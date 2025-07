https://ukraina.ru/20250716/evropeyskiy-raskol-pochemu-frantsiya-i-italiya-otkazalis-finansirovat-oruzhie-dlya-ukrainy-glavnoe-na-1065329674.html

Европейский раскол: почему Франция и Италия отказались финансировать оружие для Украины. Главное на 13:00

Разногласия в НАТО, успехи ВС РФ на поле боя и бизнес-составляющая военных поставок, анонсированных президентом США Дональдом Трампом

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/09/1064957228_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_be51c02a96aa4f11551231218fe2fae8.jpg

Торги США и ЕвропыАмериканское издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники сообщило, что президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с канцлером Германии Фридрихом Мерцем предложил расширить сделку по поставкам зенитных комплексов Patriot для Украины с двух до пяти систем. Отмечается, что германский лидер немедленно поддержал инициативу американского президента. Однако окончательное решение требует согласования с другими европейскими лидерами по вопросу финансирования дополнительных поставок.Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус предупредил, что процесс закупки и передачи ЗРК Patriot Украине может занять несколько месяцев. При этом он воздержался от указания точного количества систем, планируемых к передаче.Между тем издание Politico со ссылкой на информированные источники написало, что Париж не будет участвовать в инициативе Дональда Трампа по закупке американского вооружения для Украины за европейские средства. В публикации говорится, что президент Франции Эммануэль Макрон сделал выбор в пользу развития собственного оборонного потенциала ЕС, отказавшись поддержать предложенную схему.Инициатива, согласно данным Politico, изначально исходила от Германии. Немецкие официальные лица (оставшиеся неназванными) подтвердили, что Берлин активно продвигал это соглашение с Вашингтоном.Накануне о своём неучастии в программе уже заявили Венгрия и Чехия. Ситуация свидетельствует о растущих разногласиях внутри НАТО по вопросам военной поддержки Украины.Италия вслед за Францией отказалась участвовать в закупке вооружений США для Киева. Как сообщает газета Stampa, причина этого — в отсутствии денег.Как пишет издание, итальянские власти против "не только потому, что системы вооружения, уже переданные Киеву, основаны на иных технологических конфигурациях, но прежде всего потому, что, в отличие от Германии, (которая согласилась покупать в США оружие и передавать Украине), в Италии практически не существует бюджетного пространства, которое бы она могла направить на операции такого типа".Источники объяснили газете, что в силе остаются лишь запланированные Италией закупки у США истребителей F-35 в следующем десятилетии.Ранее, 1 июля, Трамп в ходе встречи с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте анонсировал новую модель поддержки Украины: теперь страны-члены альянса должны закупать американское вооружение на миллиарды долларов для последующей передачи Киеву. Рютте назвал этот подход "логичным", подчеркнув необходимость более активной роли Европы.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал решение Трампа поставлять оружие Киеву за счет Европы. По его словам, "это все бизнес". Кроме того, Песков подчеркнул, что все положения ядерной доктрины РФ, включая ответственность ядерных стран за "подзуживание" неядерных, действуют. "Ядерная доктрина же действует, соответственно, все ее положения, они действуют", — сказал он.В ноябре прошлого года была утверждена новая редакция ядерной доктрины РФ, в которой, в частности, сказано, что "агрессия против Российской Федерации и (или) ее союзников со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства рассматривается как их совместное нападение".В то же время газета The New York Times со ссылкой на бывших и действующих сотрудников госдепа сообщила, что госдепартамент США сократил ряд ценных специалистов по России и Украине, работавших в Бюро разведки и исследований (INR). Американское внешнеполитическое ведомство провело масштабные сокращения, уволив около 1,3 тысячи сотрудников, среди которых оказались старшие аналитики Бюро разведывательных исследований (INR), включая специалистов по России и Украине. Как отмечают собеседники издания, эти кадровые решения могут привести к потере ценного экспертного опыта, критически важного для администрации США при принятии решений по украинскому направлению.