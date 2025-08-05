https://ukraina.ru/20250805/kak-mozhno-zaschitit-rossiyskie-korabli-mnenie-kapitana-1-ranga-sergeya-gorbacheva-1066487475.html
Как можно защитить российские корабли? Мнение капитана 1 ранга Сергея Горбачева
Как можно защитить российские корабли? Мнение капитана 1 ранга Сергея Горбачева - 05.08.2025 Украина.ру
Как можно защитить российские корабли? Мнение капитана 1 ранга Сергея Горбачева
России необходимо разработать комплексную систему защиты от новых морских угроз, включая диверсии боевых пловцов и украинских беспилотников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв
2025-08-05T13:58
2025-08-05T13:58
2025-08-05T13:58
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Отвечая на вопрос о возможных исполнителях диверсий, Горбачёв заявил: "Могут применяться и безэкипажные средства поражения. Необходимо собрать улики, провести расследование. Для этого у нас есть агентура, Служба внешней разведки (СВР)".Он привёл пример международного опыта защиты судоходства: "Есть пример антипиратской операции 'Аталанта', которую провели военно-морские силы Евросоюза против сомалийских пиратов. И на наших кораблях размещаются подразделения морской пехоты, которые решают контртеррористические задачи".Однако эксперт подчеркнул, что этих мер недостаточно: "Но все это лишь один из методов. Сюда же относится строительство кораблей, судов обеспечения, создание средств РЭБ и развитие морской авиации, которая находится у нас в сложном положении".Особую озабоченность Горбачёва вызывает сокращение возможностей флота: "Ведь главная ударная мощь Советского флота с точки зрения антиавианосной составляющей заключалась как раз в морских ракетоносных авиационных дивизиях. Их называли убийцами авианосцев. Сейчас их нет"."Сейчас мы не можем построить боевые корабли водоизмещением в 8 тысяч тонн. А Советский Союз строил авианосцы за 40 тысяч тонн водоизмещения. Для этого нужна политическая воля и деньги", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Дениса Рудометова "Сергей Горбачев: Чтобы освободить Херсон и Одессу, России надо вернуться к классике десантных операций" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Андрей Суздальцев: Если Трамп окончательно станет Байденом, Россию ждет война против ее танкерного флота".
https://ukraina.ru/20250710/kto-spas-korablestroenie-rossii-i-est-li-buduschee-u-flota-v-sovremennoy-voyne--eranosyan-1065019684.html
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новости, россия, сергей горбачев, флот, диверсия, бпла, угроза, корабли, главные новости, новости россии, рэб, аналитика, сво, дзен новости сво, спецоперация
Новости, Россия, Сергей Горбачев, флот, диверсия, БПЛА, угроза, корабли, Главные новости, новости России, РЭБ, Аналитика, СВО, дзен новости СВО, Спецоперация
Как можно защитить российские корабли? Мнение капитана 1 ранга Сергея Горбачева
России необходимо разработать комплексную систему защиты от новых морских угроз, включая диверсии боевых пловцов и украинских беспилотников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв
Отвечая на вопрос о возможных исполнителях диверсий, Горбачёв заявил: "Могут применяться и безэкипажные средства поражения. Необходимо собрать улики, провести расследование. Для этого у нас есть агентура, Служба внешней разведки (СВР)".
Он привёл пример международного опыта защиты судоходства: "Есть пример антипиратской операции 'Аталанта', которую провели военно-морские силы Евросоюза против сомалийских пиратов. И на наших кораблях размещаются подразделения морской пехоты, которые решают контртеррористические задачи".
Однако эксперт подчеркнул, что этих мер недостаточно: "Но все это лишь один из методов. Сюда же относится строительство кораблей, судов обеспечения, создание средств РЭБ и развитие морской авиации, которая находится у нас в сложном положении".
Особую озабоченность Горбачёва вызывает сокращение возможностей флота: "Ведь главная ударная мощь Советского флота с точки зрения антиавианосной составляющей заключалась как раз в морских ракетоносных авиационных дивизиях. Их называли убийцами авианосцев. Сейчас их нет".
"Сейчас мы не можем построить боевые корабли водоизмещением в 8 тысяч тонн. А Советский Союз строил авианосцы за 40 тысяч тонн водоизмещения. Для этого нужна политическая воля и деньги", — подытожил собеседник Украина.ру.