На фоне приближающейся встречи Путина и Трампа Мосбиржа взлетела — акции компаний выросли

На фоне приближающейся встречи Путина и Трампа Мосбиржа взлетела — акции компаний выросли

Котировки на Московской бирже продемонстрировали значительный рост на фоне анонсированной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. На это 9 августа обратил внимание Телеграм-канал Украина.ру

Общий рост индекса Мосбиржи составил 1,68%, при этом наиболее заметно укрепились позиции акций крупнейших российских компаний. Особенно ярко проявилась положительная динамика у акций "Газпрома", которые подорожали на 5%. Еще более впечатляющий рост показала Санкт-Петербургская биржа - ее акции выросли на рекордные 11%. Банковский сектор также отреагировал повышением: акции "Сбера" прибавили 1,45%, ВТБ - 1,17%.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

