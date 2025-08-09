https://ukraina.ru/20250809/samaya-vazhnaya-chast-soldatskogo-garderoba-prochnaya-obuv-na-fronte-sokhranyaet-zhizn-i-zdorove-1066430341.html

Самая важная часть солдатского гардероба. Прочная обувь на фронте сохраняет жизнь и здоровье

Самая важная часть солдатского гардероба. Прочная обувь на фронте сохраняет жизнь и здоровье

Хорошая и прочная обувь - это не просто важная составная часть "солдатского гардероба в зоне СВО. "Едва ли не самая важная,- поделился со мной боевой офицер, успевший повоевать еще в чеченскую кампанию Николай Орешкин.

- В последней командировке у меня лично было 5 пар: ботинки, ботинки горные, сапоги резиновые, сапоги юфтевые и кеды, - продолжил объяснять опытный военный. - Но я жалел, что не взял кирзовых сапог. Их, как и портянки, не стоит списывать "в запас". У нас делают неплохие ботинки, особенно для коммерческих структур. От меха надо отказаться, лучше взять на размер больше и хорошие стельки. Шнурки — расходный материал, и они в дефиците. Различные веревочки и стропы — плохая им замена. Бери запасные шнурки, длинные и прочные."Споры по поводу обуви не умолкают. Ее выбор на любителя. К примеру, во время боевых действий на Северном Кавказе многие в горах зимой носили "берцы", летом – кроссовки. На засады в высокогорье приходилось брать валенки. Кирзовые сапоги с портянками, которые выдавали личному составу некоторых частей, считались для горных условий неудобными. Как тут не вспомнить легендарного русского генерала Ермолова, который разрешил солдатам в горах носить обыкновенные лапти. А ведь это легкая обувь, правда, как и кроссовки, недолговечная. В зеленой зоне лучше ботинки, так как не знаешь, на что напорешься.Отдельно остановлюсь на "берцах". Кто не знает, что такое "берцы"? Навряд ли такие найдутся, но на всякий случай поясню. "Берцами" на военном сленге называют высокие армейские ботинки на шнурках или, говоря другими словами, военные ботинки с высокими "берцами". Вот где собака порылась. Слишком длинное название "ботинки с высокими берцами" трансформировалось в короткое, как выстрел, "берцы".В зоне спецоперации на Украине своя специфика и особенности. Вскоре после частичной мобилизации начался выпуск теплых и удобных ботинок для военных. К примеру, хорошо известная в стране московская компания "Фарадей", которая специализируется на армейских поставках. Бойцы на фронте регулярно получают зимние ботинки с подкладкой из сетчатого полотна и полиэтиленовой стелькой с утолщением-супинатором. В других регионах наладили выпуск адаптированных для СВО специальных ботинок из натуральной водостойкой кожи с улучшенными характеристиками.Открытым остаётся вопрос, насколько российские армейские ботинки действительно российские. Судя по оценкам специалистов, знакомых с ситуацией, производств, которые сейчас работают на нужды фронта (создаются вновь или перепрофилируют уже работающие "штатские" линии), становится всё больше. Поставляемая в данном случае обувь производится частично из российских материалов, частично из импортных. Правда, о закупке кожи или обувного клея из Милана или Мюнхена речи не идёт. При производстве используется кожа, резина и пропитки отечественного происхождения, фурнитура в основном тоже российская. Да и в целом материалы для её производства преимущественно отечественные.Среди разнообразной обуви есть особенная. С 2022 года российские сапёрные подразделения активно применяют модернизированные модели противоминной обуви при разминировании территорий Донбасса, Херсонской и Запорожской областей Она должна защищать наших саперов от мин "Лепесток". Подошва и стельки, сделанные из композитов, и арамидные проставки гарантированно спасут ноги военнослужащим - это доказали многочисленные испытания.И это не единственная новинка для инженерных войск. Специзделие "Купол" упрощает процесс разминирования в жилой застройке. По своей сути это защитный колпак - им накрывают фугас, который можно спокойно подрывать на месте, ведь последствия взрыва будут минимальны. Логично отметить, что противоминная обувь в России развивается как часть стратегии технологического суверенитета. Её применение уже спасает жизни военным и гражданским, а экспортные поставки укрепляют позиции РФ как поставщика безопасности в глобальном масштабе.В тоже время, несмотря на значительную загруженность отечественных производителей, существующих мощностей, мягко говоря, не хватает. Поэтому и приходится использовать "ножную экипировку" от иностранных производителей.Как уже не раз отмечалось, зачастую военнослужащие самостоятельно заботятся о закупке обуви. В массовом порядке рядовые бойцы и офицеры стали обеспечивать себе качественную тактическую обувь именно с начала частичной мобилизации. "Всё-таки платить мобилизованным стали неплохо, и они, ощутив, что штатная дешёвая обувь менее качественная, предпочли покупать самостоятельно, — считают эксперты — Но это тоже зависело от подразделения, рода войск. Например, у спецподразделений и десантников "варианты вообще отличные".