https://ukraina.ru/20250809/na-fone-priblizhayuscheysya-vstrechi-putina-i-trampa-mosbirzha-vzletela--aktsii-kompaniy-vyrosli-1066722613.html
На фоне приближающейся встречи Путина и Трампа Мосбиржа взлетела — акции компаний выросли
На фоне приближающейся встречи Путина и Трампа Мосбиржа взлетела — акции компаний выросли - 09.08.2025 Украина.ру
На фоне приближающейся встречи Путина и Трампа Мосбиржа взлетела — акции компаний выросли
Котировки на Московской бирже продемонстрировали значительный рост на фоне анонсированной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. На это 9 августа обратил внимание Телеграм-канал Украина.ру
2025-08-09T11:04
2025-08-09T11:04
2025-08-09T11:04
новости
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
московская биржа
газпром
втб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/04/1054313201_0:165:1404:955_1920x0_80_0_0_23541d5dde054b4897b9a232e3d8aad3.png
Общий рост индекса Мосбиржи составил 1,68%, при этом наиболее заметно укрепились позиции акций крупнейших российских компаний. Особенно ярко проявилась положительная динамика у акций "Газпрома", которые подорожали на 5%. Еще более впечатляющий рост показала Санкт-Петербургская биржа - ее акции выросли на рекордные 11%. Банковский сектор также отреагировал повышением: акции "Сбера" прибавили 1,45%, ВТБ - 1,17%.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
россия
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/04/1054313201_0:0:1404:1053_1920x0_80_0_0_119ccaf8e8e61daba6809146456ba200.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, московская биржа, газпром, втб
Новости, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Московская биржа, Газпром, ВТБ
На фоне приближающейся встречи Путина и Трампа Мосбиржа взлетела — акции компаний выросли
Котировки на Московской бирже продемонстрировали значительный рост на фоне анонсированной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. На это 9 августа обратил внимание Телеграм-канал Украина.ру
Общий рост индекса Мосбиржи составил 1,68%, при этом наиболее заметно укрепились позиции акций крупнейших российских компаний.
Особенно ярко проявилась положительная динамика у акций "Газпрома", которые подорожали на 5%. Еще более впечатляющий рост показала Санкт-Петербургская биржа - ее акции выросли на рекордные 11%. Банковский сектор также отреагировал повышением: акции "Сбера" прибавили 1,45%, ВТБ - 1,17%.
Следите за новостями на сайте Украина.ру
.