https://ukraina.ru/20250716/zrada-za-zradoy-zelenskiy-kak-tsar-midas-tolko-naoborot-i-drugie-tsitaty-nedeli-1065295848.html

Зрада за зрадой. Зеленский как "царь Мидас", только наоборот и другие цитаты недели

Зрада за зрадой. Зеленский как "царь Мидас", только наоборот и другие цитаты недели - 16.07.2025 Украина.ру

Зрада за зрадой. Зеленский как "царь Мидас", только наоборот и другие цитаты недели

Чудовищных размеров "зрада" (измена - рус.) надвигается на украинский режим.

2025-07-16T05:34

2025-07-16T05:34

2025-07-16T10:21

украина

сша

рим

владимир зеленский

трамп и зеленский

дональд трамп

ес

офис президента

впк

эксклюзив

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Становится всё яснее: денег и оружия давать будут всё меньше и меньше. Как бы ни рассказывали Зеленский и его компания про то, что всё хорошо.Началось всё с конференции в Риме на прошлой неделе.Римские встречиВ сопровождении итальянских карабинеров некто Зеленский передвигался по Риму. Как всегда, с пышной свитой, мигалками, мотоциклами, со множеством машин.Снова в своей привычной зеленой форме: майка, штаны военно-спортивного вида.Обнимался со всеми так называемыми "демократическими лидерами", совместные фото, улыбки, выступления: "Не дадим!" (России), "Дадим!" (Украине), "Победим!" (вместе с Украиной).Но несмотря на то, что внешне всё было как обычно, как и два, три года назад, кое-что поменялось, и очень сильно.Настроение тревоги, неопределённости и усталости от человека в зеленой тужурке, который напоминает всем в Европе о неудачном "стартапе Украина".Чего стоит один тот факт, что её соруководители, Макрон и Стармер, на конференцию не явились.Но пока есть ещё что "распилить", с Зеленским будут общаться. На Западе говорят, правда, по-другому: "проинвестировать".Харьков - научный парк!Это была конференция по "восстановлению Украины". В Рим прибыли и многие другие деятели с Украины.Начиная от мэра Харькова Терехова, который срочно собирал миллионы на какие-то "строительства подземных школ" и "научных парков". В непосредственной близости от фронта! С перспективой если не в этом, то в следующем году оказаться в "серой зоне". А то и... вообще оказаться уже не в государстве "Украина".Но в этом-то весь и смысл! Идею "подземных школ" легко можно продать западным покровителям.Схема крайне проста: "западники" берут деньги из государственных бюджетов. Рассказывают избирателям, что всё делается ради украинских детей, которые должны учиться. Представьте, как с керосиновыми лампами, в землянках, они старательно учат украинский язык. В "подземных школах".На самом деле, конечно, никаких подземных школ нет и не будет. Да они просто не нужны!Всё обучение детей в школах Харькова уже сейчас происходит дистанционно. Даже с теми немногими детьми, которые остались в городе. Старшеклассников нет вообще. Их массово вывозят за рубеж родители со всей Украины.Смысл акции со школами: деньги поступают Терехову, и 40-60 процентов от суммы возвращается "западному инвестору" в криптовалюте.На остальное строятся подземные заводы по производству чего-то военного (если до этого доходит дело).И таким образом зарабатывает не только Терехов. Массово слетелись в Рим украинские "политики" самого разного калибра.Там был замечен Аваков*, бывший всесильный министр внутренних дел, ныне - итальянский рантье. Там же мелькнуло не обезображенное интеллектом лицо пуштуна Мустафы Найема, зазывавшего народ на последний Майдан.Все прибыли на ярмарку заказов. Что будут заказывать белые господа?Итог встречи был провальным. Но Украина пытается, конечно, изобразить очередную "перемогу".Получается не очень хорошо. На Западе не только денег не дают, но начали уже писать: всё это вообще бессмысленно.Норвегия: "Против гиперзвука нет шансов"Пишет норвежское издание Steigan.Неожиданная публикация: не надо давать Зеленскому "Пэтриоты". Зачем? Они все равно пропадут."Против гиперзвука у них нет шансов", - пишет издание.И таким образом, "норвежские инвестиции окажутся бесполезными".А Зеленский как раз только успел сообщить, что Германия и Норвегия вместе собираются купить 10 комплексов "Пэтриот" для Украины.