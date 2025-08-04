https://ukraina.ru/20250804/chasov-yar-stal-myasorubkoy-dlya-vsu--istorik-kopylov-rasskazal-o-poteryakh-ukrainy-1066436354.html

"Часов Яр стал мясорубкой для ВСУ" – историк Копылов рассказал о потерях Украины

"Часов Яр стал мясорубкой для ВСУ" – историк Копылов рассказал о потерях Украины - 04.08.2025 Украина.ру

"Часов Яр стал мясорубкой для ВСУ" – историк Копылов рассказал о потерях Украины

Освобождение Часов Яра стало типичным сражением в духе Первой мировой войны, где главной целью было не взятие крепости, а уничтожение живой силы противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов

2025-08-04T16:32

2025-08-04T16:32

2025-08-04T16:32

новости

украина

россия

славянск

часов яр

сво

прогнозы сво

дзен новости сво

главные новости

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/17/1062694689_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c070cbce2f3a4fe0031936b422dacac9.jpg

По словам Копылова, ключевое значение имело не само взятие Часов Яра, а потери, которые понесла украинская армия за время его обороны. "Мы же знаем, что киевский режим не признает никаких отходов до тех пор, пока ситуация для его армии не оказывается на грани катастрофы", – отметил историк.Эксперт подчеркнул, что через этот населенный пункт прошло огромное количество украинских подразделений. "Мы с осени 2023 года наблюдаем картину, когда один и тот же набор бригад мотается по разным направлениям, выполняя функции пожарной команды и постепенно стачиваясь", – добавил собеседник издания."Со временем мы узнаем, какие людские и материальные ресурсы потратила Украина на эту бессмысленную оборону", – заключил Копылов.Полный текст интервью "Кирилл Копылов: Россия навязала ВСУ бессмысленную оборону Часов Яра, чтобы ускорить крах их тыла и фронта" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Ксавье Моро: Освободив Часов Яр, Россия заставит ВСУ бежать из Славянска, Краматорска и Покровска".

https://ukraina.ru/20250804/zimoy-russkie-budut-pod-kievom-ukrainskie-eksperty-i-politiki-o-situatsii-v-strane-1066399248.html

украина

россия

славянск

часов яр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, славянск, часов яр, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, главные новости, спецоперация, первая мировая война, новости украины, новости россии, всу