Обувь для военных нужд покупается и за рубежом, и далеко не всегда речь идёт о параллельном импорте. Но и год назад, и сейчас эти ботинки — в основном реплики мировых брендов — далеко не всегда соответствует ожиданиям относительно качества. Как говорят бойцы на фронте- "китай" "китаю" рознь. И китайский товар, особенно недорогой, в жёстких условиях эксплуатации проявляет себя не лучшим образом.Налаженный за полтора года параллельный импорт из западных стран в Россию затронул в том числе военную обувь. И если есть финансовые возможности, военнослужащие порой выбирают "топовые" европейские образцы. Причём надо учесть, что тактическая обувь для туристов и "экстремалов" (при всех своих достоинствах лёгкости и прочности) не приспособлена к действительно тяжёлым условиям эксплуатации, отмечает военный блогер Александр Арутюнов (известный как Razvedos)."Это военная обувь либо военно-тактическая, — уточняет эксперт. — Именно тактическая обувь — это максимум горы или полигон, тогда как военная производится под другие задачи и по другим техническим заданиям. У них хорошие военные модели становятся "тяжёлыми и громоздкими", они делают выбор в пользу полукроссовок зелёного цвета, то есть тактических ботинок, и получают потом проблемы с опорно-двигательным аппаратом и живучестью этой обуви, не рассчитанной на тяжелые условия эксплуатации", — поясняет Арутюнов.По его мнению, масштабы недопонимания различий военной и тактической обуви, к сожалению, существенные. Но это и неудивительно: качественную военную обувь, созданную по всем положенным спецификациям, купить непросто, и чаще всего вместо неё приобретается "тактика" для лёгкого и среднего трекинга — проще говоря, для пеших прогулок по дикой природе.Есть еще один, весьма существенный момент. При ненадлежащем уходе за обувью она может прийти в негодность даже без механических повреждений. "Первые мои берцы были с тканевыми вставками по бокам. Эти вставки забились грязью очень сильно, и обувь перестала дышать, как итог — сапоги просто "зацвели". Носить такую обувь просто опасно, вся эта дрянь может попасть в организм через микротрещины и мозоли, и ты в конечном итоге останешься без ноги", — рассказывал мне контрактник одного из подразделений группировки войск "Север".По словам военнослужащего, на передовой можно встретить абсолютно разный выбор обуви у солдата. Лично он две командировки использовал уставные берцы, качество которых, по его словам, было достаточно хорошим. Однако выбор обуви во многом зависит от того, какие задачи выполняют бойцы."Единого "обувного парка", скажем так, нет. Выбор зависит от того, какую функцию выполняет подразделение, от того, насколько вообще бойцы были финансово обеспечены. Есть модели, которые в силу обстоятельств стали популярны — Lowa, Haix и прочее. Также, бывает, используются всякие галоши и резиновые сапоги, особенно актуально это для северной части [Украины], там леса, дожди и море грязи", — считают военные на линии боевого соприкосновения.В холодное время года выбор обуви не менее важен, однако, по словам бойцов, — специальный зимний комплект не обязателен, можно обойтись хорошими термоносками. Выбор хороших носков не менее важен, чем выбор правильной обуви. Бойцы, с которыми удалось переговорить едины во мнении, что для работы на передовой подходить к выбору носков нужно грамотно."Летом мы использовали носки из водоотводящей ткани coolmax. Зимой — специальные носки для туризма, утепленные. Все это достаточно дорого, но цена оправдана эффективностью. Так что да, можно встретить и тех, кто ходит в портянках, но это выбор каждого", — считают окопники.Не снижают активности волонтёры: закупают самую разную обувь, включая "топовые" Belleville, Aku, Prabos, Haix, Lowa, Zimberland, а также модели белорусских и турецких производителей (в некоторых подразделениях именно турецкая обувь выдаётся централизованно). Сами военнослужащие порой самостоятельно закупают обувь разных фирм. Не стоит лукавить: в войсках пока сохраняется существенная зависимость от поставок военной обуви из дальнего зарубежья, её ещё предстоит преодолеть.При всех сложностях и нерешенных вопросов в войска, которые находятся в зоне СВО, действительно поступает много качественных военных образцов, считают специалисты. При этом эксперты сходятся во мнении: российские образцы, поступающие в войска сегодня, судя по отзывам участников СВО, заметно отличаются в лучшую сторону от тех, которые были в наличии раньше, и заслуживают самых высоких оценок.О секретах и тайнах солдатской кухни - в статье Геннадия Алёхина "Война войной, а обед - по расписанию. И сухпаёк в придачу"

