Какие штурмовые бригады будут брать Харьков и Одессу и когда в ВСУ начнётся большой слом – Евсеев
Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в... 29.12.2025
Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в зоне СВО, в частности обстановку вокруг Купянска, Гуляйполя и Красноармейско-Димитровской агломерации. Кроме того, он рассказал об авантюрах Зеленского и об их цене, о комплектовании и оснащении ВС России, включая новые войска беспилотных систем, об освобождении юга Украины, а также об ударах по энергетике и о начале "великого слома" ВСУ: 00:30 – Ситуация в Купянске и Гуляйполе; 11:04 – Авантюры Зеленского и кровь украинцев; 16:57 – Красноармейско-Димитровская агломерация; 24:10 – Комплектование и оснащение ВС России; 32:40 – Удары по энергетике Украины.
Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в зоне СВО, в частности обстановку вокруг Купянска, Гуляйполя и Красноармейско-Димитровской агломерации.
Кроме того, он рассказал об авантюрах Зеленского и об их цене, о комплектовании и оснащении ВС России, включая новые войска беспилотных систем, об освобождении юга Украины, а также об ударах по энергетике и о начале "великого слома" ВСУ:
00:30 – Ситуация в Купянске и Гуляйполе;
11:04 – Авантюры Зеленского и кровь украинцев;
16:57 – Красноармейско-Димитровская агломерация;
24:10 – Комплектование и оснащение ВС России;
32:40 – Удары по энергетике Украины.