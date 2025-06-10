До свидания, мы воюем дальше. Руслан Калинчук о том, зачем Киев сорвал обмен пленными и телами бойцов ВСУ - 10.06.2025 Украина.ру
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До свидания, мы воюем дальше. Руслан Калинчук о том, зачем Киев сорвал обмен пленными и телами бойцов ВСУ
До свидания, мы воюем дальше. Руслан Калинчук о том, зачем Киев сорвал обмен пленными и телами бойцов ВСУ - 10.06.2025 Украина.ру
До свидания, мы воюем дальше. Руслан Калинчук о том, зачем Киев сорвал обмен пленными и телами бойцов ВСУ
В администрации Трампа теряют интерес к Украине и все больше грязнут в собственных противоречиях. Киев ощущает, что давление США уменьшается, и не хочет исполнять договоренности. Зеленскому все равно, сколько еще погибнет людей и что останется от Украины.
2025-06-10T08:30
2025-06-10T08:30
интервью
украина
россия
запад
дональд трамп
владимир зеленский
владимир мединский
обмен пленными
переговоры
сво
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, историк Руслан Калинчук.Россия 6 июня приступила к реализации передачи Украине более шести тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ и обмену военнопленными, но Киев неожиданно перенес на неопределенный срок и приемку тел, и обмен пленными, сообщил глава российской группы переговорщиков Владимир Мединский.— Руслан, почему Украина задерживает обмен телами павших бойцов?— Думаю, тут несколько причин. С одной стороны, это выплаты погибшим. То есть, если брать 6 тысяч тел, это около 60 миллиардов гривен, или почти полтора миллиарда долларов. Во-вторых, неприятные разговоры о реальном числе погибших.Но думаю, это все не главное, потому что, если киевский режим не хотел выплачивать компенсации, можно было в Стамбуле не соглашаться на это условие.Скорее всего в администрации Трампа теряют интерес к Украине и все больше грязнут в собственных противоречиях. Например, недавняя знаменитая ссора Трампа с Маском.Кроме того, выходки Украины с ударами по аэродромам и атаки БПЛА накануне Дня Победы и далее лишний раз демонстрируют администрации Трампа, что вряд ли получится склонить Украину к миру. Киев ощущает, что давление США уменьшается, поэтому не хочет исполнять договоренности.— Как считаете, отказ Украины забирать тела военнослужащих ВСУ был предсказуемым?— Я не скажу, что так было запрограммировано, но отчётливо ясно, что Украина будет стараться выйти из переговорного процесса и торпедировать любые мирные договоренности. Вопрос был только в том — когда Украина решит сказать всем "до свидания, мы воюем дальше".— По каким признакам это было видно?— Война заканчивается тогда, когда каждая из сторон достигает своих целей. Кто из сторон вокруг Украины сегодня достиг своей цели? Россия — нет, потому что мы отчетливо заявили, что нам нужна демилитаризация и денацификация.Запад с 2014 года на Украине создает проект анти-Россия, и киевскому руководству все равно, сколько еще разрушений и трупов будет в стране. Власти Украины хотят продать Западу войну. Надо сказать, что у них интересная стратегия получается. По сути Россия сейчас идет по территориям, где живет лояльное к ней население, а Запад, собственно, этого и добивался. А Зеленскому все равно, сколько это продлится и каких жертв потребует, даже если от Украины останется пять или меньше западных областей. Пока идет поток финансов, пока они могут грабить — им все равно.Мы же понимаем, с чьей поддержкой получилась атака ВСУ по нашим аэродромам. Раз они бьют по нашим компонентам ядерной триады, значит Британия хочет лишить нас паритета с Западом. А как только это произойдет, они могут ударить по нам ядерным вооружением — если будут понимать, что Россия не может нанести эквивалентный удар.