Эллен Маккарти, возглавлявшая INR в первый срок президентства Дональда Трампа, резко раскритиковала сокращения, назвав их "близоруким" шагом.INR, предоставляющий Госдепу аналитическую информацию о мировых событиях, считается одним из наиболее авторитетных подразделений в американском разведывательном сообществе. Увольнение опытных специалистов, по мнению экспертов, может ослабить аналитические возможности ведомства на фоне обострения международной обстановки.Фронтовая сводка Телеграм-канал Северный ветер", связанный с российской группировкой войск "Север", сообщил, что российские бойцы сняли на видео уничтоженную штурмовую группу ВСУ в окрестностях села Меловое в Харьковской области. На кадрах российский военный снимает группу уничтоженных украинских солдат. По его словам, они пытались "заскочить" на позиции ВС РФ."Предложил сдаться — не захотели. Это их выбор", — указал он. На видео можно разглядеть как минимум четырех ликвидированных солдат противника. Как отмечает "СВ", на кадрах показаны последствия контратаки ВСУ у Мелового.В этот район спешно перебросили 22-ю механизированную бригаду ВСУ, чьи погибшие солдаты и оказались на видео. "На уникальных кадрах последствия вчерашней контратаки 22-й омбр ВСУ: очередные горы трупов теперь валяются в лесопосадке, очередные солдаты пополнили "армию двухсотых" своего одноименного генерала", — резюмирует канал.В среду, 16 июля, Телеграм-канал "Два майора" написал, что "с границы Харьковской и Белгородской областей сообщают о продвижении российских войск в направлении населенного пункта Амбарное и Хатнее от освобожденного недавно Мелового".Об освобождении Мелового Минобороны РФ проинформировало 3 июля. Населенный пункт находится в Купянском районе Харьковской области, на границе с Белгородской областью РФ.Между тем координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Телеграм-канале сообщил, что в Харькове минувшей ночью был поражен завод "Хартрон", по нему было зафиксировано 17 прилетов. Соответствующую информацию он получил от местных жителей."Ночью все 17 прилетов в одно место — завод Хартрон (район ХАИ)", — говорится в публикации. Как отметил Лебедев, предприятие "Хартрон" известно производством систем управления для ракет."17 прилетов — это говорит о том, что цели были ясны и понятны", — отметил подпольщик. Согласно открытым данным, на "Хартроне" производятся системы управления для ракетной техники ВСУ, включая "Гром-2" и ЗРК С-125, а также разрабатывается программное обеспечение для дронов и ракет.Ранее военкоры Телеграм-канала "Два майора" сообщили, что минувшей ночью ВС РФ нанесли по территории Украины массированный удар. Отмечается, что удары российских БПЛА пришлись на Харьков, Кривой Рог, Измаил Одесской области. Также взрывы звучали в Виннице, Умани Черкасской области, а вечером расходились кадры из Одессы, где вероятно поражен комплекс ПВО противника.В свою очередь, советник губернатора ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что группировка ВСУ в селе Январское, которая находится в Днепропетровской области, теперь не имеет возможности обороняться. По его словам, все украинские силы на границе ДНР и Днепропетровской области, еще способные воевать, были выбиты бомбами ФАБ."Личный состав выбит, в особенности боеспособные соединения. Остались немногочисленные тыловые группы солдат. В рядах группировки наблюдается паника", — утверждает Кимаковский.В то же время Минобороны РФ опубликовало ежедневную сводку о ходе Специальной военной операции (СВО). Главное из нового брифинга военного ведомства: ♦ В ходе наступательных действий российской армии полностью освобождён населённый пункт Новохатское в Донецкой Народной Республике (ДНР);♦ ВКС России сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины; ♦ ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО свыше 1 255 военнослужащих; ♦ ВС РФ уничтожили две пусковые установки, пункт наведения и кабину боевого управления ЗРК С-300ПС и РЛС RADA производства Израиля; ♦ Российские средства ПВО сбили за сутки 4 управляемые авиабомбы и 178 беспилотников ВСУ.В то же время замглавы Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий признал, что Украина не сможет эффективно использовать "Томагавки" даже при их передаче.

