Головокружение от успехов. Зачем Баку заигрывает с Киевом - 11.08.2025
Головокружение от успехов. Зачем Баку заигрывает с Киевом
Головокружение от успехов. Зачем Баку заигрывает с Киевом - 11.08.2025 Украина.ру
Головокружение от успехов. Зачем Баку заигрывает с Киевом
Азербайджан продолжает транслировать свою антироссийскую риторику. Дошло до того, что Баку грозит Москве снять эмбарго на поставки своего вооружения Киеву
2025-08-11T16:59
2025-08-11T17:23
эксклюзив
азербайджан
россия
ильхам алиев
никол пашинян
армения
украина
С Арменией порешали...В последнее время Азербайджан, что называется, "на коне". При посредничестве американцев на днях был сделан серьезный шаг к урегулированию противостояния с Арменией, переориентация на Турцию как главного регионального союзника идет полным ходом, а в адрес России азербайджанские власти продолжают посылать все новые угрозы.Два года назад Баку силой устранил главный раздражающий фактор в отношениях с Армений – Нагорный Карабах. Бывшая все это время никем не признанной республика прекратила свое существование, а ее территории вошли в состав Азербайджана уже де-факто.Армения времен Никола Пашиняна не то, чтобы не возражала, но и особо ломать копья вокруг Карабаха не стала, предпочтя дальше дрейфовать на Запад, видя в этом свой стратегический курс. Апофеозом этого "геть від Москви" по-армянски стало принятие в марте этого года закона о начале вступления этой страны в ЕС.Неважно, что до Евросоюза Армении как до луны и статус кандидата (хотя сейчас нет и этого) может так ни во что и не перерасти (в Турции об этом хорошо знают), но важна сама декларация о намерениях.Под этим соусом и прошло недавнее подписание декларации между Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в присутствии Дональда Трампа в Вашингтоне. Этот документ должен стать прологом к окончательному восстановлению отношений между двумя странами.Свой профит в итоге сейчас получили все три стороны – Баку имеет транзитный коридор в свой эксклав Нахичевань через армянскую территорию, Ереван – контроль за этим коридором через совместную с американцами компанию, а Вашингтон, помимо коммерческого успеха, также укрепляет свой имидж миротворца.Также стоит упомянуть, что появление США в Закавказье становится еще одним рычагом давления на Иран, так как именно по северной иранской границе пройдет часть этого маршрута. Такое положение ожидаемо вызывает озабоченность Тегерана, который пока обещает вернуться к этой теме в своих консультациях c Арменией и Азербайджаном....на очереди Россия?Параллельно с успехами на дипломатическом поприще Баку не стесняется оказывать давление на Россию.Поводом к этому стала катастрофа рейса Баку-Грозный "Азербайджанских авиалиний" в Казахстане в конце прошлого года. Азербайджанские власти уверены, что Россия должна признать свою ответственность за эту катастрофу, так как этот борт якобы был непреднамеренно сбит российской ПВО и выплатить родственникам погибших и пострадавших компенсации.С этого момента отношения двух стран пошли по нисходящей. В Баку под формальным предлогом было закрыто представительство Россотрудничества, а Алиев не полетел в Москву на празднование 80-летия Победы.В конце июня в Екатеринбурге российские правоохранители задержали полсотни человек, выходцев из Азербайджана, состоявших в преступной группе, которой инкриминируются убийства и покушения на убийство. При задержании скончались двое – один из подозреваемых умер от проблем с сердцем, причины гибели другого устанавливаются.В Баку это все расценили как агрессию против своих соотечественников и потребовали от Кремля принять меры и снова извиняться.Вскоре азербайджанские правоохранительные органы провели обыски в агентстве Sputnik Азербайджан, в результате которых под арест угодили глава редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов, которых обвинили в работе на ФСБ.После этого антироссийская риторика в Баку вспыхивает при малейшей искре.