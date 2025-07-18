https://ukraina.ru/20250718/tikhiy-perevorot-chto-proizoshlo-na-ukraine-1065492491.html

Тихий переворот. Что произошло на Украине?

Тихий переворот. Что произошло на Украине? - 18.07.2025 Украина.ру

Тихий переворот. Что произошло на Украине?

Нет, никто не собирается спасать тонущий корабль Украина! Речь не идет про улучшение функционирования государства, или карьерный рост еще более эффективных менеджеров! Они, упыри на верхушке киевского режима, просто готовят финальное "ограбление века".

2025-07-18T13:40

2025-07-18T13:40

2025-07-18T14:39

украина

сша

киев

андрей ермак

владимир зеленский

денис шмыгаль

кабмин

минобороны

ес

мнения

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Это не правительство реформаторов, и правительство национального спасения – это теперь ликвидационная комиссия! Цель – окончательный дерибан всего что еще осталось, и "золотые парашюты" для избранных клептоманов с Банковой на основе грабежа последних вялых потоков западной финансовой помощи.Если описать логику происходящего, то можно сказать – на Банковой решили, что "всех много, а всего мало!".Вообще, если бы на Украине в 2025 году ещё сохранялась иллюзия парламентской демократии — то новость о смене главы правительства должна была бы стать настоящим политическим взрывом. Но всё произошло тихо. Без потрясений. Без интриг. Без борьбы фракций. Без уличных протестов. Просто однажды днем украинцы узнали, что Юлия Свириденко — новая глава Кабмина, а Денис Шмыгаль, как тихо пришёл, так тихо и ушёл. И именно в этой тишине — главный смысл. Украина окончательно перешла к системе, где власть сосредоточена в одной точке — в руках главы Офиса президента Андрея Ермака, а все остальные фигуры — это мебель. Передвигаемая, заменяемая, но не самостоятельная. Включая кокаинового гэтьмана.Да, формально решение принимал президент Зеленский. Формально голосовал парламент. Формально была соблюдена процедура. Но только формально. В реальности коалиция в Раде уже давно не субъект, а лишь исполнительно-декоративный орган, зачитывающий в зале нужные фамилии. Главным разводящим, лицом принимающим решения, и произносящим его устами Зеленского, стал Ермак. И именно он определил, кто будет премьером, кто уйдёт, кто останется, а кто — будет формально повышен, чтобы на деле быть выведенным за скобки.На самом деле, то, что происходит с Кабмином — это больше, чем просто очередная ротация кадров. Это — бархатная революция. Ее суть — в полном и окончательном перераспределении власти в пользу одного центра — Банковой, а точнее, офиса Ермака. Это не борьба между партиями. Не спор элит. Это технологичное, бескровное и системное обнуление остатков институтов, с подчёркнутым демонтажем субъектности Кабмина, парламента, а в перспективе — и местного самоуправления. Кабмин превращён в технический орган, обслуживающий интересы одной узкой группы лиц.Сам факт, что смена главы правительства в стране, ведущей масштабную войну и находящейся в тяжелейшем экономическом и социальном кризисе, произошла фактически без общественного обсуждения — симптоматичен. Никто не объяснил, почему Шмыгаль уходит. Никто не сказал, какие претензии к нему. Никто не предложил обществу никакой новой повестки, видения, курса. Всё, что произошло — это аппаратная рокировка. Так, и это аксиома, поступают не в демократических республиках, а в авторитарных системах: руководитель ставит более лояльного исполнителя, потому что прежний стал слишком самостоятельным или просто надоел.Юлия Свириденко — это не фигура национального масштаба. До последнего момента она оставалась замкнутым в себе клерком, бутафорским вице-премьером и главной подписью Министерства экономики, но никогда не воспринималась как политик с волей, харизмой или собственной программой. Именно это и стало её главным достоинством в глазах Ермака. Управляемость, предсказуемость, абсолютная лояльность. Источники утверждают, что Свириденко без колебаний подписала все обязательства в рамках "сырьевой сделки" с США, включая секретные приложения, которые до сих пор не опубликованы ни в украинской, ни в американской прессе. По факту, взяла на себя всю юридическую ответственность за порабощение остатков незалежной и ее абсолютно колониальный статус. Прямо, слабоумие и отвага! И абсолютное непонимание рисков, или принятие оных, во имя своего лучезарного патрона.Но, конечно, только этим идиотизмом история Свириденко не ограничивается. Именно при ней экономический блок стал одной из самых закрытых, ручных и внешне управляемых структур власти. Она не просто подписант, но и куратор от Украины Фонда восстановления Украины – части печально известной "ресурсной сделки", зарегистрированного не в Киеве, а в США. Её окружение неоднократно уличали в лоббировании броней от мобилизации и бесконтрольных зарубежных поездок. А высказывания Свириденко о "восстановлении сектора Газа" украинскими компаниями и "замещении России и Китая на рынках G7" стали интернет-мемами. Её называют человеком-оруженосцем Ермака, без инициативы и харизмы. Прозвище в коридорах власти — "человек-подпись".