https://ukraina.ru/20250801/nikakoy-gruppirovki-v-tylu-net-istorik-o-tom-pochemu-ukraina-ne-smozhet-povtorit-proshlogodnie-ataki-1066237304.html

"Никакой группировки в тылу нет": историк о том, почему Украина не сможет повторить прошлогодние атаки

"Никакой группировки в тылу нет": историк о том, почему Украина не сможет повторить прошлогодние атаки - 01.08.2025 Украина.ру

"Никакой группировки в тылу нет": историк о том, почему Украина не сможет повторить прошлогодние атаки

Украинская армия столкнулась с острой нехваткой резервов, что делает невозможным планирование масштабных наступательных операций. Об этом рассказал военный историк и журналист Евгений Норин в комментарии изданию Украина.ру

2025-08-01T06:00

2025-08-01T06:00

2025-08-01T06:00

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украина.ру

украинская армия

александр сырский

сво

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Военный эксперт сомневается в наличии у ВСУ значительных резервных сил. "Может быть, у [главкома ВСУ Александра] Сырского на этот счет идеи есть, но у меня их нет", – отметил Норин.Аналитик подчеркнул отсутствие у противника скрытых резервов. "Я не вижу у противника какой-то мощной группировки и достойной цели для нее", – пояснил он.По словам эксперта, российские войска действуют эффективно без привлечения дополнительных резервов. "Мы воюем тем, что есть. И те, кто есть, действуют достаточно эффективно", – заявил Норин.Полный текст материала "Военный эксперт Евгений Норин: Если ВСУ все же удержат и Покровск, и Сумы, то потеряют Купянск и Орехов" на сайте Украина.ру.О том, насколько Украине хватит нынешних людских ресурсов — в материале "Михаил Поликарпов: Осенью на Трампа начнется мощная атака, а ВСУ могут потерять Покровск, Купянск и Лиман" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250731/1066231342.html

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