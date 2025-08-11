Военный эксперт Михаил Поликарпов: России для освобождения ДНР потребуется Изюм-Барвенковская операция - 11.08.2025 Украина.ру
Военный эксперт Михаил Поликарпов: России для освобождения ДНР потребуется Изюм-Барвенковская операция
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Судя по сообщениям в СМИ, на встрече Путина и Трампа предполагается обмен территорий, когда оставшаяся часть Донбасса вместе со Славянско-Краматорской агломерацией должна будет перейти под контроль России в обмен на небольшие кусочки Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей.Понятно, что Херсонская и Запорожская области – это наша территория, которую нельзя отдавать. Но даже если ВСУ сами уйдут из Донбасса, это уже будет для нас выгодно, потому что нам нужно получить Славянско-Краматорскую агломерацию в неразрушенном виде.Штурма ее надо избежать. Ее надо брать иным способом. Либо политическим, либо проведя глубокий ее охват через территорию Харьковской области с выходом на Лозовую, а оттуда – на Изюм. Если темпы нашего продвижения будут такими же, как сейчас, это займет много времени.Да, поступают сообщения, что наши войска рванули на 13 километров к Золотому Колодезю. Это хорошо. Мы перерубаем трассу, которая соединяет Доброполье и Краматорск. Но это все равно не поможет освободить Донбасс, потому что под контролем ВСУ остается дорога на Изюм. То, что мы отрезаем Краматорск с запада, не отрежет эту агломерацию от Харькова.Грубо говоря, для освобождения Славянско-Краматорской агломерации нам нужно проводить Изюм-Барвенковскую операцию, а, по меркам СВО, это очень глубокий тыл.Сейчас мы и так обходим агломерацию по степям. А ВСУ выстроили мощный оборонительный рубеж, прикрывающий ее с запада по реке Казенный Торец. Противник ждет, что мы ее будет штурмовать, обойдя с запада. И любая агломерация сегодня – это крепость с кучей бетонных и кирпичных зданий. А если эти здания начнут бомбить, они вообще превратятся в непроходимый лабиринт.Славянск для истории Русской весны – это вещь сакральная. Его все равно придется восстанавливать. Поэтому надо постараться сделать все, чтобы он достался нам целым. Либо договориться, либо обходить его, двигаясь на юг Харьковской области.При этом украинские военные, судя по картам, строят большую сеть укреплений вплоть до Ворсклы. Значительная часть Днепропетровской и Харьковской областей изрыты траншеями. Из этих опорников в лесополосах противника придется долго. И тут уже придется рассчитывать на то, что у Украины закончатся не укрепления и не дроны, а солдаты. Потому что даже украинские оптимисты считают, что нынешними темпами ВСУ закончатся через полтора года.Повторюсь, если Украина сейчас оставит нам Донбасс, то даже в случае возобновления боевых действий нам это будет выгодно. Во-первых, мы в Харьковской и Сумской областях держим 400 с лишним квадратных километров, а в Донбассе у них кусок в несколько тысяч квадратных километрах. Во-вторых, из Донбасса мы сможем наступать в любом направлении. То есть Украине этот размен невыгоден со всех точек зрения. Зеленский вряд ли на это пойдет.Более того, сейчас поступают сообщения, что Украина сосредотачивает силы на границе с Брянской области. Наверняка она попробует повторить сценарий Суджи, чтобы сорвать встречу Путина и Трампа.
Коллаж: Карта СВО. Поликарпов
Коллаж: Карта СВО. Поликарпов
Кирилл Курбатов
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Судя по сообщениям в СМИ, на встрече Путина и Трампа предполагается обмен территорий, когда оставшаяся часть Донбасса вместе со Славянско-Краматорской агломерацией должна будет перейти под контроль России в обмен на небольшие кусочки Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей.
Михаил Поликарпов интервью
14 июня 2024, 21:09
Михаил Поликарпов: Кто он?Военный историк и писатель
Понятно, что Херсонская и Запорожская области – это наша территория, которую нельзя отдавать. Но даже если ВСУ сами уйдут из Донбасса, это уже будет для нас выгодно, потому что нам нужно получить Славянско-Краматорскую агломерацию в неразрушенном виде.
Штурма ее надо избежать. Ее надо брать иным способом. Либо политическим, либо проведя глубокий ее охват через территорию Харьковской области с выходом на Лозовую, а оттуда – на Изюм. Если темпы нашего продвижения будут такими же, как сейчас, это займет много времени.
Да, поступают сообщения, что наши войска рванули на 13 километров к Золотому Колодезю. Это хорошо. Мы перерубаем трассу, которая соединяет Доброполье и Краматорск. Но это все равно не поможет освободить Донбасс, потому что под контролем ВСУ остается дорога на Изюм. То, что мы отрезаем Краматорск с запада, не отрежет эту агломерацию от Харькова.
Грубо говоря, для освобождения Славянско-Краматорской агломерации нам нужно проводить Изюм-Барвенковскую операцию, а, по меркам СВО, это очень глубокий тыл.
Сейчас мы и так обходим агломерацию по степям. А ВСУ выстроили мощный оборонительный рубеж, прикрывающий ее с запада по реке Казенный Торец. Противник ждет, что мы ее будет штурмовать, обойдя с запада. И любая агломерация сегодня – это крепость с кучей бетонных и кирпичных зданий. А если эти здания начнут бомбить, они вообще превратятся в непроходимый лабиринт.
Славянск для истории Русской весны – это вещь сакральная. Его все равно придется восстанавливать. Поэтому надо постараться сделать все, чтобы он достался нам целым. Либо договориться, либо обходить его, двигаясь на юг Харьковской области.
При этом украинские военные, судя по картам, строят большую сеть укреплений вплоть до Ворсклы. Значительная часть Днепропетровской и Харьковской областей изрыты траншеями. Из этих опорников в лесополосах противника придется долго. И тут уже придется рассчитывать на то, что у Украины закончатся не укрепления и не дроны, а солдаты. Потому что даже украинские оптимисты считают, что нынешними темпами ВСУ закончатся через полтора года.
Повторюсь, если Украина сейчас оставит нам Донбасс, то даже в случае возобновления боевых действий нам это будет выгодно. Во-первых, мы в Харьковской и Сумской областях держим 400 с лишним квадратных километров, а в Донбассе у них кусок в несколько тысяч квадратных километрах. Во-вторых, из Донбасса мы сможем наступать в любом направлении. То есть Украине этот размен невыгоден со всех точек зрения. Зеленский вряд ли на это пойдет.
Более того, сейчас поступают сообщения, что Украина сосредотачивает силы на границе с Брянской области. Наверняка она попробует повторить сценарий Суджи, чтобы сорвать встречу Путина и Трампа.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