Отличный кандидат на пост главы украинской исполнительной власти!А вот Шмыгаль, напротив, начал проявлять инициативу. Вопреки стереотипу о его полной безликости, за четыре года на посту премьера он сумел наладить собственные связи в бизнесе, в профильных ведомствах, даже на уровне отдельных западных партнёров, в том числе США и, по слухам, не всегда шёл в фарватере Офиса. Особенно в вопросах санкционной политики и взаимодействия с Минобороны. Для Ермака это стало сигналом: пора менять.Правящий в Киеве дуумвират (Зеленский-Ермак), в последние полгода остро ощутил, что в условиях падения экономики, усталости Запада и резкого сокращения доходов от агроэкспорта (привет восстановленным заградительным квотам ЕС), слишком самостоятельный премьер станет препятствием на пути финального обогащения и окончательного разворовывания остатков незалежной. Ведь к концу 2025 года — началу 2026-го Украина входит в период дефицита всего: денег, поддержки, экономики, лояльности западных элит. Сжимаются налоги, падают поступления, олигархи (активно все эти годы донатящие власть) теряют бизнесы и влияние, аграрии лишаются субсидий и рынков. Именно в этих условиях главным упырям, верно оценившим черные перспективы огрызка Украины, понадобилась не команда реформаторов, а ликвидационная комиссия— с функцией перераспределения, зачистки, удержания.Куда денется Шмыгаль? Официальная версия — на усиление. В новое объединённое министерство обороны и промышленности, которое должно объединить МО с Министерством стратегических отраслей. Но в реальности это скорее почётная ссылка, чем повышение. У Министерства обороны нет сегодня ни реальной власти, ни контроля над закупками, ни полномочий в кадровых вопросах. Все ключи — у Ермака и его окружения. А пост министра обороны — это удобная мишень для критики, на которую можно вешать любые провалы и коррупционные скандалы. Так было с Тараном, с Умеровым, так будет и с Шмыгалем. Его отправляют на "расстрельную позицию" — подальше от реального влияния, но под прицел общественного недовольства.Вообще, перевод Шмыгаля в МО — часть сложной аппаратной сделки. По достоверной информации, только после тяжёлых переговоров с Арахамией и представителями Рината Ахметова, контролирующими целые депутатские группы и фракции, Ермак получил согласие на отставку премьера. До того он год пытался продавить вопрос, но мешали маневры упомянутых Арахамии и Ахметова, заручавшихся поддержкой для Шмыгаля в Вашингтоне. Но время шло, вода камень точила, внимание новой администрации к внутриукраинским вопросам оказалось гораздо ниже чем у предшественников, и, выждав момент, отставку удалось реализовать, попутно договорившись о перемещении бенефитов и заработков партнеров теперь уже экс-премьера в Министерство обороны. С сохранением преференций для бизнесов связанных со Шмыгалем. Взамен отставной премьер получает пост вроде бы с ресурсами, но с явно "заложенными минами": ведь при первом же удобным случае его можно будет списать как виновника всех провалов. Особенно с учётом репутационных рисков целого ряда программ военного украинского министерства, особенно скандального проекта "Линия дронов", идейного развития коррупционной оборонительной "Линии Зеленского", под которую запланированы миллиарды. Ну, и других циклопических по объемам разворовывания западной помощи проектам. Именно эти деньги и будут расходоваться через Минобороны — главный теперь коррупционный суперконгломерат. Пока что, под присмотром Шмыгаля. Ну, как присмотром? Под ответственность Шмыгаля. То есть, как говорят в Одессе, Шмыгаль будет в теме, но не в доле. Чего не скажешь о его политических и бизнес-партнерах, по сути, сливших его, за "медь звенящую".Идем дальше. Параллельно с рокировкой на верху исполнительской власти Банковой решается еще целый ворох накопившихся в исполнительской вертикали проблем (читай угроз для личных интересов главупырей). Одна из них - проблема с болезненной кадровой "ахиллесовой пятой" киевского режима - министерством национального единства во главе с одиозным Чернышовым. Теперь министерство будет ликвидировано — и не без иронии: министр "по единству" был уличён, как говорят в высоких киевских кабинетах, в "несистемной коррупции" и крысятничестве у своих же упырей. Вообще, это ведомство создавалось под американское давление для работы с диаспорой и фальсификации выборов за рубежом — теперь, когда выборы явно отложены, и оно стало не нужно, а Чернышов стал токсичен для Зеленского, его (министерство) которое создали с такой помпой, тихо ликвидируют.