Недавно, например, одно из российских государственных СМИ назвало нынешний город в Нагорном Карабахе Ханкенди Степанакертом, после чего азербайджанский МИД потребовал исправить это. В противном случае, пригрозили во внешнеполитическом ведомстве, местные медиа начнут употреблять "исторические названия" городов РФ.Реверансы Киеву со стороны БакуОтдельное место в отношениях Москвы и Баку занимает украинский вопрос. Тема эта чрезвычайно чувствительна для России, поэтому Азербайджан не упускает возможности заигрывать с украинцами, демонстрируя тем самым свои намерения.Лакмусовой бумажкой стал проведенный в июле медиафорум в Шуше, в работе которого поучаствовал Алиев. На мероприятие пригласили представителей Украины, которые воспользовались этим для своего пиара.Так, одна из украинских журналисток подарила президенту Азербайджана набор шевронов ВСУ и получила в ответ от него пожелание "продолжать также". Возможность лично задать свой вопрос Алиеву получил и одиозный Дмитрий Гордон*. В диалоге с ним азербайджанский лидер посоветовал украинцам "никогда не соглашаться на оккупацию".Но все это пока лишь слова, цветочки, пусть и произнесенные первым лицом государства. Ягодки, как дает понять Баку, еще впереди, а именно возможная отправка оружия на Украину.Стоит оговориться, что на серьезном уровне такую идею в Баку еще не озвучивали, однако подконтрольные властям СМИ такой сценарий уже обсуждают. В качестве соответствующего намека можно расценить принятое на днях решение Алиева послать на Украину гуманитарной помощи на 2 млн долларов. Такое было и раньше, однако в нынешних условиях этот жест имеет особое значение. Поводом к очередному обострению отношений могли стать удары ВС РФ по инфраструктуре азербайджанской компании SOCAR на Украине.Речь идет о ракетном ударе по селу Орловка Одесской области недалеко от границы с Румынией.Как сообщили телеграм-каналы, атакована была местная газоизмерительная станция, через которую проходят поставки газа через румынскую территорию. В конце июля "Нафтогаз" сообщил, что впервые заключил контракт на импорт голубого топлива из Азербайджана через Болгарию и Румынию. Предположительно, этот газ и шел в страну через Орловку.В Азербайджане после этого удара явно занервничали. Алиев созвонился с Владимиром Зеленским и обсудил эту тему с ним. В СМИ отправился лишь сухой комментарий о намерении двух стран развивать сотрудничество, несмотря на последние события.Возникает вопрос, насколько далеко готовы зайти РФ и Азербайджан в своей конфронтации? Передача азербайджанского оружия ВСУ не способна переломить ход боевых действий. Украинцы вряд ли получат от Баку современное западное, главным образом, турецкое вооружение и уж тем более технику, поставленную Россией. Все это Азербайджану нужно самому. Расчехлить могут советские образцы и тем и отделаться, однако здесь важен не практический эффект, а именно символический.О каком-либо сотрудничестве РФ и Азербайджана можно будет забыть после такого надолго. России же есть чем ответить в случае чего. Перекрыть кислород азербайджанскому бизнесу в РФ – и Баку почувствует огромные убытки.В любом случае, история с Азербайджаном ставит вопрос о всей российской политике не только в Закавказье, но и по всему бывшему СССР. Прецедент Баку показывает, что от любви до ненависти – один шаг, хотя и готовят его годами. *Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаМнение депутата Госдумы Анатолия Вассермана о ситуации с Азербайджаном - в его интервью изданию Украина.ру Англосаксы давят на Азербайджан со страшной силой, чтобы лишить Россию пути в Индию.
азербайджан
россия
армения
украина
Павел Котов
эксклюзив, азербайджан, россия, ильхам алиев, никол пашинян, армения, украина
Эксклюзив, Азербайджан, Россия, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Армения, Украина

Головокружение от успехов. Зачем Баку заигрывает с Киевом

16:59 11.08.2025 (обновлено: 17:23 11.08.2025)
 
Павел Котов
автор издания Украина.ру
Азербайджан продолжает транслировать свою антироссийскую риторику. Дошло до того, что Баку грозит Москве снять эмбарго на поставки своего вооружения Киеву
С Арменией порешали...
