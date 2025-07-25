https://ukraina.ru/20250725/pvo-za-noch-sbila-bolee-sotni-ukrainskikh-bespilotnikov-nad-rossiyskimi-regionami--1065926291.html

ПВО за ночь сбила более сотни украинских беспилотников над российскими регионами

ПВО за ночь сбила более сотни украинских беспилотников над российскими регионами - 25.07.2025 Украина.ру

ПВО за ночь сбила более сотни украинских беспилотников над российскими регионами

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбила 105 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает 25 июля телеграм-канал Украина.ру

2025-07-25T07:56

2025-07-25T07:56

2025-07-25T07:56

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Из них 26 было уничтожено над Белгородской областью, 25 - над Брянской, 23 - над Ростовской.Кроме того, девять аппаратов сбито над акваторией Азовского моря, восемь над Краснодарским краем, пять над Ставропольским, по три над Курской и Тамбовской областями, два над Воронежской областью и один над Орловской.Ранее мы писали, что губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров назвал ночную атаку на регион самой массированной: ПВО в ночь на пятницу сбила 37 беспилотников над Невинномысском. Погибших, пострадавших нет. Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, в свою очередь, указал, что военные отразили минувшей ночью атаку БПЛА в Новошахтинске, Зернограде, Каменске-Шахтинском, Мясниковском, Песчанокопском, Родионово-Несветайском, Октябрьском сельском и Красносулинском районах региона. По оперативной информации, никто из людей не пострадал.Два человека получили легкие травмы после падения обломков БПЛА на территорию вокзала в Тимашевске Краснодарского края, сообщает губернатор Вениамин Кондратьев. Также указывается, что в Темрюкском и Славянском районах есть незначительные повреждения частных домов — выбиты окна.Кроме прочего, несколько беспилотников уничтожено в Воронежской области силами ПВО, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Он отметил, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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