— То есть вы считаете, что Британия стоит за атаками по РФ?— Само собой, Служба безопасности Украины вряд ли могла бы провернуть самостоятельно такую операцию.То же самое касается Трампа. Я уже около года пишу, что нам не следует иметь ожиданий, что Трамп придет, и все наладится. У президента США задача создать рынок: создать дополнительный спрос на доллары и на американский технологический экспорт. Например, сделкой с Украиной по редкоземельным металлам.Кроме того, Трамп обещал, что Америка больше не будет финансировать войну на Украине, перестанет давать Киеву кредиты, гранты и так далее. США скинут это на Европу.— Уже скидывают, я бы сказала…— Да. Я думаю, что так изначально и предполагалось.Также я бы не исключал такой вариант, когда у нас с Трампом будет хорошо налаженное взаимодействие (допустим, американские компании вернутся в нефтяные и газовые проекты в России), по той простой причине, что, во-первых, мы не хотим быть задушенными в объятиях Китая. Во-вторых, нам нужны технологии.Поэтому ситуация может развернуться следующим образом: американцы скажут, что выходят из переговоров, а если европейцы хотят покупать у них оружие для Украины, то это дело Европы. А Трамп займется реализацией экономических проектов, в том числе с РФ.— А насколько долго готов воевать киевский режим?— Зеленского убеждают "подожди, подожди" [с окончанием войны]. И надо сказать, что ему многое удалось: первые 100 дней Трампа Зеленский успешно пропетлял. Он человек жадный, а люди, которые за ним стоят, политику делают давно и хорошо в ней разбираются. Поэтому они его убеждают: главное ночь простоять и до обеда продержаться.На Западе сейчас начинается внутривидовая борьба. Пройдут промежуточные выборы, Трамп потеряет часть поддержки в Конгрессе. И так далее.Касаемо того, сколько Украина еще готова воевать, я не хотел бы, чтобы мой прогноз сбылся, но предполагаю, это продлится до 2028 года. Думаю, раз тему с вводом войск европейских стран на Украине подняли, значит, прокачивают ее. Когда режим Зеленского окончательно выдохнется, Запад может попытаться растащить ее на куски.— А каковы рейтинги Зеленского на Украине? По информации от некоторых украинских политологов, они достаточно высоки.— Это ерунда. Во-первых, сегодня на Украине можно проводить социологические вопросы, но толку от них? Люди запуганы. Во-вторых, вопросы эти социологические службы проводят следующим образом. Вопрос: "Вы за продолжение войны?" Ответы: "Да, я за продолжение войны", "Нет, я против мира".— Еще один момент. А почему Украина хочет расформировать комитет свободы слова?— А зачем этот орган нужен? Какая сегодня на Украине свобода слова?Главные оппозиционные каналы были Зеленским еще в 2021 году задушены, еще до начала СВО. Ахметов даже продал свой медиахолдинг "Украина", потому что такие условия создавали для него. В условиях конфликта был сформирован абсолютно тоталитарный режим Зеленского, когда действует только телемарафон, и ничего сказать другого нельзя.А так на публику, да, продвигается нарратив, что Украина — это молодая демократия, якобы терзаемая русским тоталитарным медведем. Без разницы, что на Украине будет происходить — пока она нужна Европе, коллективному Западу, из нее продолжат лепить образ некой демократии, которая противостоит накату тоталитаризма с Востока. А гибель украинских граждан никого интересовать не будет.Киев показывает колеблющимся на Западе, что до сих пор способен ощутимо бить по России. А Трамп никогда не ослабит поддержку Украины ввиду ее слишком большой значимости для Соединённых Штатов. Об этом в интервью Алексей Фененко: У Трампа три стратегические задачи в отношении Украины.