В последнее время Азербайджан, что называется, "на коне". При посредничестве американцев на днях был сделан серьезный шаг к урегулированию противостояния с Арменией, переориентация на Турцию как главного регионального союзника идет полным ходом, а в адрес России азербайджанские власти продолжают посылать все новые угрозы.
Два года назад Баку силой устранил главный раздражающий фактор в отношениях с Армений – Нагорный Карабах. Бывшая все это время никем не признанной республика прекратила свое существование, а ее территории вошли в состав Азербайджана уже де-факто.
Армения времен Никола Пашиняна не то, чтобы не возражала, но и особо ломать копья вокруг Карабаха не стала, предпочтя дальше дрейфовать на Запад, видя в этом свой стратегический курс. Апофеозом этого "геть від Москви" по-армянски стало принятие в марте этого года закона о начале вступления этой страны в ЕС.
Неважно, что до Евросоюза Армении как до луны и статус кандидата (хотя сейчас нет и этого) может так ни во что и не перерасти (в Турции об этом хорошо знают), но важна сама декларация о намерениях.
Под этим соусом и прошло недавнее подписание декларации между Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в присутствии Дональда Трампа в Вашингтоне. Этот документ должен стать прологом к окончательному восстановлению отношений между двумя странами.
Свой профит в итоге сейчас получили все три стороны – Баку имеет транзитный коридор в свой эксклав Нахичевань через армянскую территорию, Ереван – контроль за этим коридором через совместную с американцами компанию, а Вашингтон, помимо коммерческого успеха, также укрепляет свой имидж миротворца.
Также стоит упомянуть, что появление США в Закавказье становится еще одним рычагом давления на Иран, так как именно по северной иранской границе пройдет часть этого маршрута. Такое положение ожидаемо вызывает озабоченность Тегерана, который пока обещает вернуться к этой теме в своих консультациях c Арменией и Азербайджаном.
...на очереди Россия?
Параллельно с успехами на дипломатическом поприще Баку не стесняется оказывать давление на Россию.
Поводом к этому стала катастрофа рейса Баку-Грозный "Азербайджанских авиалиний" в Казахстане в конце прошлого года. Азербайджанские власти уверены, что Россия должна признать свою ответственность за эту катастрофу, так как этот борт якобы был непреднамеренно сбит российской ПВО и выплатить родственникам погибших и пострадавших компенсации.
1 июля, 13:20
Недружественный Азербайджан: с чего все началось и к чему приведет
Азербайджан продолжает серию эскалационных шагов в отношении РФ. В понедельник, 30 июня, в Баку были задержаны главред глава Spuntik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов
С этого момента отношения двух стран пошли по нисходящей. В Баку под формальным предлогом было закрыто представительство Россотрудничества, а Алиев не полетел в Москву на празднование 80-летия Победы.
В конце июня в Екатеринбурге российские правоохранители задержали полсотни человек, выходцев из Азербайджана, состоявших в преступной группе, которой инкриминируются убийства и покушения на убийство. При задержании скончались двое – один из подозреваемых умер от проблем с сердцем, причины гибели другого устанавливаются.
В Баку это все расценили как агрессию против своих соотечественников и потребовали от Кремля принять меры и снова извиняться.
Вскоре азербайджанские правоохранительные органы провели обыски в агентстве Sputnik Азербайджан, в результате которых под арест угодили глава редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов, которых обвинили в работе на ФСБ.
После этого антироссийская риторика в Баку вспыхивает при малейшей искре.
Недавно, например, одно из российских государственных СМИ назвало нынешний город в Нагорном Карабахе Ханкенди Степанакертом, после чего азербайджанский МИД потребовал исправить это. В противном случае, пригрозили во внешнеполитическом ведомстве, местные медиа начнут употреблять "исторические названия" городов РФ.
