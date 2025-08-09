"Сувалкский коридор — ключ к спасению Калининграда": Крапивник о стратегии прорыва блокады

Дмитрий Голубовский: Если Россия остановится на Украине сейчас, ее новые границы будут оспорены в будущем

России необходим контроль над Северным Причерноморьем. Только это обеспечит долгосрочную безопасность. И нам не надо с этим медлить. Потому что в будущем мы можем столкнуться с ситуацией, когда Европа от теоретических рассуждений на тему отправки войск на Украину сможет перейти к практическим действиям.