"Никакой группировки в тылу нет": историк о том, почему Украина не сможет повторить прошлогодние атаки - 01.08.2025 Украина.ру
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"Никакой группировки в тылу нет": историк о том, почему Украина не сможет повторить прошлогодние атаки
"Никакой группировки в тылу нет": историк о том, почему Украина не сможет повторить прошлогодние атаки - 01.08.2025 Украина.ру
"Никакой группировки в тылу нет": историк о том, почему Украина не сможет повторить прошлогодние атаки
Украинская армия столкнулась с острой нехваткой резервов, что делает невозможным планирование масштабных наступательных операций. Об этом рассказал военный историк и журналист Евгений Норин в комментарии изданию Украина.ру
2025-08-01T06:00
2025-08-01T06:00
новости
украина
купянск
сумы
евгений норин
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украина.ру
украинская армия
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Военный эксперт сомневается в наличии у ВСУ значительных резервных сил. "Может быть, у [главкома ВСУ Александра] Сырского на этот счет идеи есть, но у меня их нет", – отметил Норин.Аналитик подчеркнул отсутствие у противника скрытых резервов. "Я не вижу у противника какой-то мощной группировки и достойной цели для нее", – пояснил он.По словам эксперта, российские войска действуют эффективно без привлечения дополнительных резервов. "Мы воюем тем, что есть. И те, кто есть, действуют достаточно эффективно", – заявил Норин.Полный текст материала "Военный эксперт Евгений Норин: Если ВСУ все же удержат и Покровск, и Сумы, то потеряют Купянск и Орехов" на сайте Украина.ру.О том, насколько Украине хватит нынешних людских ресурсов — в материале "Михаил Поликарпов: Осенью на Трампа начнется мощная атака, а ВСУ могут потерять Покровск, Купянск и Лиман" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, купянск, сумы, евгений норин, вооруженные силы украины, украина.ру, украинская армия, александр сырский, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, война, война на украине, спецоперация
Новости, Украина, Купянск, Сумы, Евгений Норин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, украинская армия, Александр Сырский, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, война, война на Украине, Спецоперация

"Никакой группировки в тылу нет": историк о том, почему Украина не сможет повторить прошлогодние атаки

06:00 01.08.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
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Украинская армия столкнулась с острой нехваткой резервов, что делает невозможным планирование масштабных наступательных операций. Об этом рассказал военный историк и журналист Евгений Норин в комментарии изданию Украина.ру
Военный эксперт сомневается в наличии у ВСУ значительных резервных сил. "Может быть, у [главкома ВСУ Александра] Сырского на этот счет идеи есть, но у меня их нет", – отметил Норин.
Аналитик подчеркнул отсутствие у противника скрытых резервов. "Я не вижу у противника какой-то мощной группировки и достойной цели для нее", – пояснил он.
По словам эксперта, российские войска действуют эффективно без привлечения дополнительных резервов. "Мы воюем тем, что есть. И те, кто есть, действуют достаточно эффективно", – заявил Норин.
"Пока у Украины нет ни сил, ни плана для перелома", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Военный эксперт Евгений Норин: Если ВСУ все же удержат и Покровск, и Сумы, то потеряют Купянск и Орехов" на сайте Украина.ру.
О том, насколько Украине хватит нынешних людских ресурсов — в материале "Михаил Поликарпов: Осенью на Трампа начнется мощная атака, а ВСУ могут потерять Покровск, Купянск и Лиман" на сайте Украина.ру.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Вчера, 16:01
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ бросают под Сумы новые резервы, оголяя Харьков и южный ДонбассЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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Заголовок открываемого материала
06:55Владимир Евсеев: Наступление России на Купянск и Великий Бурлук – новый этап СВО
06:20Точка невозврата: Норин спрогнозировал возможные сроки кризиса украинской армии
06:00"Никакой группировки в тылу нет": историк о том, почему Украина не сможет повторить прошлогодние атаки
05:49ВС РФ отработали по объектам на Украине: сводка за ночь на 1 августа
05:40Эксперт Евсеев: Почему российские войска не используют аэростаты для защиты от дронов?
05:30"Зомбирование или духовное возрождение": Багдасарян рассказал, какая мобилизация нужна России
05:25Кирилл Копылов: Россия навязала ВСУ бессмысленную оборону Часов Яра, чтобы ускорить крах их тыла и фронта
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