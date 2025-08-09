На фоне приближающейся встречи Путина и Трампа Мосбиржа взлетела — акции компаний выросли - 09.08.2025 Украина.ру
На фоне приближающейся встречи Путина и Трампа Мосбиржа взлетела — акции компаний выросли
На фоне приближающейся встречи Путина и Трампа Мосбиржа взлетела — акции компаний выросли - 09.08.2025 Украина.ру
На фоне приближающейся встречи Путина и Трампа Мосбиржа взлетела — акции компаний выросли
Котировки на Московской бирже продемонстрировали значительный рост на фоне анонсированной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. На это 9 августа обратил внимание Телеграм-канал Украина.ру
2025-08-09T11:04
2025-08-09T11:04
Общий рост индекса Мосбиржи составил 1,68%, при этом наиболее заметно укрепились позиции акций крупнейших российских компаний. Особенно ярко проявилась положительная динамика у акций "Газпрома", которые подорожали на 5%. Еще более впечатляющий рост показала Санкт-Петербургская биржа - ее акции выросли на рекордные 11%. Банковский сектор также отреагировал повышением: акции "Сбера" прибавили 1,45%, ВТБ - 1,17%.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
На фоне приближающейся встречи Путина и Трампа Мосбиржа взлетела — акции компаний выросли

11:04 09.08.2025
 
Падение и рост NVTK на Московской бирже 2-3 апреля
Падение и рост NVTK на Московской бирже 2-3 апреля
© скриншот, Московская биржа
Котировки на Московской бирже продемонстрировали значительный рост на фоне анонсированной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. На это 9 августа обратил внимание Телеграм-канал Украина.ру
Общий рост индекса Мосбиржи составил 1,68%, при этом наиболее заметно укрепились позиции акций крупнейших российских компаний.
Особенно ярко проявилась положительная динамика у акций "Газпрома", которые подорожали на 5%. Еще более впечатляющий рост показала Санкт-Петербургская биржа - ее акции выросли на рекордные 11%. Банковский сектор также отреагировал повышением: акции "Сбера" прибавили 1,45%, ВТБ - 1,17%.
Лента новостейМолния