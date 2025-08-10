Россия ломает правила игры: Краснов рассказал о новом прорыве в переговорах с США - 10.08.2025 Украина.ру
Россия ломает правила игры: Краснов рассказал о новом прорыве в переговорах с США
Россия ломает правила игры: Краснов рассказал о новом прорыве в переговорах с США - 10.08.2025
Россия ломает правила игры: Краснов рассказал о новом прорыве в переговорах с США
Российская дипломатия перешла к более гибкой тактике ведения переговоров с западными партнерами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
2025-08-10T07:00
2025-08-10T07:00
"Думаю, предложения делаются перманентно, идёт переговорный процесс. И, похоже, наша дипломатия наконец-то перешла от монолитного стояния на неизменных позициях к разговору об интересах сторон", — констатировал эксперт.Краснов пояснил новый подход: "При таком подходе вместо "невозможно" говорят "возможно, если...". И переговорный процесс начинает двигаться вперёд — предлагаются свои варианты, оцениваются предложения другой стороны"."Сами же предложения остаются неизменными, России нужно не многое, но лишь жизненно необходимое — безопасность", — подчеркнул историк. При этом он отметил: "Разумность этой позиции в Вашингтоне понимают, но, как при подготовке любой сделки, стараются "отжать по максимуму"".
Россия ломает правила игры: Краснов рассказал о новом прорыве в переговорах с США

07:00 10.08.2025
 
© Фото : fabrikasimf, FreepikРоссия США флаг
Россия США флаг - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© Фото : fabrikasimf, Freepik
Российская дипломатия перешла к более гибкой тактике ведения переговоров с западными партнерами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
"Думаю, предложения делаются перманентно, идёт переговорный процесс. И, похоже, наша дипломатия наконец-то перешла от монолитного стояния на неизменных позициях к разговору об интересах сторон", — констатировал эксперт.
Краснов пояснил новый подход: "При таком подходе вместо "невозможно" говорят "возможно, если...". И переговорный процесс начинает двигаться вперёд — предлагаются свои варианты, оцениваются предложения другой стороны".
"Сами же предложения остаются неизменными, России нужно не многое, но лишь жизненно необходимое — безопасность", — подчеркнул историк. При этом он отметил: "Разумность этой позиции в Вашингтоне понимают, но, как при подготовке любой сделки, стараются "отжать по максимуму"".
Полный текст материала Анны Черкасовой "Кто кому сделал подарок? Дмитрий Краснов о встрече Путина и Трампа после визита Уиткоффа в РФ" на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров России и США — в статье Алексея Туманова "Путин не должен встречаться с Зеленским. Трамп опроверг слухи" на сайте Украина.ру.
