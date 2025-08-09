"Сувалкский коридор — ключ к спасению Калининграда": Крапивник о стратегии прорыва блокады - 09.08.2025 Украина.ру
"Сувалкский коридор — ключ к спасению Калининграда": Крапивник о стратегии прорыва блокады
Прорыв Сувалкского коридора станет единственным способом спасения Калининграда в случае полномасштабного конфликта с НАТО, причем российская армия может повторить успешный опыт 1944 года. Таким мнением в беседе с журналистами издания Украина.ру поделился подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
Эксперт подчеркнул исторические права России на эти территории: "Мы эту территорию при Петре I купили у шведов. Несмотря на то, что русские войска там давно стояли. Это наша собственность, на которой они сидят и хают нас". По его словам, стратегически важно взять под контроль не просто коридор, а всю границу Калининградской области."НАТО это понимает. Поэтому закачивает в Прибалтику кучу войск. Но мы ее ликвидируем, чтобы обезопасить не только Калининград, но и ликвидировать угрозу для Санкт-Петербурга, Пскова и других северо-западных территорий, до которых они могут достать ракетными войсками и самолетами", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Даже если НАТО с большим трудом захватит Калининград, Россия все равно его отобьет" на сайте Украина.ру.
Прорыв Сувалкского коридора станет единственным способом спасения Калининграда в случае полномасштабного конфликта с НАТО, причем российская армия может повторить успешный опыт 1944 года. Таким мнением в беседе с журналистами издания Украина.ру поделился подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
"На самом деле по лесам и болотам мы уже прорывались. В 1944 году во время Белорусской операции так была уничтожена группа армий "Центр". Немцы не верили, что танки Т-34 можно переправить на плотах. Прорвались, окружили различные группировки и уничтожили их. Не знаю, извлекли ли западники из этого урок", — заявил Крапивник.
Эксперт подчеркнул исторические права России на эти территории: "Мы эту территорию при Петре I купили у шведов. Несмотря на то, что русские войска там давно стояли. Это наша собственность, на которой они сидят и хают нас".
По его словам, стратегически важно взять под контроль не просто коридор, а всю границу Калининградской области.
"НАТО это понимает. Поэтому закачивает в Прибалтику кучу войск. Но мы ее ликвидируем, чтобы обезопасить не только Калининград, но и ликвидировать угрозу для Санкт-Петербурга, Пскова и других северо-западных территорий, до которых они могут достать ракетными войсками и самолетами", — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Даже если НАТО с большим трудом захватит Калининград, Россия все равно его отобьет" на сайте Украина.ру.
О кризисе патриотического воспитания, миссии педагога, боевом пути и ранении на фронте — в материале Игоря Гомольского "Дмитрий "Сухарь" Гудуш: Надоело терпеть, что нерусь натравляет вырусь на мою Родину".
