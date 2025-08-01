"Никакой группировки в тылу нет": историк о том, почему Украина не сможет повторить прошлогодние атаки
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Украинская армия столкнулась с острой нехваткой резервов, что делает невозможным планирование масштабных наступательных операций. Об этом рассказал военный историк и журналист Евгений Норин в комментарии изданию Украина.ру
Военный эксперт сомневается в наличии у ВСУ значительных резервных сил. "Может быть, у [главкома ВСУ Александра] Сырского на этот счет идеи есть, но у меня их нет", – отметил Норин.
Аналитик подчеркнул отсутствие у противника скрытых резервов. "Я не вижу у противника какой-то мощной группировки и достойной цели для нее", – пояснил он.
По словам эксперта, российские войска действуют эффективно без привлечения дополнительных резервов. "Мы воюем тем, что есть. И те, кто есть, действуют достаточно эффективно", – заявил Норин.
"Пока у Украины нет ни сил, ни плана для перелома", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Военный эксперт Евгений Норин: Если ВСУ все же удержат и Покровск, и Сумы, то потеряют Купянск и Орехов" на сайте Украина.ру.
О том, насколько Украине хватит нынешних людских ресурсов — в материале "Михаил Поликарпов: Осенью на Трампа начнется мощная атака, а ВСУ могут потерять Покровск, Купянск и Лиман" на сайте Украина.ру.
Вчера, 16:01Полковник Геннадий Алехин: ВСУ бросают под Сумы новые резервы, оголяя Харьков и южный ДонбассЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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