В Польше умер генерал, предлагавший уничтожить Калининград - 22.07.2025 Украина.ру
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В Польше умер генерал, предлагавший уничтожить Калининград
В Польше умер генерал, предлагавший уничтожить Калининград - 22.07.2025 Украина.ру
В Польше умер генерал, предлагавший уничтожить Калининград
Бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак умер в возрасте 69 лет. Об этом 22 июля сообщил глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш в соцсети X
2025-07-22T12:31
2025-07-22T12:31
польша
минобороны
россия
калининград
нато
новости
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"Мы получили печальное известие о смерти генерала Вальдемара Скшипчака", – написал Косиняк-Камыш.Скшипчак командовал Многонациональной дивизией "Центр-Юг" во время 4-й ротации польского воинского контингента в Ираке. С 2006 по 2009 год он занимал должность командующего Сухопутными войсками. В 2009 году он подал в отставку, раскритиковав бюрократию министерства национальной обороны. С 2011 года он занимал должность советника министра национальной обороны, а с 2012 по 2013 год — заместителя министра национальной обороны.Генерал придерживался антироссийских взглядов, часто утверждал, что Россия якобы планирует атаковать Польшу, предлагал уничтожить Калининградскую область в случае конфликта РФ с НАТО.При этом Москва не раз заверяла, что не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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польша, минобороны, россия, калининград, нато, новости
Польша, Минобороны, Россия, Калининград, НАТО, Новости

В Польше умер генерал, предлагавший уничтожить Калининград

12:31 22.07.2025
 
© commons.wikimedia.org / Grzegorz GołębiowskiВальдемар Скшипчак
Вальдемар Скшипчак - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© commons.wikimedia.org / Grzegorz Gołębiowski
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Бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак умер в возрасте 69 лет. Об этом 22 июля сообщил глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш в соцсети X
"Мы получили печальное известие о смерти генерала Вальдемара Скшипчака", – написал Косиняк-Камыш.
Скшипчак командовал Многонациональной дивизией "Центр-Юг" во время 4-й ротации польского воинского контингента в Ираке. С 2006 по 2009 год он занимал должность командующего Сухопутными войсками. В 2009 году он подал в отставку, раскритиковав бюрократию министерства национальной обороны. С 2011 года он занимал должность советника министра национальной обороны, а с 2012 по 2013 год — заместителя министра национальной обороны.
Генерал придерживался антироссийских взглядов, часто утверждал, что Россия якобы планирует атаковать Польшу, предлагал уничтожить Калининградскую область в случае конфликта РФ с НАТО.
При этом Москва не раз заверяла, что не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.
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