https://ukraina.ru/20250603/obmen-plennymi-vmesto-mira-mirovye-smi-o-peregovorakh-v-stambule-i-zagadki-radio-sudnogo-dnya-1063598817.html
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, россия, запад, дональд трамп, владимир зеленский, владимир мединский, обмен пленными, переговоры, сво, прогнозы сво, завершение сво
Интервью, Украина, Россия, Запад, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Мединский, обмен пленными, переговоры, СВО, прогнозы СВО, завершение СВО

До свидания, мы воюем дальше. Руслан Калинчук о том, зачем Киев сорвал обмен пленными и телами бойцов ВСУ

08:30 10.06.2025
 
© religionpravda.com.uaРуслан Калинчук интервью
Руслан Калинчук интервью
© religionpravda.com.ua
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
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В администрации Трампа теряют интерес к Украине и все больше грязнут в собственных противоречиях. Киев ощущает, что давление США уменьшается, и не хочет исполнять договоренности. Зеленскому все равно, сколько еще погибнет людей и что останется от Украины.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, историк Руслан Калинчук.
Россия 6 июня приступила к реализации передачи Украине более шести тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ и обмену военнопленными, но Киев неожиданно перенес на неопределенный срок и приемку тел, и обмен пленными, сообщил глава российской группы переговорщиков Владимир Мединский.
— Руслан, почему Украина задерживает обмен телами павших бойцов?
— Думаю, тут несколько причин. С одной стороны, это выплаты погибшим. То есть, если брать 6 тысяч тел, это около 60 миллиардов гривен, или почти полтора миллиарда долларов. Во-вторых, неприятные разговоры о реальном числе погибших.
Но думаю, это все не главное, потому что, если киевский режим не хотел выплачивать компенсации, можно было в Стамбуле не соглашаться на это условие.
Скорее всего в администрации Трампа теряют интерес к Украине и все больше грязнут в собственных противоречиях. Например, недавняя знаменитая ссора Трампа с Маском.
Кроме того, выходки Украины с ударами по аэродромам и атаки БПЛА накануне Дня Победы и далее лишний раз демонстрируют администрации Трампа, что вряд ли получится склонить Украину к миру. Киев ощущает, что давление США уменьшается, поэтому не хочет исполнять договоренности.
— Как считаете, отказ Украины забирать тела военнослужащих ВСУ был предсказуемым?
— Я не скажу, что так было запрограммировано, но отчётливо ясно, что Украина будет стараться выйти из переговорного процесса и торпедировать любые мирные договоренности. Вопрос был только в том — когда Украина решит сказать всем "до свидания, мы воюем дальше".
Второй раунд переговоров России и Украины - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
3 июня, 15:58
Обмен пленными вместо мира. Мировые СМИ о переговорах в Стамбуле и загадки "Радио Судного дня"Второй раунд возобновленных прямых переговоров между Россией и Украиной, состоявшийся 2 июня в Стамбуле, так и не принес видимых успехов, пишут иностранные СМИ
— По каким признакам это было видно?
— Война заканчивается тогда, когда каждая из сторон достигает своих целей. Кто из сторон вокруг Украины сегодня достиг своей цели? Россия — нет, потому что мы отчетливо заявили, что нам нужна демилитаризация и денацификация.
Запад с 2014 года на Украине создает проект анти-Россия, и киевскому руководству все равно, сколько еще разрушений и трупов будет в стране. Власти Украины хотят продать Западу войну. Надо сказать, что у них интересная стратегия получается.
По сути Россия сейчас идет по территориям, где живет лояльное к ней население, а Запад, собственно, этого и добивался. А Зеленскому все равно, сколько это продлится и каких жертв потребует, даже если от Украины останется пять или меньше западных областей. Пока идет поток финансов, пока они могут грабить — им все равно.
Мы же понимаем, с чьей поддержкой получилась атака ВСУ по нашим аэродромам. Раз они бьют по нашим компонентам ядерной триады, значит Британия хочет лишить нас паритета с Западом. А как только это произойдет, они могут ударить по нам ядерным вооружением — если будут понимать, что Россия не может нанести эквивалентный удар.
— То есть вы считаете, что Британия стоит за атаками по РФ?
