https://ukraina.ru/20260703/3-iyulya-2026-goda-vecherniy-efir-1081021373.html

3 июля 2026 года, вечерний эфир

3 июля 2026 года, вечерний эфир - 03.07.2026 Украина.ру

3 июля 2026 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 03.07.2026

2026-07-03T19:40

2026-07-03T19:40

2026-07-03T19:40

мариуполь

херсонская область

новороссия

украина.ру

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки. Гость: Кирилл Курбатов – обозреватель издания Украина.ру* Местный колорит. Море под ногами: как сапсёрфинг стал новым местным колоритом Мариуполя, Гость: Юлия Джеломанова – инструктор по сапсёрфингу* Тема дня Новороссии. "Флагманы возможностей" на Херсонщине: год патриотических свершений и новых горизонтов для молодежи. Ольга Яворская – специалист по патриотическому воспитанию в "Движении первых" в Херсонской области* Лица Новороссии. Как уместить железную дисциплину и творческий полёт? Гость: Ольга Яцюк – командир отряда "Зарница 2.0", танцовщица, музыкант и активистка "Движения Первых"

мариуполь

херсонская область

новороссия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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