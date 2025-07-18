https://ukraina.ru/20250718/german-klimenko-zapad-ne-otklyuchaet-rossiyu-ot-vsemirnogo-interneta-chtoby-imet-vozmozhnost-dlya-1065452001.html

Герман Клименко: Запад не отключает Россию от всемирного интернета, чтобы иметь возможность для шпионажа

Герман Клименко: Запад не отключает Россию от всемирного интернета, чтобы иметь возможность для шпионажа - 18.07.2025 Украина.ру

Герман Клименко: Запад не отключает Россию от всемирного интернета, чтобы иметь возможность для шпионажа

Физическое отключение интернета обсуждалось еще в самом начале СВО. В некотором роде интернет можно рассматривать как нефть. Безусловно, этот трафик можно отключить физически, потому что он идет за рубеж по кабелям, которые присоединяются в разных точках сопряжения.

2025-07-18T08:00

2025-07-18T08:00

2025-07-18T08:00

интервью

россия

киргизия

европа

герман клименко

владимир путин

facebook

яндекс

роскомнадзор

интернет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/11/1065435571_70:14:860:458_1920x0_80_0_0_3530809599b371d49de29175499f7359.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.По данным проекта "На связи", в России в июне произошло 655 отключений мобильного интернета разного масштаба.- Герман Сергеевич, на фоне массовых перебоев в системе мобильного интернета вновь возник вопрос об устойчивости Рунета к внешним воздействиям. Могут ли западные недруги России отключить ее от всемирной сети?- Отключение интернета надо рассматривать двояко. Есть физическая сторона вопроса. От нас и так уже многие ресурсы отключены, можно зайти только через VPN. Наверняка можно отключить и какие-то кабели.Есть софтверная сторона вопроса, когда перестают работать компании. С нами отказываются работать Microsoft, Oracle. В этом смысле мы уже отключены. Платежи принимаются криво, и так далее. Но мы как-то живем. То есть виртуальное или софтверное отключение уже произошло. Где можем, мы внедряем отечественный софт, где не можем, регистрируем через Киргизию и другие страны.Физическое отключение обсуждалось в самом начале СВО, когда речь шла об отключении международных операторов. В некотором роде интернет можно рассматривать как нефть. Безусловно, этот трафик можно отключить физически, потому что он идет за рубеж по кабелям, которые присоединяются в разных точках сопряжения.Если говорить про вероятность, то сначала отключат газ и нефть, а потом интернет, если до этого дойдет. На сегодняшний день я не видел ни одного предложения отключить кабели ни в Европе, ни в США.- Видимо, как и в случае с санкциями, это может нанести вред и инициаторам этого шага?- Я думаю, что это вопрос скорее взаимного доступа и того, кто кому может больше навредить. Для той стороны, чтобы иметь доступ к нашим данным, видеть, как мы живем и работаем, нужен интернет. Он пока есть.- Закон о суверенном интернете от 1 мая 2019 года подготовил Рунет к неблагоприятному сценарию?- В какой-то степени да. Но дело в том, что все государственные данные надо хранить на территории России. К примеру, когда началась СВО, некоторые банки хранили свои данные на серверах Amazon.В 2015 году Путин подписал постановление о переходе на отечественный софт, на которое компании очень слабо отреагировали. Затем закон о суверенном интернете заставил компании хранить свои данные в России. Софт еще не поменяли, но сами данные на территорию России перенесли. Поэтому мы почти не пострадали, когда произошло отключение баз данных, облаков, и так далее.- Может ли быть внедрен на российской почве китайский опыт создания независимого интернета?- С технической стороны никаких проблем нет. Роскомнадзором внедрены средства противодействия угрозам. Оборудование, которое стоит на оконечниках стыковочных с зарубежным трафиком устройств, достаточно просто переводится в китайский режим.Но чтобы внедрить у нас китайский интернет, наша страна должна быть населена китайцами, потому что законы коррелируются с опытом населения. То есть наш опыт коммуникации власти и населения виден на примере отношения к законодательству. Условно Facebook* признан экстремистским, но при этом судья заявляет, что пользоваться им можно. С юридической стороны это достаточно специфичная конфигурация. А Китай в этом плане гораздо жестче. Азиатские законы более конкретны.У нас все-таки строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения. Это касается наших законов об интернете. Нет механизма принуждения, точнее, государство не готово его включать.- Это же касается поправки о введении штрафов до 5 тыс. руб. за поиск в интернете экстремистских материалов? Может ли получиться так, что человек зайдет на свой аккаунт на Facebook и будет привлечен к административной ответственности?- Это как и с остальными законами про интернет. Я спрашивал у депутатов, понимают ли они, что это выполнить практически невозможно. Они говорят, что это не их задача, это вопрос к исполнительной власти.Принятая поправка очень сырая и безграмотная, потому что очень короткая. Мы точно знаем, что в Яндексе нет экстремистских материалов, потому что он сотрудничает с Роскомнадзором. Списки таких материалов есть. То есть депутаты предполагают, что должен взять такой список, прежде чем что-то искать. Но даже если я в Яндексе ищу что-то запрещенное, очевидно, что я делаю это, чтобы написать статью, например.Это как в армии - не отдавайте приказы, которые не могут быть выполнены. То есть принята очередная юридическая новация, которую непонятно, как исполнять.Есть версия, что на улицах людей будут останавливать сотрудники правоохранительных органов и проверять смартфоны. Но это же не уголовная история, а административная. Придется править бесконечное количество законов. Я не очень понимаю, как власть будет это делать.- Сейчас активно обсуждается проблема искусственного интеллекта, его влияние на человечество в будущем. Правомерно ли вообще использование термина "интеллект" к цифровым алгоритмам?- Здесь надо четко разделять задачи. Когда мы говорим про искусственный интеллект, мы, на самом деле, говорим про цифровизацию. Например, мы видим, как резко сокращаются отделения банков. Но то, что банки сокращают свои отделения и филиалы, это вопрос уменьшения доли наличных денег и улучшения программного кода.То, что касается непосредственно искусственного интеллекта, это, к примеру, распознавание лиц.Но когда я занимался искусственным интеллектом в 80-е годы, считалось, что главный критерий совсем умного "железа" - это умение играть в шахматы.Но сейчас мы имеем смартфоны стоимостью 10 тысяч рублей, которые выносят чемпионов мира. Но ничего не изменилось, обратите внимание. Поэтому можно сказать, что железо научилось решать задачи, которые кажутся "умными". На самом деле это как бег.Автомобиль ездит быстрее, но это никак нас не изменило. Вот у нас у человека ножки, вот автомобили бегают, кто-то еще лучше смотрит. "Железо" выполняет какие-то задачи определенных частей нашего мозга быстрее. То есть лучше бегает, лучше смотрит, и это восхищает. Но к человеческому интеллекту оно не имеет никакого отношения.* принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в РФО ликвидации в Евросоюзе хакерской группировки NoName057(16), участников которой обвинили в совершении киберпреступлений в интересах России читайте в статье Алексея Туманова Сеть идеологических кибербойцов. Как Оленька подложила немцам "ддосю"

https://ukraina.ru/20250716/vladimir-kuznetsov-oblako-ot-vzryva-na-zaporozhskoy-aes-nakroet-vsyu-evropu-esli-stantsiyu-ne-zaglushit-1065358710.html

https://ukraina.ru/20250717/na-ruinakh-yaltinsko-potsdamskogo-mira-zametki-k-press-konferentsii-v-rossii-segodnya-1065437828.html

россия

киргизия

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, россия, киргизия, европа, герман клименко, владимир путин, facebook, яндекс, роскомнадзор, интернет