— Само собой, Служба безопасности Украины вряд ли могла бы провернуть самостоятельно такую операцию.
То же самое касается Трампа. Я уже около года пишу, что нам не следует иметь ожиданий, что Трамп придет, и все наладится. У президента США задача создать рынок: создать дополнительный спрос на доллары и на американский технологический экспорт. Например, сделкой с Украиной по редкоземельным металлам.
Кроме того, Трамп обещал, что Америка больше не будет финансировать войну на Украине, перестанет давать Киеву кредиты, гранты и так далее. США скинут это на Европу.
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
— Уже скидывают, я бы сказала…
— Да. Я думаю, что так изначально и предполагалось.
Также я бы не исключал такой вариант, когда у нас с Трампом будет хорошо налаженное взаимодействие (допустим, американские компании вернутся в нефтяные и газовые проекты в России), по той простой причине, что, во-первых, мы не хотим быть задушенными в объятиях Китая. Во-вторых, нам нужны технологии.
Поэтому ситуация может развернуться следующим образом: американцы скажут, что выходят из переговоров, а если европейцы хотят покупать у них оружие для Украины, то это дело Европы. А Трамп займется реализацией экономических проектов, в том числе с РФ.
— А насколько долго готов воевать киевский режим?
— Зеленского убеждают "подожди, подожди" [с окончанием войны]. И надо сказать, что ему многое удалось: первые 100 дней Трампа Зеленский успешно пропетлял. Он человек жадный, а люди, которые за ним стоят, политику делают давно и хорошо в ней разбираются. Поэтому они его убеждают: главное ночь простоять и до обеда продержаться.
На Западе сейчас начинается внутривидовая борьба. Пройдут промежуточные выборы, Трамп потеряет часть поддержки в Конгрессе. И так далее.
Касаемо того, сколько Украина еще готова воевать, я не хотел бы, чтобы мой прогноз сбылся, но предполагаю, это продлится до 2028 года. Думаю, раз тему с вводом войск европейских стран на Украине подняли, значит, прокачивают ее. Когда режим Зеленского окончательно выдохнется, Запад может попытаться растащить ее на куски.
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
— А каковы рейтинги Зеленского на Украине? По информации от некоторых украинских политологов, они достаточно высоки.
— Это ерунда. Во-первых, сегодня на Украине можно проводить социологические вопросы, но толку от них? Люди запуганы. Во-вторых, вопросы эти социологические службы проводят следующим образом. Вопрос: "Вы за продолжение войны?" Ответы: "Да, я за продолжение войны", "Нет, я против мира".
— Еще один момент. А почему Украина хочет расформировать комитет свободы слова?
— А зачем этот орган нужен? Какая сегодня на Украине свобода слова?
Главные оппозиционные каналы были Зеленским еще в 2021 году задушены, еще до начала СВО. Ахметов даже продал свой медиахолдинг "Украина", потому что такие условия создавали для него. В условиях конфликта был сформирован абсолютно тоталитарный режим Зеленского, когда действует только телемарафон, и ничего сказать другого нельзя.
А так на публику, да, продвигается нарратив, что Украина — это молодая демократия, якобы терзаемая русским тоталитарным медведем. Без разницы, что на Украине будет происходить — пока она нужна Европе, коллективному Западу, из нее продолжат лепить образ некой демократии, которая противостоит накату тоталитаризма с Востока. А гибель украинских граждан никого интересовать не будет.
Киев показывает колеблющимся на Западе, что до сих пор способен ощутимо бить по России. А Трамп никогда не ослабит поддержку Украины ввиду ее слишком большой значимости для Соединённых Штатов. Об этом в интервью Алексей Фененко: У Трампа три стратегические задачи в отношении Украины.
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ИнтервьюУкраинаРоссияЗападДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир Мединскийобмен пленнымипереговорыСВОпрогнозы СВОзавершение СВО
 
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