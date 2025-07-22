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В Польше умер генерал, предлагавший уничтожить Калининград

В Польше умер генерал, предлагавший уничтожить Калининград - 22.07.2025 Украина.ру

В Польше умер генерал, предлагавший уничтожить Калининград

Бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак умер в возрасте 69 лет. Об этом 22 июля сообщил глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш в соцсети X

2025-07-22T12:31

2025-07-22T12:31

2025-07-22T12:31

польша

минобороны

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"Мы получили печальное известие о смерти генерала Вальдемара Скшипчака", – написал Косиняк-Камыш.Скшипчак командовал Многонациональной дивизией "Центр-Юг" во время 4-й ротации польского воинского контингента в Ираке. С 2006 по 2009 год он занимал должность командующего Сухопутными войсками. В 2009 году он подал в отставку, раскритиковав бюрократию министерства национальной обороны. С 2011 года он занимал должность советника министра национальной обороны, а с 2012 по 2013 год — заместителя министра национальной обороны.Генерал придерживался антироссийских взглядов, часто утверждал, что Россия якобы планирует атаковать Польшу, предлагал уничтожить Калининградскую область в случае конфликта РФ с НАТО.При этом Москва не раз заверяла, что не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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польша, минобороны, россия, калининград, нато, новости