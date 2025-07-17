https://ukraina.ru/20250717/nesmotrya-na-poteri-potok-kolumbiyskikh-boevikov-v-vsu-ne-oslabevaet-1065419381.html

Несмотря на потери: поток колумбийских боевиков в ВСУ не ослабевает

Несмотря на потери: поток колумбийских боевиков в ВСУ не ослабевает - 17.07.2025 Украина.ру

Несмотря на потери: поток колумбийских боевиков в ВСУ не ослабевает

По данным посольства России в Колумбии, поток колумбийских граждан, отправляющихся воевать на стороне ВСУ, не уменьшается. Российский посол Николай Тавдумадзе 17 июля заявил, что, несмотря на многочисленные случаи гибели наемников, их количество остается значительным

2025-07-17T09:37

2025-07-17T09:37

2025-07-17T10:17

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Основной причиной участия колумбийцев в конфликте называют финансовые мотивы. Однако, как отмечают источники, украинская сторона систематически нарушает условия контрактов, не выплачивая обещанные компенсации семьям погибших.В последнее время колумбийских наемников активно перебрасывают в Сумскую область, где они используются для укрепления оборонительных позиций. При этом родственники многих боевиков до сих пор не получили от украинских властей никакой информации о судьбе своих близких.Ситуация вызывает растущее недовольство в самой Колумбии, где все чаще звучат призывы запретить гражданам страны участвовать в этом конфликте. Российские военные продолжают фиксировать присутствие иностранных боевиков на различных участках фронта, регулярно сообщая о ликвидации наемников.Ранее Телеграм-канал "Шепот фронта" опубликовал видео с акции родственников колумбийских наемников, которые требуют от властей помощи в поиске пропавших на Украине бойцов.Кадры демонстрируют поразительное сходство с аналогичными митингами на Украине — обеспокоенные родители, жёны и дети с плакатами и требованиями к правительству. Подробнее об этом в публикации "Как в Киеве": родственники колумбийских наемников требуют вернуть бойцов с украинского фронта.

https://ukraina.ru/20250714/edut-za-dengami-i-adrenalinom-alekhin-raskryl-skolko-poluchayut-na-ukraine-inostrannye-naemniki-1065235369.html

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новости, украина, колумбия, россия, вооруженные силы украины