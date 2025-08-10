https://ukraina.ru/20250810/rossiya-lomaet-pravila-igry-krasnov-rasskazal-o-novom-proryve-v-peregovorakh-s-ssha-1066677422.html
Россия ломает правила игры: Краснов рассказал о новом прорыве в переговорах с США
Российская дипломатия перешла к более гибкой тактике ведения переговоров с западными партнерами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
"Думаю, предложения делаются перманентно, идёт переговорный процесс. И, похоже, наша дипломатия наконец-то перешла от монолитного стояния на неизменных позициях к разговору об интересах сторон", — констатировал эксперт.Краснов пояснил новый подход: "При таком подходе вместо "невозможно" говорят "возможно, если...". И переговорный процесс начинает двигаться вперёд — предлагаются свои варианты, оцениваются предложения другой стороны"."Сами же предложения остаются неизменными, России нужно не многое, но лишь жизненно необходимое — безопасность", — подчеркнул историк. При этом он отметил: "Разумность этой позиции в Вашингтоне понимают, но, как при подготовке любой сделки, стараются "отжать по максимуму"".Полный текст материала Анны Черкасовой "Кто кому сделал подарок? Дмитрий Краснов о встрече Путина и Трампа после визита Уиткоффа в РФ" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров России и США — в статье Алексея Туманова "Путин не должен встречаться с Зеленским. Трамп опроверг слухи" на сайте Украина.ру.
