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Вчера, 18:30
Незваный гость на Аляске и дела в глухомани Европы. Итоги 10 августаСМИ сообщили о том, что Владимир Зеленский может прибыть на Аляску во время встречи там президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил об усталости Соединённых Штатов от конфликта на Украине
Успехи Вэнса
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе переговоров в Великобритании добился серьезного успеха в вопросе завершения конфликта на Украине, пишет портал Axios со ссылкой на американского чиновника.
Как сообщило издание, многочасовые встречи Вэнса привели к "значительному прогрессу" в достижении цели президента США Дональда Трампа по урегулированию кризиса.
Ранее, 9 августа, глава министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми провёл переговоры, на которых присутствовали Вэнс, европейские советники по нацбезопасности, а также глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший министр обороны Украины, секретарь СНБО Рустем Умеров.
По информации газеты The New York Times, на этой встрече представители Брюсселя и Киева потребовали от Вашингтона гарантий безопасности в рамках будущего соглашения по урегулированию. Кроме того, по данным Axios, они назвали первым шагом на пути к урегулированию немедленное прекращение огня. При этом Украина, по их мнению, не должна уступать территории в обмен на перемирие.
Однако сам Вэнс в интервью Fox News заявил, что США стремятся к урегулированию, приемлемому для обеих стран.
"И россияне, и украинцы, вероятно, в конечном итоге будут недовольны", — заявил он в интервью Fox News.
- РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Вчера, 13:17
"На учёт возьмусь, а воевать — шиш", обстрелы и налёты. Главное на 13:00 10 августаКоалиция желающих не горит желанием отправлять войска на Украину. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Также Вэнс сообщил, что США находятся в процессе согласования времени, когда президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут сесть за стол переговоров и обсудить прекращение конфликта на Украине. В то же время, вице-президент США указал - встреча Путина и Трампа стоит затраченных на неё усилий.
"Дональд Трамп сказал мне сегодня в частном порядке: "Послушай, может быть, это сработает, может быть, и нет, но это стоит усилий. Стоит попытаться". Мы продолжим использовать дипломатическое влияние президента Соединенных Штатов, чтобы положить конец этому (украинском — Ред.) конфликту", — отметил Вэнс.
При этом, подчеркнул Вэнс, США не считают, что контакты Путина и Зеленского перед встречей Путина и Трампа на Аляске были бы продуктивными.
"Я не считаю, что это будет продуктивным", — подчеркнул Вэнс.
В то же время, он признал, что США думают и над трёхсторонней встречей.
"Сейчас мы находимся на том этапе, когда пытаемся продумать график, когда эти три лидера могли бы сесть и обсудить прекращение конфликта", - указал вице-президент США.
При этом Вэнс добавил, что США со своей стороны продолжают вести диалог с Киевом, в котором принимает участие сам американский вице-президент, а также американский госсекретарь Марко Рубио.
О происходившем на Украине в минувшую неделю - в статье Павла Котова "Украина за неделю. Судьба конфликта может решиться на Аляске".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивХроникиДональд ТрампВладимир ПутинДжей Ди ВэнсФСБСБУFox NewsСШАУкраинаВеликобритания
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:22Нацисты ВСУ пытаются вплавь покинуть Клебан-Быкский котел
10:39Пушилин рассказал о росте числа военнопленных ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища
10:18О воде и не только. Что сегодня тревожит дончан
10:17Пенсионеры как биодроны СБУ, результаты Вэнса. Главное на утро 11 августа
10:04Подрыв вице-мэра Ставрополя организовали украинские спецслужбы - ФСБ
09:20Изменения линии фронта за минувшие сутки
08:47Опасные "шахматы": спецслужбы Украины используют российских пенсионеров для совершения терактов
08:19Главное за ночь 11 августа
08:13О предателях среди творцов в России и хорошем кино — композитор фильма "Тимур и его команда" Батурин
08:00Недоминистр иностранных дел Александр Шульгин
08:00В Благовещенске задержали мужчину за подготовку диверсии на Транссибе - ФСБ
07:35ВСУ ночью атаковали дронами РФ, погибли люди
07:17Российские "Герани" ударили по объектам ВСУ в оккупированной части ДНР
07:15Глубоко зарытая окопно-траншейная оборона: почему ВСУ отказываются от "технологичной" модели
07:00Ростислав Ищенко: Трамп угрожает всему миру, потому что американцы все еще верят в исключительность США
06:40"Цена взятия Калининграда будет огромной": Станислав Крапивник предупредил НАТО о последствиях
06:20Конструкция посыпалась: Алехин объяснил, почему у ВСУ обрушилась "пористая" концепция обороны
06:00"Нам остается полагаться только на ядерную угрозу": аналитик объяснил позицию РФ в противостоянии с НАТО
05:30Третья встреча в Стамбуле стала переломной: Павлив о том, как рабочие группы заменяют громкие декларации
05:13Националисты угрожают "огромным внутренним конфликтом", если Киев пойдёт на уступки Москве - эксперты
Лента новостейМолния