Какая зрада! И откуда. Из самого логова "талассократов", стран моря северной Европы, где элиты совсем недавно делали ставку на Зеленского.Кажется, "норвежских инвестиций" в США не дождутся. Талассократы начали потихоньку отползать.Писториус: Будет два. Когда-нибудь потомГермания в лице министра обороны Писториуса уже тоже разъясняет:"Пэтриотов" будет не десять, а два. И не сейчас, а "через много месяцев":"Не стройте иллюзий, система Пэтриот потребует месяцы для её поставки. И потребуются дни или недели, пока не будет принято решение", - сказал Писториус.Как "будет принято решение"? Зеленский же уже пообещал 10 комплексов!Опять зрада!На самом деле, не совсем понятно, кого и от чего эти "Пэтриоты" защитят за те миллиарды долларов, которые отправятся из Германии в ВПК США.И когда ещё осуществит поставки Америка? Очередь там уже на пять лет вперёд. Япония с Кореей как раз пять лет назад отдали свои миллиарды, а "Пэтриотов" всё нет.Пауза в поставках"Пауза в поставках вооружения Украине может повториться", - пишет "Америкэн консерватив"."ВПК США сильно перегружен в виду стремления Вашингтона обеспечить готовность страны в разных регионах одновременно."Да что ж такое! Какая пауза? Это уже прямо конкретная прогнозируемая зрада!Где патриоты? Почему не пишут в соцсетях "долой Трампа!"Потому что сейчас всем "сеткам офиса президента" дан приказ: "Трампа не злить".То есть Украине дают какие-то буквально крохи, но теперь Зеленский и компания не дерзят и не читают нотаций, а униженно кланяются и изображают удовольствие.Десять ракет к "Пэтриотам" пообещал Трамп. Этого хватит на два-три пуска, кажется?Но Зеленский кланяется и благодарит. А что ему делать?А зрада-то продолжается!Германия: "Россия продемонстрировала Украине, что их расчеты ничего не стоят"Следом удар по Украине нанесла немецкая "Юнге вельт".С нордическим равнодушием пишет немецкое издание:"ЕС не заинтересован в возвращении Украине восточных и южных земель. Поскольку это увеличит расходы на восстановление".Ничего личного, чистый бизнес."ЕС не заинтересован??"А как же, например, "границы 91 года", за которые якобы сражались ВСУ все эти годы? По крайней мере, так объяснял украинцам Офис президента.Больше того. Журналист Райнхард Лаутербах считает, что и пресловутые "замороженные активы" России не достанутся "восстановителям". А на это же был весь расчёт!Лаутербах пишет:"Россия продемонстрировала финансистам Украины, что все их расчёты ничего не стоят. Эта война идёт на истощение, в том числе экономического характера."В принципе, всё стало понятно еще задолго до последней "потужной" конференции "восстановителей" в Риме.Почему провал?Уникальный случай: итоги масштабной конференции стали известны до её начала.Крупнейший инвестор, "Блэк Рок", незаметно покинул сцену. Не будут, сказали, участвовать в восстановлении Украины.А сколько было разговоров про новый "план Маршалла", про инвестиции, которые в "супер мега выгодный проект "восстановления" дадут сделать далеко-то не всем."Только настоящим друзьям!" - угрожал Зеленский. Мол, это такое выгодное предложение, такое, что вы ещё локти себе будете кусать, что не стали вовремя "друзьями Украины".В итоге - ничего особенного. Будет вялая поддержка, чтобы Украина просто хотя бы продолжала своё бессмысленное существование.Почему не дают денег?Конечно, основная причина, почему не дают денег, это наступление армии России.Неизвестно теперь, чем получится поживиться на Украине. И получится ли? Если уже "Блэк Рок", главный держатель украинских земель, отказался вкладывать средства.Не будем забывать, что для гарантии "Блэк Роки" поставили своего бывшего (или нынешнего тоже?) менеджера, Мерца, на управление Германией. Не только для "украинского кейса", конечно. Но и для этого тоже.Но нет. Даже при таких гарантиях, при "смотрящем" Мерце - не хотят. Потому что никому не понятно, что останется от Украины.Второе - половину Украины уже заграбастали США со своим фондом.А ещё одна причина заключается в том, что непонятно, кто будет подписывать и гарантировать сделки?Зеленский нелегитимен. Как он может что-либо подписать? И что будет с инвестициями, например, через год?