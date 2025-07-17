Несмотря на потери: поток колумбийских боевиков в ВСУ не ослабевает - 17.07.2025 Украина.ру
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Несмотря на потери: поток колумбийских боевиков в ВСУ не ослабевает
Несмотря на потери: поток колумбийских боевиков в ВСУ не ослабевает - 17.07.2025 Украина.ру
Несмотря на потери: поток колумбийских боевиков в ВСУ не ослабевает
По данным посольства России в Колумбии, поток колумбийских граждан, отправляющихся воевать на стороне ВСУ, не уменьшается. Российский посол Николай Тавдумадзе 17 июля заявил, что, несмотря на многочисленные случаи гибели наемников, их количество остается значительным
2025-07-17T09:37
2025-07-17T10:17
новости
украина
колумбия
россия
вооруженные силы украины
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Основной причиной участия колумбийцев в конфликте называют финансовые мотивы. Однако, как отмечают источники, украинская сторона систематически нарушает условия контрактов, не выплачивая обещанные компенсации семьям погибших.В последнее время колумбийских наемников активно перебрасывают в Сумскую область, где они используются для укрепления оборонительных позиций. При этом родственники многих боевиков до сих пор не получили от украинских властей никакой информации о судьбе своих близких.Ситуация вызывает растущее недовольство в самой Колумбии, где все чаще звучат призывы запретить гражданам страны участвовать в этом конфликте. Российские военные продолжают фиксировать присутствие иностранных боевиков на различных участках фронта, регулярно сообщая о ликвидации наемников.Ранее Телеграм-канал "Шепот фронта" опубликовал видео с акции родственников колумбийских наемников, которые требуют от властей помощи в поиске пропавших на Украине бойцов.Кадры демонстрируют поразительное сходство с аналогичными митингами на Украине — обеспокоенные родители, жёны и дети с плакатами и требованиями к правительству. Подробнее об этом в публикации "Как в Киеве": родственники колумбийских наемников требуют вернуть бойцов с украинского фронта.
https://ukraina.ru/20250714/edut-za-dengami-i-adrenalinom-alekhin-raskryl-skolko-poluchayut-na-ukraine-inostrannye-naemniki-1065235369.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, колумбия, россия, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Колумбия, Россия, Вооруженные силы Украины

Несмотря на потери: поток колумбийских боевиков в ВСУ не ослабевает

09:37 17.07.2025 (обновлено: 10:17 17.07.2025)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
- РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
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По данным посольства России в Колумбии, поток колумбийских граждан, отправляющихся воевать на стороне ВСУ, не уменьшается. Российский посол Николай Тавдумадзе 17 июля заявил, что, несмотря на многочисленные случаи гибели наемников, их количество остается значительным
Основной причиной участия колумбийцев в конфликте называют финансовые мотивы. Однако, как отмечают источники, украинская сторона систематически нарушает условия контрактов, не выплачивая обещанные компенсации семьям погибших.
В последнее время колумбийских наемников активно перебрасывают в Сумскую область, где они используются для укрепления оборонительных позиций. При этом родственники многих боевиков до сих пор не получили от украинских властей никакой информации о судьбе своих близких.
Ситуация вызывает растущее недовольство в самой Колумбии, где все чаще звучат призывы запретить гражданам страны участвовать в этом конфликте. Российские военные продолжают фиксировать присутствие иностранных боевиков на различных участках фронта, регулярно сообщая о ликвидации наемников.
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Ранее Телеграм-канал "Шепот фронта" опубликовал видео с акции родственников колумбийских наемников, которые требуют от властей помощи в поиске пропавших на Украине бойцов.
Кадры демонстрируют поразительное сходство с аналогичными митингами на Украине — обеспокоенные родители, жёны и дети с плакатами и требованиями к правительству. Подробнее об этом в публикации "Как в Киеве": родственники колумбийских наемников требуют вернуть бойцов с украинского фронта.
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