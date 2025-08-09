https://ukraina.ru/20250809/sud-po-krokusu-yadernye-rakety-peregovory-s-ssha-i-estonskie-vorota-nedelya-v-fotografiyakh-1066660816.html

Суд по "Крокусу", ядерные ракеты, переговоры с США и эстонские ворота. Неделя в фотографиях

Эстония возводит барьеры на границе, Россия снимает ограничения на ракеты. В день годовщины вторжения в Курскую область прошли переговоры президента России Владимира Путина с американским спецпредставителем

В субботу, 2 августа, в России отмечали день Воздушно-десантных войск (ВДВ). В 2025 году им исполнилось 95 лет. В этот день традиционно проводится крестный ход по Ильинке в Москве — от храма Илии Пророка до Лобного места.Еще одна важная традиция — возложение цветов к могилам погибших десантников. В Москве венки несут к памятнику воинам 6-й роты и могиле Маргелова, в Петербурге — к памятнику командующего ВДВ. В других городах чествуют героев-десантников у местных мемориалов.Кроме того, десантники встречаются с сослуживцами, купаются в фонтанах, участвуют в автопробегах и просто вспоминают армейские будни. В этот день принято надевать голубой берет и тельняшку.Тем временем на Украине 2 августа в Виннице вспыхнул протест после попытки штурма стадиона, куда сотрудники ТЦК согнали около сотни военнообязанных.По информации украинских СМИ, в ночь на субботу местные жительницы начали штурмовать городской стадион "Локомотив", куда ранее привезли около сотни мужчин для мобилизации. Сообщалось, что их родственники смогли выломать ворота, ведущие на территорию спорткомплекса. По некоторым данным, сотрудники полиции и военкомата успели вывести задержанных через другой вход.В воскресенье, 3 августа, Эстония начала установку ограждения на границе с Россией. На мосту Дружбы из Ивангорода в Нарву, со стороны Эстонии была размещены массивные металлические ворота.Эти ворота станут частью системы дорожных блокираторов, которые позволят быстро перекрывать проезд транспорта в случае необходимости, заявил руководитель Нарвского пограничного пункта Антти Ээнсалу. Кроме того, на подъездах к границе в Нарве устанавливаются выдвижные дорожные блокираторы.Также в воскресенье впервые за 625 лет начал извергаться вулкан Крашенинникова, активизировался вулкан Авачинский, началось излияние лавовых потоков на Ключевском. К увеличению вулканической активности привело крупнейшее землетрясение на Камчатке 30 июля.В понедельник, 4 августа, МИД РФ заявил, что Россия отказывается от самоограничения на размещение ракет средней и меньшей дальности сухопутного базирования (РСМД). Там констатировали исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория.В российском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что Москва добровольно придерживалась моратория по РСМД даже после истечения соответствующего договора в 2019 году, но Запад эту инициативу проигнорировал.В тот же день бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что военная помощь Евросоюза Украине остается замороженной из-за позиции Венгрии. По его словам, Будапешт не только блокирует выделение средств Киеву, но и может инициировать приостановку действующих санкций против России.При этом Боррель подчеркнул, что Евросоюз не намерен отказываться от принципа единогласия при принятии решений, несмотря на растущие трудности, вызванные вето отдельных стран.В понедельник также второй западный окружной военный суд начал рассматривать по существу уголовное дело о теракте в концертном зале "Крокус сити холл".22 марта 2024 года в подмосковном Красногорске произошла страшная трагедия. Во время концерта в зале "Крокус сити холл" боевики открыли огонь по зрителям из автоматического оружия и подожгли помещение.По последним официальным данным, в результате нападения погибли 149 человек, еще один числится пропавшим без вести. Количество пострадавших достигло 609 человек. Материальный ущерб от теракта оценивается примерно в 6 миллиардов рублей.Во вторник, 5 августа, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Глава киевского режима поблагодарил американского лидера за усилия по достижению "честного и длительного мира" на Украине.В тот же день суд в Кишиневе приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам в исправительной колонии общего режима. Она признана виновной за "незаконное финансирование политических партий и избирательных кампаний, нарушение порядка управления финансовыми средствами политических партий и избирательных фондов".В среду, 6 августа, президент России Владимир Путин провел встречу со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом, которая продлилась около трех часов. Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал разговор полезным и конструктивным. По его словам, обсуждались две темы: украинский кризис и перспективы развития стратегического партнёрства между РФ и США. Отмечалось, что до прибытия в Кремль спецпосланник президента США и глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прогулялись по парку "Зарядье" в Москве.После прошедшей встречи Путина и Уиткоффа глава РФПИ Дмитриев опубликовал в своих соцсетях пост с подписью "Диалог восторжествует".Тот день стал годовщиной вторжения ВСУ в Курскую область. В среду во всех храмах региона прошли поминальные панихиды по жертвам вторжения украинских войск, произошедшего год назад. В память о погибших в одно время по всему региону раздался колокольный звон.6 августа 2024 ВСУ при прямой поддержке НАТО вторглись в Курскую область, рассчитывая на блицкриг к Курской АЭС и Курчатову. Противник сумел захватить Суджу и создать угрозу окружения ряда российских подразделений у границы. Казалось, ещё шаг, и Украина получит свой "тактический успех" на территории РФ.Тогда же, 6 августа, Кароль Навроцкий официально вступил в должность президента Польши сроком на пять лет. Присягу у Навроцкого в соответствии с протоколом принял спикер сейма Шимон Холовня.Кроме того, в среду в Хиросиме прошли протесты в день годовщины ядерной бомбардировки. Люди вышли с протестами против ядерного оружия и призывали к ядерному разоружению.Между тем в Парке мира прошла официальная церемония памяти погибших. Отмечалось, что в ней приняли участие около 55 тысяч человек. Мэр Хиросимы разместил на территории мемориала обновленный список погибших. Сейчас он насчитывает 349 246 имен.В четверг, 7 августа, Дональд Трамп прокомментировал сообщения СМИ о якобы условии перед встречей с Владимиром Путиным, а также прояснил судьбу озвученного им ранее ультиматума. По словам главы Белого дома, для встречи президентов России США не требуется встреча Путина с Владимиром Зеленским. Кроме того, Трамп ответил на вопрос, остается ли в силе ультиматум в отношении России. "Это будет зависеть от него (Путина — Ред.). Посмотрим, что он скажет. Это будет зависеть от него", — сказал президент США.В пятницу, 8 августа, пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин позвонил главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, чтобы рассказать о ходе диалога с США по украинскому кризису, в том числе об итогах своей встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Кроме того, российский лидер провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. После беседы белорусский глава государства заявил, что Путин может согласиться на воздушное перемирие с Украиной, "но на этот шаг одновременно должен пойти и Киев". В пятницу президент РФ также пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином, который изложил принципиальную позицию Китая в отношении украинского кризиса, отметив, что "простых решений сложных вопросов не существует".До этого Путин обсудил с президентом Узбекистана двустороннее сотрудничество, в том числе в торгово-экономической и энергетической областях.