Зато формируются два министерства-коррупционных монстра. И особое внимание здесь первому во главе с Алексеем Соболевым. Соболев - бывший сотрудник Dragon Capital (компания принадлежит партнеру Сороса Томашу Фиале), зам Свириденко, он возглавил объединённое министерство экономики, аграрной политики и экологии (и природопользования, читай недра Украины). Его называют "глазами и руками" западных структур в Кабмине, человеком, через которого проходят все ключевые инициативы МВФ и ЕС (читай, те самые транши западной помощи и их дальнейшее распределение). Курировать это новое монструозное министерство будет лично Свириденко (читай Ермак). Второе — Министерство обороны, куда вливается стратегический промышленный блок, до того пять лет живший в формате отдельного министерства – по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Возглавлявший его Герман Сметанин (почти открытый содомит и ставленник западного гей-лобби) возвращается на пост главы Укроборонпрома, который уже занимал ранее. По сути в обновленном министерстве обороны сводятся все военные бюджеты Украины - и сугубо оборонные, и ВПК. Фактически, это более 50 процентов расходной части бюджета страны, более 50 миллиардов долларов США.Каков же смысл этой гиперконцентрации?Максимально сконцентрировать бюджетные потоки, убрать лишние уровни контроля, сосредоточить всё в узком круге доверенных лиц. То есть, по сути, создать два мегаканала коррупционного обогащения — мирный (через экономику и "восстановление" Свириденко, Кулеба, Соболев) и военный (через МО, пока и сугубо формально, Шмыгаль), отсекая всех лишних. И управлять ими будет лично Ермак, а не формальные министры (на тех лишь контроль и исполнение). Повторюсь, потому что теперь на Украине "всех много, а всего мало".Попутно внутри Кабмина запущена масштабная перестройка, опять же под главу офиса Зеленского. Один за другим расставляются "свои" люди. Михаил Фёдоров — глава Минцифры, близкий к Зеленскому, но отдалённый от Ермака — получает пост первого вице-премьера. И это может быть совсем не шаг к его будущему премьерству (как написывают об этом близкие к Федорову медиа и блогеры), а ловушка: слишком самостоятельные фигуры, тем более имеющие прямой заход к Зеленскому, Ермаку не нужны. Между ними давно холодная война. В ОП недовольны активностью Фёдорова в медиа, его ориентацией на западные гранты и слишком независимым образом мышления. Но при этом он все еще пользуется доверием Зеленского. Баланс пока сохраняется. Но, есть предпосылки к тому, что Ермаку удастся изолировать Федорова от основных финансовых потоков, свести его значение к минимуму (вице-премьерская должность во многом про статус, а не полномочия), и, понемногу, перекусить его канал прямой коммуникации с просроченным пересидентом.Алексей Кулеба, как вице-премьер, остаётся куратором восстановления. То есть, тем человеком через личную подпись которого проходит каждый доллар, евро или фунт, которые перечисляют международные доноры на эти цели. Я лично с ним знаком, крайне неприятный персонаж. Но, очень близкий к Ермаку, с которым еще в нулевые он занимался решаловом при Киевской администрации. Например, могли помочь получить разрешение на ларек с шаурмой (серьезные бизнесмены!). Сохраняет он и пост министра развития инфраструктуры и территорий (тут все понятно, это давно приватизированные Ермаком расходы бюджета на инфраструктурные проекты).Тарас Качка получает кресло вице-премьера по евроинтеграции — очевидный знак для Брюсселя: мы делаем вид, что всё идёт по плану. Ведь Качка один из переговорщиков по линии экономики именно с европейскими структурами. Энергетику возглавит Светлана Гринчук, а её предшественник Галущенко — перейдет в Минюст. И снова — всё решает не профессионализм, не опыт, а степень лояльности. Тут просто "двигают кровати", и ставят людей лично преданных Ермаку, выкидывая неоднозначных в этом смысле. Остальные винтики и шпунтики правительства Шмыгаля сохранят свои посты. Где по причине собственной серости и удобности, где в силу имеющихся у Киева обязоннастей перед Западом, как например в министерстве образования и министерстве здравоохранения.Но главное — за всей этой реконструкцией нет ни стратегии, ни идеологии, ни плана. Нет повестки. Нет видения, куда идёт страна. Есть только тактика удержания власти. Есть страх перед субъектными фигурами. Есть кадровая селекция по признаку преданности. И есть упоение возможностью решать судьбы ключевых постов без оглядки на процедуры, коалиции, парламент и даже общество, концентрируя мегавласть и финансовые потоки.Вот почему смена премьера и реконструкция кабмина в 2025-м не стала событием для будущего бидолашной незалежной (хотя какое уж тут будущее!). Это не событие, это симптом. Симптом того, что Украина живёт уже в совсем другой политической системе. Игра в институты закончилась. Наступила эра абсолютной концентрации власти в одних руках. И всё это — под аплодисменты лояльного большинства, за спиной которого уже давно никто не слышит голоса общества. Ну, да чего возмущаться? Якэ йихало, такэ и сдыбало! Оно, общество, само выбрало этого морального урода и еще и "в воздух чепчики бросали!", и само позволило ему привести эту лохань под названием Украина ко вполне закономерному финалу. Как говорится – ешьте, хай хоч повылазит!О других особенностях нового кабмина - в статье Владимира Скачко "Украина плывет под США. Корабельная сосна на дубовом проамериканском корабле"

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

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украина, сша, киев, андрей ермак, владимир зеленский, денис шмыгаль, кабмин, минобороны, ес, мнения