Реверансы Киеву со стороны Баку
Отдельное место в отношениях Москвы и Баку занимает украинский вопрос. Тема эта чрезвычайно чувствительна для России, поэтому Азербайджан не упускает возможности заигрывать с украинцами, демонстрируя тем самым свои намерения.
Лакмусовой бумажкой стал проведенный в июле медиафорум в Шуше, в работе которого поучаствовал Алиев. На мероприятие пригласили представителей Украины, которые воспользовались этим для своего пиара.
Так, одна из украинских журналисток подарила президенту Азербайджана набор шевронов ВСУ и получила в ответ от него пожелание "продолжать также". Возможность лично задать свой вопрос Алиеву получил и одиозный Дмитрий Гордон*. В диалоге с ним азербайджанский лидер посоветовал украинцам "никогда не соглашаться на оккупацию".
Но все это пока лишь слова, цветочки, пусть и произнесенные первым лицом государства. Ягодки, как дает понять Баку, еще впереди, а именно возможная отправка оружия на Украину.
Стоит оговориться, что на серьезном уровне такую идею в Баку еще не озвучивали, однако подконтрольные властям СМИ такой сценарий уже обсуждают. В качестве соответствующего намека можно расценить принятое на днях решение Алиева послать на Украину гуманитарной помощи на 2 млн долларов. Такое было и раньше, однако в нынешних условиях этот жест имеет особое значение.
Поводом к очередному обострению отношений могли стать удары ВС РФ по инфраструктуре азербайджанской компании SOCAR на Украине.
Речь идет о ракетном ударе по селу Орловка Одесской области недалеко от границы с Румынией.
Как сообщили телеграм-каналы, атакована была местная газоизмерительная станция, через которую проходят поставки газа через румынскую территорию. В конце июля "Нафтогаз" сообщил, что впервые заключил контракт на импорт голубого топлива из Азербайджана через Болгарию и Румынию. Предположительно, этот газ и шел в страну через Орловку.
В Азербайджане после этого удара явно занервничали. Алиев созвонился с Владимиром Зеленским и обсудил эту тему с ним. В СМИ отправился лишь сухой комментарий о намерении двух стран развивать сотрудничество, несмотря на последние события.

"Азербайджанская SOCAR является лидером по количеству уплаченных Киеву налогов, третьей компанией по объему продаж топлива на Украине. То есть, в том числе и азербайджанским бензином и дизелем заправляется транспорт и техника ВСУ. Пусть, пока и неофициально, объявляя о намерении поставлять оружие Украине, Баку вступает в очень опасную игру. Азербайджан после этого будет рассматриваться Россией исключительно как противник со всеми вытекающими последствиями", - прокомментировал автор проекта WarGonzo Дмитрий Селезнев.

Возникает вопрос, насколько далеко готовы зайти РФ и Азербайджан в своей конфронтации?
Передача азербайджанского оружия ВСУ не способна переломить ход боевых действий. Украинцы вряд ли получат от Баку современное западное, главным образом, турецкое вооружение и уж тем более технику, поставленную Россией. Все это Азербайджану нужно самому. Расчехлить могут советские образцы и тем и отделаться, однако здесь важен не практический эффект, а именно символический.
О каком-либо сотрудничестве РФ и Азербайджана можно будет забыть после такого надолго. России же есть чем ответить в случае чего. Перекрыть кислород азербайджанскому бизнесу в РФ – и Баку почувствует огромные убытки.
В любом случае, история с Азербайджаном ставит вопрос о всей российской политике не только в Закавказье, но и по всему бывшему СССР. Прецедент Баку показывает, что от любви до ненависти – один шаг, хотя и готовят его годами.
*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Мнение депутата Госдумы Анатолия Вассермана о ситуации с Азербайджаном - в его интервью изданию Украина.ру Англосаксы давят на Азербайджан со страшной силой, чтобы лишить Россию пути в Индию.
