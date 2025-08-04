"Часов Яр стал мясорубкой для ВСУ" – историк Копылов рассказал о потерях Украины - 04.08.2025 Украина.ру
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"Часов Яр стал мясорубкой для ВСУ" – историк Копылов рассказал о потерях Украины
"Часов Яр стал мясорубкой для ВСУ" – историк Копылов рассказал о потерях Украины - 04.08.2025 Украина.ру
"Часов Яр стал мясорубкой для ВСУ" – историк Копылов рассказал о потерях Украины
Освобождение Часов Яра стало типичным сражением в духе Первой мировой войны, где главной целью было не взятие крепости, а уничтожение живой силы противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов
2025-08-04T16:32
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По словам Копылова, ключевое значение имело не само взятие Часов Яра, а потери, которые понесла украинская армия за время его обороны. "Мы же знаем, что киевский режим не признает никаких отходов до тех пор, пока ситуация для его армии не оказывается на грани катастрофы", – отметил историк.Эксперт подчеркнул, что через этот населенный пункт прошло огромное количество украинских подразделений. "Мы с осени 2023 года наблюдаем картину, когда один и тот же набор бригад мотается по разным направлениям, выполняя функции пожарной команды и постепенно стачиваясь", – добавил собеседник издания."Со временем мы узнаем, какие людские и материальные ресурсы потратила Украина на эту бессмысленную оборону", – заключил Копылов.Полный текст интервью "Кирилл Копылов: Россия навязала ВСУ бессмысленную оборону Часов Яра, чтобы ускорить крах их тыла и фронта" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Ксавье Моро: Освободив Часов Яр, Россия заставит ВСУ бежать из Славянска, Краматорска и Покровска".
https://ukraina.ru/20250804/zimoy-russkie-budut-pod-kievom-ukrainskie-eksperty-i-politiki-o-situatsii-v-strane-1066399248.html
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Новости, Украина, Россия, Славянск, Часов Яр, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, Главные новости, Спецоперация, Первая мировая война, Новости Украины, новости России, ВСУ

"Часов Яр стал мясорубкой для ВСУ" – историк Копылов рассказал о потерях Украины

16:32 04.08.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРасчет гаубицы Д-30 спецназа "Ахмат" МО РФ
Расчет гаубицы Д-30 спецназа Ахмат МО РФ - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Освобождение Часов Яра стало типичным сражением в духе Первой мировой войны, где главной целью было не взятие крепости, а уничтожение живой силы противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов
"Первая мировая война целиком состояла из подобных крепостей. Какие-то из них существовали еще с довоенных времен. Достаточно вспомнить Верденский укрепрайон и Тернопольскую крепость", – пояснил эксперт.
По словам Копылова, ключевое значение имело не само взятие Часов Яра, а потери, которые понесла украинская армия за время его обороны. "Мы же знаем, что киевский режим не признает никаких отходов до тех пор, пока ситуация для его армии не оказывается на грани катастрофы", – отметил историк.
Эксперт подчеркнул, что через этот населенный пункт прошло огромное количество украинских подразделений.
"Мы с осени 2023 года наблюдаем картину, когда один и тот же набор бригад мотается по разным направлениям, выполняя функции пожарной команды и постепенно стачиваясь", – добавил собеседник издания.
"Со временем мы узнаем, какие людские и материальные ресурсы потратила Украина на эту бессмысленную оборону", – заключил Копылов.
Полный текст интервью "Кирилл Копылов: Россия навязала ВСУ бессмысленную оборону Часов Яра, чтобы ускорить крах их тыла и фронта" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале "Ксавье Моро: Освободив Часов Яр, Россия заставит ВСУ бежать из Славянска, Краматорска и Покровска".
Эксперты - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
05:03
Ожидая русских "под Киевом", украинские эксперты - о смысле войны и ненависти Запада к России и УкраинеНадолго ли хватит Киеву людей для фронта, к чему ведёт насильственная мобилизация, наконец, возможен ли мир или же более вероятно перерастание текущего конфликта в большую войну? Чего на самом деле хочет Запад? Над такими вопросами размышляют в украинском экспертном сообществе.
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