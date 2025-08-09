https://ukraina.ru/20250809/dalnevostochnyy-pokhod-80-let-s-nachala-masshtabneyshey-nastupatelnoy-operatsii-v-istorii--1066659669.html

Дальневосточный поход: 80 лет с начала масштабнейшей наступательной операции в истории

Советско-японская война воспринимается как часть Великой Отечественной войны, но на самом деле ею не является – Япония не нападала на СССР. В 1945 году СССР в одностороннем порядке разорвал пакт о нейтралитете и объявил войну Японии – выполняя обязательства перед союзниками, которые воевали с островной империей ещё с декабря 1941 года

На континенте границы между СССР и Японией не было, но в 1931 году Манчжурия была оккупирована. Уже в 1932 году там было создано государство Манчжоу-го во главе с верховным правителем, а впоследствии императором Пу И из династии Мин. Оно обратилось за военной помощью к Японии, и императорская Квантунская армия находилась на территории Манчжурии совершенно легально – по приглашению "законного правительства".Япония не скрывала планов оккупации советского Дальнего Востока (до меридиана Омска). Однако с военным вторжением японцы не спешили – исход столкновений 1938 (Хасан) и 1939 (Халхин-Гол) был не в пользу императорской армии.25 ноября 1936 года между Японией и Германией был заключён "Антикоминтерновский пакт", формальной целью которого было противодействие Коминтерну, а фактически – СССР.27 сентября 1940 года в Берлине был подписан "Тройственный пакт" Германии, Японии и Италии, которым провозглашалось установление нового мирового порядка, а конкретнее – дележа колониальных империй. На этом этапе Гитлер приглашал к сотрудничеству СССР, рассчитывая использовать Красную Армию для захвата Британской Индии.13 апреля 1941 года Япония заключила с СССР Пакт о нейтралитете, но продолжала готовиться к войне.По предвоенным планам вторжение должно было начаться 29 августа. В соответствии со "стратегией спелой хурмы" к этому моменту СССР должен был потерпеть поражение на Западе – по плану "Барбаросса" вермахт должен был выйти на линию Архангельск-Астрахань через 8-10 недель после начала войны, т.е. – до 31 августа.Поскольку ни к 31 августа, ни когда-либо вообще немецкие войска ни до Архангельска, ни до Астрахани не дошли, то Япония в войну и не вступила.В 1941 году это дало возможность советскому военному командованию перебросить отмобилизованные дивизии из состава Дальневосточного фронта (он был создан ещё летом 1940 года) на западное направление. Именно резервные дивизии позволили остановить немецкое наступление и отбросить немцев от Москвы.Однако в дальнейшем СССР продолжал содержать на Дальнем Востоке полумиллионную группировку в составе Дальневосточного и созданного в сентябре 1941 года Забайкальского фронта. Первым командовал сначала Иосиф Апанасенко (летом 1943 года отпросился в действующую армию и погиб в боях за Белгород, будучи заместителем Ватутина), а потом Максим Пуркаев (в 1941 году – начштаба Юго-Западного фронта, потом командующий 3-й Ударной армией и Калининским фронтом). Вторым – Михаил Ковалёв (на время войны с Японией его заменил Родион Малиновский, а потом он вернулся к командованию округом). Как бы пригодились эти дивизии на фронте…Япония отказалась от нападения на СССР, а в декабре ввязалась в войну против США и Великобритании и им стало уже совсем не до того. Благодаря этому Германия объявила войну США.Тем не менее, японцы продолжали содержать на территории Манчжурии миллионную Квантунскую армию и не давала расслабиться советским войскам – с 1941 по 1945 год японские военные 779 раз нарушали нашу сухопутную границу, а самолёты ВВС Японии 433 раза – воздушную (вероятно подобный счёт могли бы предъявить и японцы, но – не предъявили).Значительно более сложная ситуация была на море – маршруты советских торговых судов проходили через территориальные воды Японии (с 1905 года Япония контролировала половину Сахалина и Курилы), и императорский флот не всегда помнил об их нейтралитете. Тем более, что ходили они в основном в США. С июня 1941 по 1945 год японский военно-морской флот задержал 178 и потопил 18 советских судов.Надо отметить, что Квантунская армия вызывала законную обеспокоенность союзников, воевавших на Тихом океане. Непосредственно вмешаться в ход боевых действий на отдалённых и рассеянных по океану плацдармах она, конечно, не могла. Но к 1945 году война подобралась к Японии и для обороны непосредственно Японских островов Квантунская армия представляла собой огромный источник свежих резервов. Между тем, во время битвы за Иводзиму потери США составили почти 29 тыс. убитыми и ранеными, в то время как японские – ок. 21 тыс. Это при подавляющем превосходстве на море и в воздухе.По расчётам американских аналитиков Япония могла сопротивляться ещё до полутора лет. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки особого впечатления на японцев не произвели – от обычных ковровых бомбардировок жертв и разрушений было поболее. К тому же в августе 1945 года США израсходовали примерно 100% наличных атомных бомб (восстановить запасы удалось только к концу года).