Средства ПВО Минобороны уничтожили семь украинских БПЛА, летевших на Москву - 19.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250719/sredstva-pvo-minoborony-unichtozhili-sem-ukrainskikh-bpla-letevshikh-na-moskvu-1065536111.html
Средства ПВО Минобороны уничтожили семь украинских БПЛА, летевших на Москву
Средства ПВО Минобороны уничтожили семь украинских БПЛА, летевших на Москву - 19.07.2025 Украина.ру
Средства ПВО Минобороны уничтожили семь украинских БПЛА, летевших на Москву
Средства ПВО Минобороны уничтожили семь украинских БПЛА, летевших на Москву. Об этом со ссылкой на информацию мэра Сергея Собянина в ночь на 19 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-07-19T03:13
2025-07-19T03:14
украина.ру
новости
москва
россия
солнечногорский район
сергей собянин
минобороны
пво
бпла
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060787966_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_6662af16e44f8b12f97068719d3734e5.jpg
Всего с 22:00 были сбиты семь беспилотников. Сообщается о работе ПВО в подмосковных Истринском и Солнечногорском районах.По данным Минобороны РФ, с вечера 18-го июля над регионами России всего уничтожено более 90 украинских беспилотников.Больше новостей дня представлено о обзоре Путин обсудил Украину с Эрдоганом. Главные новости к вечеру 18 июля.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
москва
россия
солнечногорский район
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060787966_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_58cf56bc3c254a8d2870f08a856b4a71.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, москва, россия, солнечногорский район, сергей собянин, минобороны, пво, бпла, всу
Украина.ру, Новости, Москва, Россия, Солнечногорский район, Сергей Собянин, Минобороны, ПВО, БПЛА, ВСУ

Средства ПВО Минобороны уничтожили семь украинских БПЛА, летевших на Москву

03:13 19.07.2025 (обновлено: 03:14 19.07.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Средства ПВО Минобороны уничтожили семь украинских БПЛА, летевших на Москву. Об этом со ссылкой на информацию мэра Сергея Собянина в ночь на 19 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
Всего с 22:00 были сбиты семь беспилотников. Сообщается о работе ПВО в подмосковных Истринском и Солнечногорском районах.
По данным Минобороны РФ, с вечера 18-го июля над регионами России всего уничтожено более 90 украинских беспилотников.
Больше новостей дня представлено о обзоре Путин обсудил Украину с Эрдоганом. Главные новости к вечеру 18 июля.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиМоскваРоссияСолнечногорский районСергей СобянинМинобороныПВОБПЛАВСУ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:13Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что никогда не примет бюджет Европейского союза, который будет включать отправку венгерских денег на Украину
15:11ВСУ нанесли удар по центру Донецка, — сообщают российские СМИ
15:02В Орловской, Курской, Брянской и Херсонской областях объявлена ракетная опасность — мониторинговые каналы
14:51"Собиралась сказать какую-то гадость": киевская пропагандистка "забыла" украинский и перешла на русский
14:37По заводу боеприпасов в Шостке прилетело около 12 фугасных авиабомб — видео
14:23"Части тела закопал в разных ямах": в Харькове солдат ВСУ зверски убил своего друга
14:16Новости об устранении последствий ударов украинских БПЛА от губернатора Ростовской области:
13:34В составе 25 воздушно-десантной бригады ВСУ воюет мексиканское подразделение наемников Miquiztli Force
13:29Украинцы больше не верят Зеленскому, - утверждает The Spectator
13:26Ни разу не видел, чтобы где-то кого-то паковали, - заявил "людолов"
13:23Уровень бедности на Украине с начала конфликта увеличился почти вдвое - до 37%, — Гетманцев
13:23Сегодня Украину атаковали 300 ударных дронов и свыше 30 ракет различных типов, пожаловался Зеленский
13:18Киевский режим отправляет на фронт всех без разбора – на передовую привозят инвалидов и даже мёртвых
13:17По стопам идейных вдохновителей
13:15Колумбийцы на службе в ВСУ — как заманивают наемников из Латинской Америки умирать за Зеленского
13:13В Сумской области ВС РФ зашли в Рыжёвку, на Константиновском направлении ВСУ вышли из Яблоновки
13:00Зеленского заставят уйти, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 19 июля
12:39В Ковеле Волынской области ТЦКшники были недостаточно вежливы
12:35Утром расчеты ПВО уничтожили 10 украинских дронов над Брянской и Смоленской областями — Минобороны
12:21ВС РФ продвигаются на Велико-Бурлукском направлении в Харьковской области — инфоргафика
Лента новостейМолния