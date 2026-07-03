3 июля 2026 года, вечерний эфир - 03.07.2026 Украина.ру
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3 июля 2026 года, вечерний эфир
3 июля 2026 года, вечерний эфир - 03.07.2026 Украина.ру
3 июля 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 03.07.2026
2026-07-03T19:40
2026-07-03T19:40
мариуполь
херсонская область
новороссия
украина.ру
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки. Гость: Кирилл Курбатов – обозреватель издания Украина.ру* Местный колорит. Море под ногами: как сапсёрфинг стал новым местным колоритом Мариуполя, Гость: Юлия Джеломанова – инструктор по сапсёрфингу* Тема дня Новороссии. "Флагманы возможностей" на Херсонщине: год патриотических свершений и новых горизонтов для молодежи. Ольга Яворская – специалист по патриотическому воспитанию в "Движении первых" в Херсонской области* Лица Новороссии. Как уместить железную дисциплину и творческий полёт? Гость: Ольга Яцюк – командир отряда "Зарница 2.0", танцовщица, музыкант и активистка "Движения Первых"
мариуполь
херсонская область
новороссия
Украина.ру
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Новости
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452
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мариуполь, херсонская область, новороссия, украина.ру, новороссия сегодня, видео
Мариуполь, Херсонская область, Новороссия, Украина.ру, Новороссия сегодня

3 июля 2026 года, вечерний эфир

19:40 03.07.2026
 
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Сегодня в эфире:

* Новости и фронтовые сводки. Гость: Кирилл Курбатов – обозреватель издания Украина.ру

* Местный колорит. Море под ногами: как сапсёрфинг стал новым местным колоритом Мариуполя, Гость: Юлия Джеломанова – инструктор по сапсёрфингу

* Тема дня Новороссии. "Флагманы возможностей" на Херсонщине: год патриотических свершений и новых горизонтов для молодежи. Ольга Яворская – специалист по патриотическому воспитанию в "Движении первых" в Херсонской области

* Лица Новороссии. Как уместить железную дисциплину и творческий полёт? Гость: Ольга Яцюк – командир отряда "Зарница 2.0", танцовщица, музыкант и активистка "Движения Первых"
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