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Средства ПВО Минобороны уничтожили семь украинских БПЛА, летевших на Москву
Средства ПВО Минобороны уничтожили семь украинских БПЛА, летевших на Москву - 19.07.2025 Украина.ру
Средства ПВО Минобороны уничтожили семь украинских БПЛА, летевших на Москву
Средства ПВО Минобороны уничтожили семь украинских БПЛА, летевших на Москву. Об этом со ссылкой на информацию мэра Сергея Собянина в ночь на 19 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-07-19T03:13
2025-07-19T03:13
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Всего с 22:00 были сбиты семь беспилотников. Сообщается о работе ПВО в подмосковных Истринском и Солнечногорском районах.По данным Минобороны РФ, с вечера 18-го июля над регионами России всего уничтожено более 90 украинских беспилотников.Больше новостей дня представлено о обзоре Путин обсудил Украину с Эрдоганом. Главные новости к вечеру 18 июля.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, москва, россия, солнечногорский район, сергей собянин, минобороны, пво, бпла, всу
Украина.ру, Новости, Москва, Россия, Солнечногорский район, Сергей Собянин, Минобороны, ПВО, БПЛА, ВСУ
Средства ПВО Минобороны уничтожили семь украинских БПЛА, летевших на Москву
03:13 19.07.2025 (обновлено: 03:14 19.07.2025)
Средства ПВО Минобороны уничтожили семь украинских БПЛА, летевших на Москву. Об этом со ссылкой на информацию мэра Сергея Собянина в ночь на 19 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
Всего с 22:00 были сбиты семь беспилотников. Сообщается о работе ПВО в подмосковных Истринском и Солнечногорском районах.
По данным Минобороны РФ, с вечера 18-го июля над регионами России всего уничтожено более 90 украинских беспилотников.
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