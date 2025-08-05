https://ukraina.ru/20250805/kak-mozhno-zaschitit-rossiyskie-korabli-mnenie-kapitana-1-ranga-sergeya-gorbacheva-1066487475.html

Как можно защитить российские корабли? Мнение капитана 1 ранга Сергея Горбачева

Как можно защитить российские корабли? Мнение капитана 1 ранга Сергея Горбачева - 05.08.2025 Украина.ру

Как можно защитить российские корабли? Мнение капитана 1 ранга Сергея Горбачева

России необходимо разработать комплексную систему защиты от новых морских угроз, включая диверсии боевых пловцов и украинских беспилотников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв

2025-08-05T13:58

2025-08-05T13:58

2025-08-05T13:58

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Отвечая на вопрос о возможных исполнителях диверсий, Горбачёв заявил: "Могут применяться и безэкипажные средства поражения. Необходимо собрать улики, провести расследование. Для этого у нас есть агентура, Служба внешней разведки (СВР)".Он привёл пример международного опыта защиты судоходства: "Есть пример антипиратской операции 'Аталанта', которую провели военно-морские силы Евросоюза против сомалийских пиратов. И на наших кораблях размещаются подразделения морской пехоты, которые решают контртеррористические задачи".Однако эксперт подчеркнул, что этих мер недостаточно: "Но все это лишь один из методов. Сюда же относится строительство кораблей, судов обеспечения, создание средств РЭБ и развитие морской авиации, которая находится у нас в сложном положении".Особую озабоченность Горбачёва вызывает сокращение возможностей флота: "Ведь главная ударная мощь Советского флота с точки зрения антиавианосной составляющей заключалась как раз в морских ракетоносных авиационных дивизиях. Их называли убийцами авианосцев. Сейчас их нет"."Сейчас мы не можем построить боевые корабли водоизмещением в 8 тысяч тонн. А Советский Союз строил авианосцы за 40 тысяч тонн водоизмещения. Для этого нужна политическая воля и деньги", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Дениса Рудометова "Сергей Горбачев: Чтобы освободить Херсон и Одессу, России надо вернуться к классике десантных операций" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Андрей Суздальцев: Если Трамп окончательно станет Байденом, Россию ждет война против ее танкерного флота".

https://ukraina.ru/20250710/kto-spas-korablestroenie-rossii-i-est-li-buduschee-u-flota-v-sovremennoy-voyne--eranosyan-1065019684.html

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