Зеленский - "Мидас" наоборотС Зеленским и компанией произошло то, что обычно происходит с Украиной: наступили на свои же грабли.Зеленский побоялся провести выборы по закону, и президентские, и Верховной Рады. И теперь вся система власти нелегитимна и в тупике. Причем тупик как-то всё время увеличивается.Если до последнего времени хоть как-то легитимным оставался премьер, то теперь, когда премьера меняют на премьершу, он (в ближайшем будущем - она) становится тоже нелегитимным.То есть Зеленский, как древнегреческий царь Мидас. Только наоборот. Мидас всё превращал своим прикосновением в золото. А Зеленский, к чему не прикоснётся, всё превращается в нелегитимную пыль.Но есть и зеркальная ситуация: кто будет гарантировать инвестиции на западе? Никакого "коллективного запада" больше нет. И как раз "конференция восстановителей" это ещё раз показала.Все раздроблены, каждый тянет в свою сторону. А некоторые так называемые "демократические лидеры" - неизвестно, досидят ли в своих креслах хотя бы до конца этого года.И самое главное, конечно: нет поддержки ЕС от США.А там просто заняты своим фондом!Фонд Трампа, фонд процветания!На другом континенте соловьём разливается министр финансов США Скотт Бессент:"Инвестиционный фонд - это ключ к процветанию Украины".Как зазывала на американской ярмарке. Да это же и есть та самая американская политическая культура, которая выросла из сельских ярмарок. Ловкие фокусники - зазывалы обещают прибыль и процветание.Руководить фондом, как выяснилось, будет лично Трамп. Ого! Теперь дела-то пойдут на лад, это точно!Знаменитый фонд, куда переписали все недра, электростанции, вокзалы и порты Украины, называется теперь "Инвестиционный фонд реконструкции Украины".Впрочем, что именно входит в фонд, неизвестно. Рада попросила им сказать, но правительство ответило: "не имеем права показывать депутатам секретное приложение".Позвольте, но кто же управляет в таком случае Украиной, хоть легитимной, хоть нелегитимной? Кто ее продаёт?Юлия Свириденко?Юлия продает УкраинуЮлия Свириденко "отлично работала" с министром финансов Бессентом. Именно она готовила и подписывала "сделку по ресурсам" с США.Никем не избранная, никому не известная Юлия и подписала, по сути, документ о продаже всей Украины.15 лет тому назад Юлия была скромным оценщиком в бюро технической инвентаризации города Чернигова. А папа Свириденко там же трудился скромным главой Антимонопольного местного комитета. Но потом она попала в "грантоедский невод", которым вытаскивали молодых людей для работы по управлению и разграблению страны.Несколько стажировок - в Германии, в Швеции, и она уже в Киеве, в грантоедской Киевской школе экономики.Ну а потом - Офис президента, и оттуда - в правительство.Естественно, у Свириденко нет никакого опыта управления ничем. Она может только покорно подписывать бумаги, которые ей даёт подписать Скотт Бессент.Агенты СоросаГоворят также, что услужливая Юлия очень нравится Бессенту. Но не в том смысле, в котором можно было бы подумать.Бессент - открытый гей, один из первых на Уолл-стрит. Живёт вместе с партнёром.Дело просто в том, что Бессент - "агент Сороса", по меткому выражению Илона Маска. Что является чистой правдой. Бессент много лет работал у Джорджа Сороса.И Свириденко тоже! Во всех этих "школах экономики" никого, кроме агентов Сороса, и нет.Теперь же Свириденко - уже премьер Украины.Это настолько серое существо, настолько несамостоятельное, что о ней ничего не пишут даже украинские журналисты. Ничего!Вот таких и ставили, и ставят для управления Украиной.Что означает назначение Юлии Свириденко?Всё, что "обещали" Европе, теперь будет принадлежать США.В частности, видимо, для продолжения этой работы приехал в Киев Кит Келлог.И видимо, в том числе поэтому так вяло прошла встреча "восстановителей" в Риме.Вообще же, судя по всему, от Украины, в результате активной работы "восстановителей" и "инвесторов" скоро не останется вообще ничего.О том, как деградирует экономика Украины - в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: старые кадры в новом правительстве, энерголожь и "Гитлерюгенд" по-киевски"

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Елена Мурзина

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