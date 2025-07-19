https://ukraina.ru/20250719/sredstva-pvo-minoborony-unichtozhili-sem-ukrainskikh-bpla-letevshikh-na-moskvu-1065536111.html

Средства ПВО Минобороны уничтожили семь украинских БПЛА, летевших на Москву

Средства ПВО Минобороны уничтожили семь украинских БПЛА, летевших на Москву - 19.07.2025 Украина.ру

Средства ПВО Минобороны уничтожили семь украинских БПЛА, летевших на Москву

Средства ПВО Минобороны уничтожили семь украинских БПЛА, летевших на Москву. Об этом со ссылкой на информацию мэра Сергея Собянина в ночь на 19 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру

2025-07-19T03:13

2025-07-19T03:13

2025-07-19T03:14

украина.ру

новости

москва

россия

солнечногорский район

сергей собянин

минобороны

пво

бпла

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060787966_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_6662af16e44f8b12f97068719d3734e5.jpg

Всего с 22:00 были сбиты семь беспилотников. Сообщается о работе ПВО в подмосковных Истринском и Солнечногорском районах.По данным Минобороны РФ, с вечера 18-го июля над регионами России всего уничтожено более 90 украинских беспилотников.Больше новостей дня представлено о обзоре Путин обсудил Украину с Эрдоганом. Главные новости к вечеру 18 июля.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

москва

россия

солнечногорский район

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, москва, россия, солнечногорский район, сергей собянин, минобороны, пво, бпла, всу