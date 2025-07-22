https://ukraina.ru/20250722/v-polshe-umer-general-predlagavshiy-unichtozhit-kaliningrad-1065736346.html
В Польше умер генерал, предлагавший уничтожить Калининград
В Польше умер генерал, предлагавший уничтожить Калининград - 22.07.2025 Украина.ру
В Польше умер генерал, предлагавший уничтожить Калининград
Бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак умер в возрасте 69 лет. Об этом 22 июля сообщил глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш в соцсети X
2025-07-22T12:31
2025-07-22T12:31
2025-07-22T12:31
польша
минобороны
россия
калининград
нато
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102324/90/1023249069_0:94:1280:814_1920x0_80_0_0_452908f0a420d3103f0c6dc55550204f.jpg
"Мы получили печальное известие о смерти генерала Вальдемара Скшипчака", – написал Косиняк-Камыш.Скшипчак командовал Многонациональной дивизией "Центр-Юг" во время 4-й ротации польского воинского контингента в Ираке. С 2006 по 2009 год он занимал должность командующего Сухопутными войсками. В 2009 году он подал в отставку, раскритиковав бюрократию министерства национальной обороны. С 2011 года он занимал должность советника министра национальной обороны, а с 2012 по 2013 год — заместителя министра национальной обороны.Генерал придерживался антироссийских взглядов, часто утверждал, что Россия якобы планирует атаковать Польшу, предлагал уничтожить Калининградскую область в случае конфликта РФ с НАТО.При этом Москва не раз заверяла, что не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
польша
россия
калининград
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102324/90/1023249069_4:0:1280:957_1920x0_80_0_0_3bc15b42220890fa6d1b97ddf6b5d6c5.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
польша, минобороны, россия, калининград, нато, новости
Польша, Минобороны, Россия, Калининград, НАТО, Новости
В Польше умер генерал, предлагавший уничтожить Калининград
Бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак умер в возрасте 69 лет. Об этом 22 июля сообщил глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш в соцсети X
"Мы получили печальное известие о смерти генерала Вальдемара Скшипчака", – написал Косиняк-Камыш.
Скшипчак командовал Многонациональной дивизией "Центр-Юг" во время 4-й ротации польского воинского контингента в Ираке. С 2006 по 2009 год он занимал должность командующего Сухопутными войсками. В 2009 году он подал в отставку, раскритиковав бюрократию министерства национальной обороны. С 2011 года он занимал должность советника министра национальной обороны, а с 2012 по 2013 год — заместителя министра национальной обороны.
Генерал придерживался антироссийских взглядов, часто утверждал, что Россия якобы планирует атаковать Польшу, предлагал уничтожить Калининградскую область в случае конфликта РФ с НАТО.
При этом Москва не раз заверяла, что не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.