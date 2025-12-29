https://ukraina.ru/20251229/kakie-shturmovye-brigady-budut-brat-kharkov-i-odessu-i-kogda-v-vsu-nachntsya-bolshoy-slom--evseev-1073809095.html

Какие штурмовые бригады будут брать Харьков и Одессу и когда в ВСУ начнётся большой слом – Евсеев

Какие штурмовые бригады будут брать Харьков и Одессу и когда в ВСУ начнётся большой слом – Евсеев - 29.12.2025 Украина.ру

Какие штурмовые бригады будут брать Харьков и Одессу и когда в ВСУ начнётся большой слом – Евсеев

Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в...

Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в зоне СВО, в частности обстановку вокруг Купянска, Гуляйполя и Красноармейско-Димитровской агломерации. Кроме того, он рассказал об авантюрах Зеленского и об их цене, о комплектовании и оснащении ВС России, включая новые войска беспилотных систем, об освобождении юга Украины, а также об ударах по энергетике и о начале "великого слома" ВСУ: 00:30 – Ситуация в Купянске и Гуляйполе; 11:04 – Авантюры Зеленского и кровь украинцев; 16:57 – Красноармейско-Димитровская агломерация; 24:10 – Комплектование и оснащение ВС России; 32:40 – Удары по энергетике Украины. Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru

