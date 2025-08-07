https://ukraina.ru/20250807/kognitivnyy-pereves-kremlya-putin--trampu-s-zelenskim-povedeshsya-takogo-nabereshsya-1066613640.html

Когнитивный перевес Кремля. Путин – Трампу: с Зеленским поведешься, такого наберешься

Когнитивный перевес Кремля. Путин – Трампу: с Зеленским поведешься, такого наберешься - 07.08.2025 Украина.ру

Когнитивный перевес Кремля. Путин – Трампу: с Зеленским поведешься, такого наберешься

Выслушав доклады о визите своего спецпосланника Стива Уиткоффа и его встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве, президент США Дональд Трамп в Вашингтоне был явно впечатлен. И, отвечая журналистам, опять противоречиво феерил.

2025-08-07T17:44

2025-08-07T17:44

2025-08-07T18:04

россия

москва

владимир путин

сша

вашингтон

дональд трамп

украина

киев

владимир зеленский

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/07/1066614083_0:0:1105:621_1920x0_80_0_0_93089877f95234522b452625c08952e7.jpg

Вот суть его ответов на простые вопросы:– встреча Путина с Уиткоффом прошла очень конструктивно, был достигнут большой прогресс, но прорывом встречу назвать нельзя – работа идет давно;– срок американского ультиматума по Украине истекает, но насколько конфликт на Украине близок к урегулированию, станет ясно в ближайшие недели, но перемирия все нет;– по Украине и миру в ней идут "очень серьезные переговоры", но США уже ввели санкции (повысили тарифы) на товары из Индии. Более того, США могут ввести новые вторичные санкции против торговых партнеров России, "вы увидите гораздо больше", и в числе стран, против которых введут вторичные санкции, может оказаться Китай;– Вашингтон подумает, отменять ли повышенные пошлины против Индии за закупку российской нефти в случае соглашения по Украине, потому что пошлины уже введены и США все равно собираются вводить новые санкции-наказания даже против России. Но неизвестно, когда.Я мало знаком с прикладной политической психиатрией, изучающей когнитивные способности политиков на таком уровне и в таких условиях, но по информативности ответы Трампа мне почему-то напомнили сообщения из Украины, где одна счастливая мать назвала своего новорожденного сына Штурмославом. И счастлива безмерно. Потому что другим вариантом имени был… Дронобор. И, как утверждают журналисты, пообщавшиеся с мамашей, крестины родители планируют в посольстве США, все процедуры освятит батюшка — бывший инструктор НАТО, а детская коляска уже украшена флагом ЕС.В этой информации, согласитесь, прекрасно все. Вот только смысла содеянного не просматривается. И что тут можно сказать, отсмеявшись и рискуя прокрутить пальцем дырку на виске при обозначении умственных способностей родителей? Повезет им в одном случае: если посольство США, учитывая такую евроатлантическую интеграционную верность семьи, подкинет ей пару-другую сотен долларов. А то с деньгами на Украине негусто – ни о чем не подозревающий Штурмослав может загнуться от недоедания…Вот, в принципе, все ответы Трампа – в том же духе, что и диалог пессимиста и оптимиста, которые в полустремном анекдоте подводят итого замера ног у инвалида. "Одна нога короче…" – грустно констатирует пессимист. "Ничего, зато другая длиннее!", – залихватски барабанит оптимист. Об одном вроде бы говорят, но так по-разному…Но во всем этом информационном шуме есть еще одна очень важная весть – Трамп подтвердил: его встреча с Путиным может состояться "очень скоро", на это "есть хорошие шансы". Более того, по его словам, есть "хорошие перспективы" завершения войны на Украине, а также его встречи не только с российским лидером, но с и украинским недопрезидентом Владимиром Зеленским.А близкий к республиканцам телеканал Fox News еще раньше на весь мир сенсационно и подобострастно растрындел, что встретиться с главой Белого Трампом – это инициатива российского лидера Путина, высказанная им Уиткоффу. "Ранее сегодня (то есть 6 августа. – Авт.) в Москве Владимир Путин сказал Стиву Уиткоффу, что хотел бы в какой-то момент встретиться с Трампом. Уиткофф передал это послание президенту. Президент (то есть Трамп. – Авт.) открыт к возможности провести такую встречу, самое раннее ­– на следующей неделе. Но только если результатом этой встречи станет завершение войны", – передал корреспондент Питер Дуси слова источников в западном крыле Белого дома.Канал, ясное дело, подстелил соломку под свою инфу о встрече и заявил, что переговоры Путин-Трамп могут быть перенесены или вовсе отменены, но Белый дом рассматривает в качестве возможных площадок для встречи Катар и Швейцарию.И помощник российского лидера Юрий Ушаков признал: следующая неделя была обозначена как ориентир для встречи президентов России и США. "Был ориентир обозначен как следующая неделя, но стороны приступают непосредственно к подготовке этой важной встречи, и сколько подготовка займет дней, пока сказать трудно. Но вариант проведения встречи в течение следующей недели рассматривался, и мы к этому варианту относимся вполне положительно", – сказал он.Но потом Ушаков сдержанно добавил: место проведения встречи уже согласовано, о нем Кремль проинформирует позже.И, в принципе, уже понятно, что преследуют (могут преследовать) президенты двух стран, запуская подобную информацию. Трамп однозначно гонит информационную волну, чтобы закрепить в мировом общественном мнении свой главный посыл: он – главный миротворец, который не останавливается ни перед чем, в том числе и перед силовым нажимом на Москву и Киев, чтобы только добиться мира. То есть заставить сесть за стол переговоров Украину и Россию и добиться от них соглашения о прекращении огня.Это довольно хитрая тактика: если в мире поверят в миротворчество Трампа, то тогда он всегда будет выглядеть победителем. Потому что любую уступку и любые договоренности между Украиной и Россией можно будет выдать как результат нажима Трампа. Что бы ни сделали Путин, Зеленский или кто-либо третий-четвертый для установления мира, это будут объяснять работой американского президента, его нажимом.Короче, что бы и кто бы не сделал, всё припишут Трампу. А потом и Нобелевскую премию мира дадут. А он уже, похоже, и ладошки от пота вытер, предвкушая славу…Именно на это работала и информация о том, что:а) это Путин предложил Трампу прислать в Москву Уиткоффа и предварительно обсудить с ним параметры перемирия;б) Россия готова предложить Украине и стоящим за ее спиной США и коллективному Западу так называемое воздушное перемирие (объявление бесполетной зоны над фронтами СВО для всего летающего – от самолетов и вертолетов до всех видов дронов);– чтобы никто не отвертелся от договоренностей нужен саммит на троих – Путин-Трамп-Зеленский, и Путин на него якобы согласен. Вынуждено, со скрипом, но согласен.Запад аж захлебывался от радости: вот, мол, свидетельство того, что Россия выдыхается и боится Трамповых санкций, которые и добьют эту "ось зла".А что Кремль и Путин? Во-первых, Россия никак не комментирует, кто заказал и организовал встречу с Уиткоффом. Но по-любому ситуация выглядит так, что даже если Путин предложил ускорить разговоры о мире, то все равно он выиграл. Потому что, как известно, в ожесточенном споре по большому счету всегда виноват тот, кто умнее. Кто понимает, что спор разорителен, страшен и затратен, а значит, если есть возможность его прекратить мирно, то его нужно прекращать.Нет, конечно, можно вести войну (спор) до победного конца. Но если есть возможность достичь поставленных целей, сохранив человеческие жизни и ресурсы, то это нужно делать. И тот, кто первым это понял и первым это предложил, тот и умнее. На его стороне и когнитивный перевес. Сейчас он на стороне Кремля и России.А как будут вестись переговоры о мире – это же совсем другое дело. И предмет обсуждения дипломатического и политического умения обставить свою победу и свое преимущество.Вспомните, как в XIX веке Россия проиграла Крымскую войну 1853-1856 годов, пошла на позорный и крайне для себя невыгодный мир и подписала Парижский договор, даже флот ей запрещающий на Черном море. Но именно тогда канцлер империи князь Александр Горчаков сказал знаменитое: "La Russie ne boude pas — elle se recueille" ("Россия не сердится, Россия сосредотачивается"). А через три года добавил: "Россия выходит из того положения сдержанности, которое она считала для себя обязательным после Крымской войны". И, воспользовавшись противоречиями и тупостью победителей, Россия уже в 1871 году добилась отмены запрета держать военно-морской флот в Черном море, а в 1878 году смогла вернуть все другие утраченные территории.Но тогда Россия действительно проиграла войну. Сейчас же войну Россия выигрывает, и ее желание пойти на мир – это ее добрая воля.Во-вторых, даже воздушное перемирие, которое может обозначать частичное прекращение огня, а, значит, и спасение неонацистской Украины, может быть выгодно России и её сражающейся армии. Потому что у Украины из дееспособного и мощного остались только войска БПЛА, которые они развили очень сильно и сегодня могут сдерживать атаки россиян, не давая им осуществлять наземные операции в ускоренном режиме.Если будет воздушное перемирие, то летать не будут и украинцы, и русские. Но наземные-то операции Россия будет продолжать. Потому что её ещё нужно вынудить и или уговорить на полное прекращение огня. А этого пока нет и в помине. Это предмет торга и переговоров.И, наконец, в-третьих, понятно, почему Трамп настаивает на трехсторонней встрече. Это коллективное желание Запада, высказанное самим Зеленским еще в начале июля сего года во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, президентом Европейского совета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. "Я говорил не один раз, что мы готовы к любому формату встречи, и я думаю, что в России только Путин – тот, кто принимает реальные решения. Именно поэтому нам нужна встреча на уровне лидеров, если мы хотим мира", – сказал тогда Зеленский.И с ним согласились. Потому что и Трамп, и "ястребы" в Европе хотят сохранить даже не так Зеленского, как хоть кусок какой-то Украины, чтобы на нем продолжать мастырить плацдарм и полигон, новую "АнтиРоссию" для новой войны. После того, как после перемирия или во время мира перевооружат её, технологически переоснастят, переподготовят и перегруппируют её силы. Это факт и влажные фантазии, которые Запад даже не очень хочет скрывать, разговаривая вроде бы о "вечном мире".Но России-то как раз долгосрочный мир, основанный на устранении всех угроз её безопасности, и нужен. И Путин об этом говорит Западу, не переставая. И "миротворцу" Трампу – тоже.И о чем Путину в таком случае говорить с бесноватым Зеленским, который если и хочет встречи, то только для того, чтобы потешить самолюбие? Правильно, не о чем. Но Путин говорит, что если результатом его встречи станет тот мир, что нужен России, то он готов встретиться и с Зеленским.В это, конечно, поверить сегодня трудно. Поэтому помощник Путина Ушаков и сказал осторожно: "Что касается варианта трехсторонней встречи (с Зеленским – Авт.), о которой вчера почему-то заговорили в Вашингтоне, то этот вариант был просто упомянут американским представителем в ходе встречи в Кремле. Но этот вариант конкретно не обсуждался. Российская сторона этот вариант оставила совсем, полностью без комментария... Мы предлагаем прежде всего сконцентрировать внимание на подготовке двусторонней встречи с Трампом и считаем главным, чтобы эта встреча была успешной и результативной".Во как!И кто поставит хоть ломаный грош на то, что Зеленский будет готов к трехсторонней встрече? Он же не новорожденный Штурмослав – у него впереди так много жизни нет…На эту же тему читайте статью Владимира Скачко Компенсационная компрессия. Взаимная безопасность от ракет – одна из тем визита Стива Уиткоффа в Москву и статью Алексея Туманова Встреча с Путиным возможна, ждите санкций. Трамп о результатах визита Уиткоффа в Москву

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20250807/realnye-itogi-vizita-uitkoffa-v-moskvu-eto-ne-front-ukhodit-v-ten--iz-teni-vozvraschaetsya-politika-1066601620.html

https://ukraina.ru/20250807/velikiy-obedinitel-kak-sam-ne-khotya-etogo-tramp-rabotaet-nad-sozdaniem-mnogopolyarnogo-mira-1066599850.html

россия

москва

сша

вашингтон

украина

киев

кремль

европа

черное море

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

россия, москва, владимир путин, сша, вашингтон, дональд трамп, украина, киев, владимир зеленский, переговоры, стив уиткофф, урсула фон дер ляйен, ес, еврокомиссия, мир, кремль, инвалиды, мнения, европа, крымская война, черное море, нато, fox news