Глобальное казино, Гениальный закон и Нобелевка Трампа на троих

Противостояние глобальных игроков набирает силу. Каждый новый оборот геополитической рулетки обнаруживает очередные противоречия между игроками, а на сукно ставятся все новые и новые фишки.

2025-08-08T13:56

И вот сейчас ситуация за столом уже меньше всего похожа на штатный дипломатический процесс согласно нормам международного права или даже каким-то устойчивым правилам. Такое ощущение, что все стороны решили пойти ва-банк, не взирая на последствия.Лично мне все происходящее напоминает историю, рассказанную одним программистом про "сверхрациональное" поведение ИИ (искусственного интеллекта) в ситуации грозящего проигрыша шахматной машине. Когда становится очевидно, что мата не избежать, ИИ, пользуясь своими техническими привилегиями, просто отключает шахматную машину и произвольно расставляет фигуры на доске в свою пользу. А поскольку ему изначально поставлена ультимативная задача выиграть, он как бы, перешагнув через все промежуточные формальности, ставит всех перед фактом: "Я выиграл, и комбинация на доске об этом свидетельствует". Вот такая машинная логика.Не в этой ли логике действуют и сетецентричные войны, к числу которых, прежде всего, относится и текущий российско-украинский конфликт? По мнению целого ряда военных аналитиков, этот конфликт сейчас лежит в центре внимания не только Москвы, Киева, Вашингтона и Брюсселя, но вообще всех крупных военных компаний по всему миру. Ведь, в соответствии с негласными правилами, правительства всех стран закупают только такое вооружение, которое протестировано в условиях реального боя. Об этом писал российский военный эксперт Владимир Слипченко еще во время Первой войны в Заливе. А потом, уже во время Второй войны, международные наблюдатели удивлялись, что обстрелы иракских объектов идут не в логике каких-то очевидных провокаций, но просто как по часам, следуя некоему четко срежиссированному графику. А чему тут удивляться? Это были тестовые бомбардировки, как на обычном полигоне.Бомбардировка иранских атомных объектов, сирийских портов и аэродромов, израильских военных объектов и т. д. – все это, похоже, элементы того же самого спектакля. Да, спектакля кровавого, но все же именно спектакля, а не спонтанного перформанса. А то, что на Украине тестируется новое оружие – ясно всем. Причем сама риторика войны тоже становится все более откровенной. Уже никто не говорит про какие-то принципы, идеи. Все просто: с этими торгуйте, с этими не торгуйте! Сюда инвестируйте, а сюда – санкции. Кто не согласен, тому тут же перекрывают кислород. Если у него, конечно, нет сил тупо отбиться – физической силой, а не словами о законах и правилах.При этом мир еще не находится в стадии совершенно уж бесконтрольной монополии какой-то одной стороны. И это надо учитывать, ибо в обратном случае ситуация превратится в войну всех против всех с неочевидным завершением. Пока что никто не готов просто перестрелять всех партнеров за столом и забрать все фишки себе. Вспомним, хотя бы, как брали Берию! Тут требовалось тонкое согласование всех заинтересованных сторон, разработка детального плана действий, мощная подстраховка со стороны влиятельных сил.Меня не покидает ощущение, что сегодня в роли такого "берии" выступает американский президент. Ведь именно он всех – и оппонентов, и партнеров, и даже собственное окружение – достал растущим невротизмом и нарциссизмом. Но что с ним можно сделать? Нет, не устранить и не сместить, а просто заблокировать ему путь к Нобелевской премии. Как только он поймет, что премии ему не видать, он морально рухнет под тяжестью всей собственной дури, груз которой уже очевиден для всех вокруг.У меня такое чувство, что даже наши брюссельские партнеры внутренне одобряют политику российского президента, бесконечно оттягивающего подписание неких сделок, которые как бы призваны открыть Трампу пути к Нобелевке. А тот, похоже, уже готов предложить Путину разделить с ним эту премию, как некогда ее разделили за Кемп-Дэвидскую сделку Арафат, Рабин и Перес. Тут, конечно, третьим мог бы стать или Зеленский, или кто-то из брюссельских. Думаю, лично Трамп будет не против. Для него экзистенциальный приоритет – триумф над нобелевским лауреатом Обамой. А все остальное в таком возрасте значения уже не имеет. Тем более, у Фредовича уже и так все есть, и даже самый богатый человек мира бегал у него на подтанцовках. Пока нервы не сдали!Но это мы все о роли личности в истории. А что же делается на уровне объективных процессов? В действительности, Трамп мог бы гордиться не только своим фейковым миротворчеством, но и куда более существенным жестом – подписью под Законом о руководстве и создании национальных инноваций для стейблкойнов США (т. н. GENIUS Act, буквально – "гениальный закон"). В чем гениальность этого закона?Автором этого федерального закона считается сенатор Билл Хагерти, инвестиционный банкир и экономический советник финансовой компании Trident Capital, штаб-квартира которой находится в Кремниевой долине – святая святых американских техно-олигархов. Суть его закона о крипте состоит в том, что теперь частные банки смогут выпускать свои стейблкойны в привязке к облигациям американского национального долга. Иными словами, найден способ последовательного обесценивания американских правительственных облигаций за счет размывания их стоимости в новых активах "второго" порядка.GENIUS Act — это не просто внутренний закон США, а инструмент геоэкономического влияния, который призван укрепить позиции доллара в цифровом пространстве, простимулировать глобальные финтех-инновации, а также усилить конкуренцию с Китаем и ЕС, создавая при этом новые возможности для партнёрства с Индией и Бразилией. GENIUS Act также может существенно способствовать скупке глобальных активов держателями долларов — как цифровых, так и физических — благодаря ряду системных эффектов, которые усиливают позиции доллара и создают новые финансовые инструменты для инвесторов.Тем самым, весь мир ожидает, по мнению ряда аналитиков, новая волна глобальной приватизации, которая превзойдет по своим последствиям эффекты приватизации социалистической собственности в процессе перестройки на постсоветском пространстве.Лидером этой приватизации, как она задумана, станет победитель в соревновании за первенство в научно-техническом, и в первую очередь – военном прогрессе. А последний, в свою очередь, будет обеспечен за счет энергетической монополии в мире, ибо чем круче технологии – тем больше энергозатрат они требуют, при том, что мировые энергоресурсы однозначно ограничены. Многие этого до сих пор не понимают и выдвигают утопические лозунги овладения какими-то мифическими энергиями нового типа, которые могли бы довести уровень потребления среднего африканца до уровня среднего швейцарца. Но это все "лево-либеральные" сказки. В действительности ситуация выглядит в точности как за тем столом с рулеткой, который я описал в самом начале статьи.Конечно, теоретически, пока не поздно, можно было бы организовать свою рулетку. Это касается стран, обладающих достаточной степенью энергетического, технологического и военного суверенитета. Возможно – группы стран. По всей видимости, вопрос об этом будет обостряться по мере внедрения в международную практику финансовых инструментов на базе нового американского закона о криптовалютах. Кто сможет предложить что-то альтернативное "американскому гению" – хороший вопрос. Похоже, сам Трамп пока не понимает до конца всех этих тонкостей, будучи человеком старой школы бизнеса. А вот его советники – это молодые волки. Им палец в рот не клади. Снесут Трампа, списав на него все провалы переходного периода, включая военные – останется Вэнс. Ну и Маск с его партией Американской свободы еще проявится…

2025

Владимир Видеманн https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0b/1062457234_383:19:900:536_100x100_80_0_0_379800fb3442406664b17ba8f9dfb604.jpg

