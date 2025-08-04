"Часов Яр стал мясорубкой для ВСУ" – историк Копылов рассказал о потерях Украины
Освобождение Часов Яра стало типичным сражением в духе Первой мировой войны, где главной целью было не взятие крепости, а уничтожение живой силы противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов
"Первая мировая война целиком состояла из подобных крепостей. Какие-то из них существовали еще с довоенных времен. Достаточно вспомнить Верденский укрепрайон и Тернопольскую крепость", – пояснил эксперт.
По словам Копылова, ключевое значение имело не само взятие Часов Яра, а потери, которые понесла украинская армия за время его обороны. "Мы же знаем, что киевский режим не признает никаких отходов до тех пор, пока ситуация для его армии не оказывается на грани катастрофы", – отметил историк.
Эксперт подчеркнул, что через этот населенный пункт прошло огромное количество украинских подразделений.
"Мы с осени 2023 года наблюдаем картину, когда один и тот же набор бригад мотается по разным направлениям, выполняя функции пожарной команды и постепенно стачиваясь", – добавил собеседник издания.
"Со временем мы узнаем, какие людские и материальные ресурсы потратила Украина на эту бессмысленную оборону", – заключил Копылов.
Полный текст интервью "Кирилл Копылов: Россия навязала ВСУ бессмысленную оборону Часов Яра, чтобы ускорить крах их тыла и фронта" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале "Ксавье Моро: Освободив Часов Яр, Россия заставит ВСУ бежать из Славянска, Краматорска и Покровска".
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