На Ялтинской конференции в феврале 1945 года лидеры Антигитлеровской коалиции подписали соглашение, согласно которому СССР обязался вступить в войну против Японии через 2-3 месяца после капитуляции Германии. При этом СССР получал назад Южный Сахалин и Курильские острова.15 мая 1945 года на заседании японского Высшего совета по руководству войной было решено добиваться начала переговоров с СССР и предложить СССР посредничество в переговорах с союзниками. При этом Япония (по словам императора Хирохито) рассматривала возможность отдать СССР японскую часть Сахалина и Манчжурию.26 июля 1945 года на Потсдамской конференции была подписана декларация, в которой содержалось требование безоговорочной капитуляции Японии. 28 июля 1945 года японское правительство отвергло это требование, заявив о намерении "продолжать движение вперёд для успешного завершения войны".Тем временем СССР начал переброску войск с европейского театра военных действий. Численность 1-го (маршал Кирилл Мерецков) и 2-го Дальневосточных (генерал армии Пуркаев), Забайкальского (маршал Малиновский) фронтов и Монгольской-народно-революционной армии (маршал Хорлогийн Чойбалсан) составила 1,747 млн солдат и офицеров, 26 137 орудий и миномётов, 5 556 танков и САУ, 5 368 самолётов. Свыше 400 тыс. из них составляли воины, которые только что разгромили первоклассную немецкую армию и имели уникальный опыт современной войны. Общее руководство Манчжурской операцией осуществлял маршал Александр Василевский.Противостояли им вражеские войска численность около 1,3 млн. Примерно 200 тыс. из них – армии Манчжоу Го и Мэнцзяна (марионеточное государство на территории Внутренней Монголии), которые вполне можно и не учитывать, а ещё 250 тыс. – жертвы "бусификации" младших и старших возрастов, которые тоже имели сомнительную боеспособность. На вооружении группировки были 450 танков, 6,6 тыс. орудий и 2012 самолётов (танки и значительную часть самолётов тоже можно не учитывать). Японская оборона опиралась на 17 укреплённых районов, насчитывавших до 4,5 тыс. долговременных огневых сооружений (на "линии Сталина" – около 3 000, при протяжённости более чем вдвое большей).Японские солдаты и офицеры за время войны показали превосходные боевые качества, как в наступлении, так и в обороне, однако значительная часть элитных войск была из Манчжурии выведена для отражения американского наступления. Кроме того, японское сухопутное командование не отличалось высокой квалификацией. Воевать ему приходилось или на островах, или против китайцев, которые, при всём личном мужестве, боеспособностью не отличались.8 августа СССР объявил войну Японии (удивительно, но в Токио узнали об этом не от посла, а из радиоперехвата). Спустя час начались боевые действия. В Москве было 18.00, в Хабаровске – час ночи 9 августа.Советская операция была спланирована как огромный охват противника на площади 1,5 млн кв. км. Только длина границы была около 5 000 км. – больше, чем западный и восточный фронты в Европе вместе. По замыслу и по реализации это была крупнейшая в истории наступательная операция.Главную роль в ней сыграла 6-я гвардейская танковая армия генерал-полковника Андрея Кравченко. Она была одна и её хватило – в течение нескольких дней армия совершила фантастический рывок через пустыню Гоби и горный хребет Большой Хинган, которые японское командование считало непроходимым для крупных воинских соединений. Появление танковой армии сразу около Чаньчуня в принципе лишало смысла дальнейшее сопротивление.К 12 августа оборона японских войск была прорвана на всю глубину на всех оперативных направлениях. Чтобы понять, насколько было не в теме японское командование достаточно упомянуть, что танки Квантунской армии так и не вышли с мест базирования... Хотя немного странно представлять себе дуэль ИС-2, чьи 25 килограммовые "чемоданы" были предназначены для того, чтобы ломать 100 мм. броню "тигров", и японского "Ха-Го", лобовая броня которого была 12 мм. А так были случаи, когда советская мотопехота ходила в атаку на грузовиках. Ну и беспрепятственная высадка воздушных десантов о многом говорит (ранее советские ВДВ успешных операций не проводили).15 августа 1945 года император Хирохито объявил о капитуляции Японии, а 16-го командующий Квантунской армии генерал Ямада Отодзо приказал своей армии сдаться. Тем не менее, боевые действия продолжались до 20 августа (напомним, что на Филиппинах последнего японского солдата, всё ещё не верившего в капитуляцию божественного тэнно, изловили только в 1974 году).18 августа была начата Курильская десантная операция. При этом на самом северном острове Шумшу велось ожесточённое трёхдневное сражение. Гарнизоны других островов сдавались вплоть до 5 сентября. На Сахалине японские войска капитулировали 25 августа.Императорский флот, вероятно, мог попытаться помешать десанту, но он был очень занят – огребал люлей от 58-го авианосного ударного соединения адмирала Марка Митчера.Для понимания масштаба разгрома: потери советских войск составили менее 36 тыс. убитых и раненых, в то время как японские – свыше 700 тыс. убитых, раненых и пленных – т.е., в 20 раз большие...2 сентября 1945 года был подписан акт о капитуляции Японии, но Совместная декларация о прекращении состояния войны появилась только 19 октября 1956 года, а мирный договор не заключён по сей день – Япония продолжает претендовать на южные Курилы (выдвинутое ещё в 1945 году предложение получить остров Шикотан и группу Хабомаи её почему-то не устроило).

